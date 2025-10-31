秋の夜長を幻想的な光が彩る「博多旧市街ライトアップウォーク」が10月31日から始まります。昼間とは違った表情を、一足早くお届けします。

鎌倉時代に建てられた福岡市の円覚寺の中庭を、優しい光が静かに包みます。プロジェクションマッピングは、本堂を彩る夕焼けをイメージしています。



福岡市の秋の風物詩「博多旧市街ライトアップウォーク」が始まるのを前に29日、内覧会が開かれました。

ことしのテーマは「光の森」です。都会の中に広がる幻想的な森をイメージした光が、博多区にある寺や神社など15の会場を照らします。



■八木菜月アナウンサー

「永寿院の中に入っていきますと、もう見えていますね。柔らかな光に参道が照らされて、幻想的な空間が広がっています。」

去年は延べ6万人が訪れた、このイベント。期間中、普段は公開されていない場所に足を踏み入れることができます。



今から361年前の1664年に建立された永寿院の中庭も、その一つです。

■八木アナウンサー

「音楽に合わせて柔らかな光が動き出します。暗闇の中に幻想的な光の世界が広がっています。」



光と音楽を融合したライトアップで、暗闇の中に松の木を照らし出します。



■博多ライトアップウォーク・冨田勝久 実行委員長

「博多旧市街は駅から15分ですが、これだけ寺がたくさん残っているのは非常に全国的にも珍しい、京都にも負けないような地域です。」



歴史的な町並みが幻想的な光に包まれる「博多旧市街ライトアップウォーク」は、10月31日から11月3日まで行われます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年10月30日午後5時すぎ放送