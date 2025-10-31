睡眠の質を劇的に上げる「アルコール摂取の新常識」【１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法】

お酒は寝る2時間前に飲み終わると睡眠の質が劇的に上がる

お酒を飲むと眠くなると感じる人もいますが、それは大いなる誤解です。アルコールは脳の活動に直接作用し、ＧＡＢＡの働きを強めるなど神経伝達物質のバランスに影響を与えるため、一時的に眠くなります。これは自然な眠りと異なり「麻酔に近い睡眠」と同じです。

普段は、脳の下垂体後葉から抗利尿ホルモン（ＡＤＨ）が分泌されることで尿量を減らし、体内の水分バランスを保ちます。特に睡眠中は、ＡＤＨの分泌が増えて尿量が減り、朝までトイレに行かずに済みます。しかし、お酒を飲むとアルコールによってＡＤＨの分泌が妨げられ、尿量が増加。夜中にトイレに起きる回数も増えるのです。

では、良い睡眠のためには、どのぐらい前にお酒を飲み終えればよいでしょうか。アルコールは肝臓で、二日酔いの原因物質で毒性の強い「アセトアルデヒド」に分解されます。アセトアルデヒドは「アルデヒド脱水素酵素（ＡLＤＨ）」によって無害な酢酸に分解され、水と二酸化炭素となって体外へ排出されます。この「アルコール代謝」の目安は缶ビール１本（３５０ml、アルコール度数5％）で約2・5時間、日本酒1合（１８０ml、アルコール度数15％）で約３・５時間。

お酒を飲む量や代謝能力は人によって違いますが、毎日の軽い晩酌なら少なくとも寝る２時間前までには済ませておきましょう。寝酒は耐性がつくと飲む量も増えてくるので、睡眠のためにも健康のためにも控えるのが賢明です。

アルコールが代謝されるしくみ

寝ている間にトイレを我慢できるしくみ

【出典】『１週間で勝手にぐっすり眠れる体になるすごい方法』著：石川泰弘／監修：新見正則