福岡市東区の「アイランドシティ」がこの秋、まちびらきから20周年を迎えました。人口が増加する一方、福岡市中心部への交通アクセスが課題となっています。

福岡市東区の博多湾に浮かぶ「アイランドシティ」。まちびらきから20周年を迎え、記念式典が26日に開かれました。

「アイランドシティ」は、港湾機能の強化や快適な街づくりなどを目的に1994年に着工された、およそ400ヘクタールの人工島です。





埋め立てをめぐり自然環境が破壊されるなど批判がある中、まず島の西側に港を中心とした物流拠点「みなとづくりエリア」が完成しました。

着工から11年後の2005年には、島の東側に「まちづくりエリア」と呼ばれる住宅街ができ、住民の入居が始まりました。



■記者（2005年）

「緑化フェアの会場の道を挟んですぐ隣にできたのが、新しい街、照葉（てりは）の街です。」



学校や公園、商業施設なども次々と増え、20年たった今では緑があふれ、にぎわいのある街に発展しています。



■小学生

「きょうはカマキリを捕りに来ました。木や植物がいっぱいあるから、生態系が崩れていないし、いいなと思いました。」



■住民

「3年くらい東京にいましたが、この街いいなと思って。東京は子育てが大変だったので、やりやすいです。」

「いいと思うのは、街自体が家族層に向けてデザインされているなと。ちゃんと整備されている地域だと感じます。」

まちびらきが始まった2005年度は354人だった「アイランドシティ」に住む人の数は右肩上がりで増え、ことし8月末時点ではおよそ46倍の1万6000人余りとなりました。

住民が増え続けたことで大きな課題となっているのが、福岡市中心部との交通アクセスです。



■鬼丸ゆりか記者

「時刻は午前7時すぎです。こちらのバス停には多くの人が列をつくっています。」



通勤・通学の時間帯、博多や天神方面に向かうバスの車内は満席のことが多く混雑しているといいます。



■住民

「人、多いですね。いつも博多駅行きに乗りますが、席が埋まっていて立っている状況です。」

「西鉄バスが通っているので、すごくありがたいですが、電車もあった方がいいのではないかと思います。」



「アイランドシティ」と福岡市の中心部を結ぶ公共の交通機関は、路線バスのみです。西鉄は、ことし3月のダイヤ改正で「アイランドシティ」と福岡市中心部などを行き来する路線バスを70便ほど増やしています。

「アイランドシティ」内のアリーナで10月に行われたバスケットボール・B2ライジングゼファー福岡の試合では、駐車場が早々に満車となってしまいました。



■鬼丸記者

「こちらには臨時駐車場も設けられていて、続々と車が入っています。」



■訪れた人

「立地的に公共交通機関が難しいので。近くに駅もないのとバスもそんなにない。」



一方、車を避け、バスで訪れた人からも困惑の声が聞かれました。



■訪れた人

「西鉄電車と西鉄バスで来ました。春日市からは2時間くらい。ちょっと大変です。」

普段の生活でも、イベント時でも発生する「不便」。この課題について専門家は。



■九州経済調査協会・片山礼二郎 情報研究部長

「バスの輸送力をどれだけ上げるかということになると思うので、便数の増でもあり、将来的に（福岡市中心部に向け）自動走行のバスを走らせて、今のラッシュを解決していく方策も一つ考えられると思います。」

福岡市の高島市長は、今後もバスの増便を働きかけていきたい考えです。



■高島市長

「今後も引き続きバスを増やし、交通の利便というニーズがしっかり満たされるよう、西鉄と協力・連携もしていければと思っています。」



進化を続ける一方、課題がはっきりと見えてきた「アイランドシティ」。環境の変化に、行政と民間がどう対応するかが問われています。



