11:30 ガイNZ中銀外部委員、マクロ経済政策会議出席

17:00 日銀国債買い入れ日程（11月）

18:00 ECB専門家予測調査

22:30 ローガン・ダラス連銀総裁、会議出席（質疑応答なし）

1日1:00 ハマック・クリーブランド連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席



APEC首脳会議（韓国、11月1日まで）

APEC CEOサミット最終日（韓国）エヌビディアのファンCEO登壇



米主要企業決算

シェブロン、エクソンモービル、アッヴィ



2日（日）

米国市場は冬時間へ移行（※経済統計発表が1時間遅くなる）



3日（月）

文化の日祝日

シムカス・リトアニア中銀総裁、会見

クックFRB理事、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）

マックレム加中銀総裁、イベント講演



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性



※予定は変更することがあります

