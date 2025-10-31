今回は、夫のモラハラやマザコンに悩む妻が、友達との沖縄旅行中にもらした本音についてのエピソードを紹介します。

「これからどうしようかな…」

「モラハラでマザコンな夫に日頃から、ひどい態度をとられていた私。ママ友にそのことを愚痴ると『そんな夫許せない！』『今度子供と沖縄に旅行するけど、一緒に行かない？』と誘われ、夫には内緒で一緒に沖縄に行くことになりました。

しかしいざ旅行に出かけようとしたとき、夫が骨折した状態で帰宅。『俺の世話をしてくれ』と言われましたが、『あなたの大好きなお義母さんに来てもらえば？』と冷たく言い放ち、沖縄に向かいました。

旅行中は楽しくて夫のことなんか1ミリも思い出すことはありませんでしたが、旅行最終日になって『モラハラマザコン夫のいる家に帰りたくない……』『これからどうしようかな……』と思い、憂鬱になってしまいました」（体験者：30代 女性・会社員／回答時期：2024年7月）

▽ この女性は、帰宅後離婚するかどうしようか迷っているそうです。気持ちはよく分かりますよね。

