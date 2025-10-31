放送禁止用語が飛び出すほどヒートアップ！“カンペ劇場”新企画、地上波の続きがTELASA限定配信

これまでTravis Japan松倉海斗出演の『完ペキな未来へ』、上田竜也主演の『潜入バーテンダー』と2度にわたって放送されてきた“カンペ劇場”の派生版となる新企画『キミとボク、ときどきカンペ』。

10月30日（木）の前編放送後からは、同番組の後編がTELASA限定で配信中だ。

今回はイケメン×芸人がタッグを組み、恋愛リアリティショー風に繰り広げるお笑いバトルを展開。

シソンヌ・長谷川忍と本田望結がスタジオでこの対決を見守るなか、『timelesz project -AUDITION-』（以下、タイプロ）出身の西山智樹と前田大輔、超特急・ユーキが、ダウ90000・吉原怜那を相手にどんなおもしろいイケメンぶりを見せてくれるのか？

地上波で放送された前編で、1組目のユーキとランジャタイ・国崎和也が挑んだのは、古着屋ショッピングデート。

事前の打ち合わせで「カンペ以外でも好きにアドリブやっちゃって！」という国崎の助言通り、ユーキのアドリブが冴えわたる。もはや、吉原を置きざりモードに？

2組目は、タイプロでの活躍後、続々とテレビ出演を果たしている西山とAマッソ・加納。

このチームのシチュエーションは、工房でのオカリナ作り。加納のカンペが生み出す、西山の穏やかな笑顔からくりだされる毒舌トークは、はたして吉原にささるのか？

◆後編はTELASAで独占配信！

3組目は、西山と同じくタイプロでブレイクした前田とママタルト・檜原洋平のチーム。

前田は「僕元気なので、なんでもやります」と力強く語り、熱い握手を交わす。そして、水族館にデートに訪れた前田と吉原が水槽の前に立つと、潜水姿の飼育員がカンペを持って目の前に登場。

このカンペに、宣言通り元気よく果敢に対応する前田。はたしてその勢いに吉原が乗って勝者となるのか？

いよいよ最後は全員参加のBBQ、そして運命の結果発表へ。

BBQでは芸人チームが、それぞれタッグを組む相手をいかにおもしろくするのか、しのぎを削ってカンペを出し合う。

思わず放送禁止用語も飛び出すなどヒートアップし、結果発表前に吉原を悩ませることに。

ユーキが「おふた方よりもボクのほうが芸能界の先輩なので、先輩として意地を見せたいです」と語ると、西山は「オカリナで心を掴んだ気がします。結果は待つだけです」、前田も「いい勝負になったと思います。選ばれたいです！」と、全力でやり終えた様子の3人。

スタジオの2人が見守るなか、はたして吉原は「誰が一番おもしろかった」と判定するのか？