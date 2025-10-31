新日本プロレスは３０日、来年１・４東京ドームでの「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」へ向け公式Ｗｅｂなどで「【ファンの皆様へお知らせとお願い】」と題した声明を出した。

声明は、１・４東京ドーム大会における「フラワースタンドのご辞退について」で「いつも新日本プロレスへのご声援ありがとうございます。『ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退』２０２６年１月４日（日）東京ドーム大会では、誠に勝手ながら、大会運営の都合によりお祝い花（スタンド花・バルーンスタンド・アレンジメント花・楽屋花など）の受け取りは謹んで辞退させていただきます。大変恐縮ではございますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。選手・スタッフ一同、皆様のご来場をお待ち申し上げております。新日本プロレスリング株式会社」と告知していた。

棚橋弘至の引退試合が行われる１・４ドーム大会。現在までに対戦カードは東京オリンピック柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロンが「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬとスペシャルシングルマッチでのデビュー戦のみ発表されている。