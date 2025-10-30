「腰椎分離すべり症」になりやすい人の特徴はご存じですか? 症状･放置リスクも医師が解説!

「すべり症」というと、一般的には加齢を原因として発症することが多いというイメージがありますが、実は30代や40代の若い人にも起こることがあります。今回は、腰椎分離すべり症の特徴と症状について、品川志匠会病院の須藤先生に詳しく聞かせてもらいました。

須藤 梓（品川志匠会病院）

浜松医科大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院整形外科、関東労災病院、東京都立駒込病院、東京都立多摩総合医療センター、参宮橋脊椎外科病院整形外科部長などを経て、現在の品川志匠会病院整形外科部長に。日本専門医機構認定整形外科専門医、日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医、日本専門医機構認定脊椎脊髄外科専門医、日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医。

編集部

腰椎分離すべり症は何歳くらいに多く見られるのですか？

須藤先生

一般的に、腰椎変性すべり症よりも発症の年齢は若く、30代でも見られることがあります。多くが中学生から高校生くらいの時期に、過度に腰に負担のかかるスポーツをしていた人たちで、腰椎分離症は10歳代で多く起こります。スポーツをしている腰痛患者の3～4割が、腰椎分離症を発症しているという報告もあります。

編集部

腰椎変性すべり症と腰椎分離すべり症では、症状が異なるのですか？

須藤先生

いいえ、症状はどちらも似ています。変性すべり症は腰椎が前方や後方へ滑り出すことで、脊柱管のなかを走行している馬尾神経が圧迫され、腰や下肢の痛み、坐骨神経痛、下半身の麻痺やしびれなどの症状が出現します。分離すべり症は分離部で神経根が圧迫され、似たような症状が出現します。

編集部

いろいろな症状が出るのですね。

須藤先生

そのほかにも、すべり症に特徴的な症状として、間欠性跛行（はこう）というものもあります。これは、長い距離を歩くと足の痛みやしびれなどが出現し、少し休むと楽になるが、また歩き出すと症状が出るというもの。これを放置するとやがてロコモティブシンドロームの状態となり、運動能力やQOLの低下に至ることがあります。

編集部

放置すると危険ですね。

須藤先生

はい。進行すると歩行が困難になるだけでなく、排尿障害が起きるなど生活に大きな支障が及ぶようになります。症状が軽度なうちであれば手術をしなくても、保存治療で回復が期待できます。腰の痛みや下肢の痛み、しびれなどの症状が見られたら、早めに専門医に相談するようにしましょう。

※この記事はMedical DOCにて＜｢すべり症｣の原因・症状はご存じですか？ 若年層にも無関係ではないワケ【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。