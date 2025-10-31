イギリス王室は30日、チャールズ国王の弟・アンドルー王子の「王子」の称号などを正式に剥奪する手続きを始めたと発表しました。

イギリス王室は30日、声明を出し、チャールズ国王がアンドルー王子の「王子」の称号と栄誉を剥奪する正式な手続きを始めたと発表しました。アンドルー氏は今後、「アンドルー・マウントバッテン・ウィンザー」として知られることになるとしています。

これに伴い、アンドルー氏はこれまで居住してきたウィンザーの邸宅「ロイヤル・ロッジ」からも退去する見通しで、すでに賃貸契約の解除が通知されたということです。

一連の措置は、アメリカで未成年の少女への性的搾取などの罪で起訴された実業家・ジェフリー・エプスタイン氏との関係が問題視されていることを受けたものです。アンドルー氏はこれまで一貫して疑惑を否定していますが、イギリス王室は「否定を続けていても、こうした非難は必要だ」と指摘しています。また声明の中で、チャールズ国王が「あらゆる形態の虐待の被害者と生存者に対し、深い思いやりと最大の同情を寄せている」と述べ、被害者への配慮を強調しました。

アンドルー氏は2019年、疑惑をめぐる批判の高まりを受け、公務から退いていました。