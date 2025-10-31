【日本】
雇用統計（9月）08:30
予想　2.5%　前回　2.6%（完全失業率)
予想　1.2倍　前回　1.2倍（有効求人倍率)

東京消費者物価指数（10月）08:30
予想　2.6%　前回　2.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)

鉱工業生産（速報値）（9月）08:50　
予想　1.3%　前回　-1.5%（前月比)
予想　2.4%　前回　-1.6%（前年比)

【豪州】
生産者物価指数（PPI）（2025年 第3四半期）09:30
予想　N/A　前回　0.7%（前期比)
予想　N/A　前回　3.4%（前年比)

【中国】
製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:30
予想　49.7　前回　49.8（製造業PMI)

サービス業PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:30
予想　50.3　前回　50.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（9月）16:00
予想　0.4%　前回　-0.2%（前月比)
予想　N/A　前回　-1.1%（前年比)

ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（10月）19:00　
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)　
予想　2.2%　前回　2.2%（前年比)　
予想　2.4%　前回　2.4%（コア・前年比)

【英国】
ネーションワイド住宅価格指数（10月）16:00
予想　N/A　前回　0.5%（前月比)　
予想　N/A　前回　2.2%（前年比)

【スイス】
小売売上高（9月）16:30
予想　N/A　前回　-0.2%（前年比)

【香港】
小売売上高（9月）17:30
予想　N/A　前回　3.8%（価格・前年比)
予想　N/A　前回　3.2%（数量・前年比)

実質ＧＤＰ(速報)（2025年 第3四半期）17:30
予想　N/A　前回　0.4%（前期比)　
予想　N/A　前回　3.1%（前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（9月）21:00
予想　N/A　前回　40.0億ランド（貿易収支)

【ブラジル】
雇用統計（9月）21:00
予想　N/A　前回　5.6%（失業率)

【米国】
シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）22:45
予想　41.8　前回　40.6（シカゴ購買部協会景気指数)

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更することがあります