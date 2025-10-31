【日本】

雇用統計（9月）08:30

予想 2.5% 前回 2.6%（完全失業率)

予想 1.2倍 前回 1.2倍（有効求人倍率)



東京消費者物価指数（10月）08:30

予想 2.6% 前回 2.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)



鉱工業生産（速報値）（9月）08:50

予想 1.3% 前回 -1.5%（前月比)

予想 2.4% 前回 -1.6%（前年比)



【豪州】

生産者物価指数（PPI）（2025年 第3四半期）09:30

予想 N/A 前回 0.7%（前期比)

予想 N/A 前回 3.4%（前年比)



【中国】

製造業PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:30

予想 49.7 前回 49.8（製造業PMI)



サービス業PMI（購買担当者景気指数）（10月）10:30

予想 50.3 前回 50.0（サービス業PMI（購買担当者指数）)



【ユーロ圏】

ドイツ小売売上高（9月）16:00

予想 0.4% 前回 -0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 -1.1%（前年比)



ユーロ圏消費者物価指数（HICP・概算値速報）（10月）19:00

予想 0.2% 前回 0.1%（前月比)

予想 2.2% 前回 2.2%（前年比)

予想 2.4% 前回 2.4%（コア・前年比)



【英国】

ネーションワイド住宅価格指数（10月）16:00

予想 N/A 前回 0.5%（前月比)

予想 N/A 前回 2.2%（前年比)



【スイス】

小売売上高（9月）16:30

予想 N/A 前回 -0.2%（前年比)



【香港】

小売売上高（9月）17:30

予想 N/A 前回 3.8%（価格・前年比)

予想 N/A 前回 3.2%（数量・前年比)



実質ＧＤＰ(速報)（2025年 第3四半期）17:30

予想 N/A 前回 0.4%（前期比)

予想 N/A 前回 3.1%（前年比)



【南アフリカ】

貿易収支（9月）21:00

予想 N/A 前回 40.0億ランド（貿易収支)



【ブラジル】

雇用統計（9月）21:00

予想 N/A 前回 5.6%（失業率)



【米国】

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（10月）22:45

予想 41.8 前回 40.6（シカゴ購買部協会景気指数)



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

