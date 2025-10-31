2児の母・石川梨華、「我が家で1番大きなお鍋」で料理 「具沢山でとても美味しそう」「野菜たっぷり栄養満点ですね」と反響
元モーニング娘。のメンバーでタレントの石川梨華（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。「チャーミークッキング」と書き出し、料理風景を披露した。
【写真】「我が家で1番大きなお鍋」での料理風景を披露した石川梨華
石川は「パパのリクエストでかた焼きそばとカレイの煮付け」を作ったことを明かし、「中華あんかけは子供たちも食べやすいサイズに食材を切って お肉、魚介類を別々で炒めて 固い野菜から順番に炒めて食材を順番に入れていったらお鍋が溢れそうになり途中で我が家で1番大きなお鍋に変えましたw」と写真を添えて紹介した。
「結果、すごい量になっちゃった」と大鍋いっぱいの中華あんかけを披露し、「私はお昼に中華丼にして食べたよ」と器に盛られた完成品をアップした。
また、「カレイの煮付けは下処理してから電気圧力鍋へGO！ 美味しそうに仕上がりました 食べるの楽しみ」とカレイの煮付けの写真も投稿している。
コメント欄には「お料理上手」「具沢山でとても美味しそう」「野菜たっぷり栄養満点ですね」「レシピ知りたいです」などの声が寄せられている。
石川は2005年にモーニング娘。を卒業。17年3月にプロ野球選手（当時）の野上亮磨氏（38）との結婚を発表し、18年に第1子男児、20年に第2子男児を出産している。
