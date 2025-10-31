本日の予定【経済指標】
【日本】
雇用統計（9月）08:30
予想 2.5% 前回 2.6%（完全失業率)
予想 1.2倍 前回 1.2倍（有効求人倍率)
東京消費者物価指数（10月）08:30
予想 2.6% 前回 2.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)
鉱工業生産（速報値）（9月）08:50
予想 1.3% 前回 -1.5%（前月比)
予想 2.4% 前回 -1.6%（前年比)
【豪州】
生産者物価指数（PPI）（2025年 第3四半期）09:30
予想 N/A 前回 0.7%（前期比)
予想 N/A 前回 3.4%（前年比)
【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:30
予想 49.7 前回 49.8（製造業PMI)
サービス業PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:30
予想 50.3 前回 50.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（9月）16:00
予想 0.4% 前回 -0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 -1.1%（前年比)
ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（10月）19:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)
予想 2.2% 前回 2.2%（前年比)
予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)
【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（10月）16:00
予想 N/A 前回 0.5%（前月比)
予想 N/A 前回 2.2%（前年比)
【スイス】
小売売上高（9月）16:30
予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)
【香港】
小売売上高（9月）17:30
予想 N/A 前回 3.8%（価格・前年比)
予想 N/A 前回 3.2%（数量・前年比)
実質ＧＤＰ(速報)（2025年 第3四半期）17:30
予想 N/A 前回 0.4%（前期比)
予想 N/A 前回 3.1%（前年比)
【南アフリカ】
貿易収支（9月）21:00
予想 N/A 前回 40.0億ランド（貿易収支)
【ブラジル】
雇用統計（9月）21:00
予想 N/A 前回 5.6%（失業率)
【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）22:45
予想 41.8 前回 40.6（シカゴ購買部協会景気指数)
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
