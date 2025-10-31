都庁、新宿3丁目、西武新宿駅、京王新線方面など、地下街が西へ東へと伸びている新宿駅。さらに2024年4月には改札内に「イイトルミネ」もオープン。地上に出ることなくあれもこれも味わえる極楽空間から厳選4店舗をご紹介。

寄道したい改札ナカの絶品鮨『立鮨すし横』＠イイトルミネ

そこは駅ナカどころか、改札のナカ。みなさん、移動途中のはずだけれど、幸せそうに鮨をほおばっている。たまらずその並びに加わり、まずは旬のスズキから……おお、品のよい旨み。お次のアワビはコリッとした食感のあとに磯の香りが。

なるほど、これは顔がほころびます。お品書きを見れば、2貫160円〜、お昼のセットは8貫980円というびっくり価格。

夏の特選盛り2580円

『立鮨すし横』夏の特選盛り 2580円 （左上から時計回りに）中トロ、スズキ、カツオ、シマアジ、アワビ、玉子、ハモ、イクラ、塩水ウニ、赤エビ。ネタは変わる可能性あり。椀物付き

「仲卸を通さず、グループ全体で産地から直接魚を買い付けているからできるのです」と店長の鈴木謙司さん。

鮮度バツグンの旬のネタが、赤酢を使った人肌のシャリと溶け合う。

「寿司はもともと江戸時代のファストフード。気軽な屋台の雰囲気を楽しんでください！」（鈴木さん）

『立鮨すし横』店長 鈴木謙司さん

店長：鈴木謙司さん「握りたての旨さを味わってください！」

『立鮨すし横』

［店名］『立鮨すし横』

［住所］東京都新宿区新宿3-38-2イイトルミネ新宿

［電話］03-6457-8343

［営業時間］8時〜23時（L.O.22時半）

［休日］無休（※イートルミネ休館日のぞく）

［交通］JR中央線ほか新宿駅改札内

タイ本場の屋台の味を新宿で堪能『バンコク屋台カオサン』＠イイトルミネ

店前にふわっと漂うジャスミンライスの香り。駅ナカのにぎわいと、飛び交う「コップンカー」の声。ここ、ほんとにタイの屋台そのままだ。

創業者涌井征男さんが「スパイスに魅せられ」て、1992年高田馬場でタイ国ラーメン「ティーヌン」をオープン。以後本場のタイ料理を提供し続けている。そしてこちらは2024年4月に開店。

人気の「タイ式トムヤムヌードル」は意外にもあっさりとしたスープ。だが、たっぷりの桜エビにナッツにピリ辛チリパウダーが後を引くおいしさだ。

よくばりカオマンガイ1400円（カオマンガイ、ミニパッタイ、生春巻きハーフ）

『バンコク屋台 カオサン』（手前）よくばりカオマンガイ 1400円（カオマンガイ、ミニパッタイ、生春巻きハーフ） （ドリンク）シンハー 790円 カオマンガイは、タレが決め手。タイの味噌「タオチオ」やハーブなどを使ったタレは絶品。生春巻きは皮がモッチリと美味。パッタイは中細の米粉麺。歯応えも味のからみがよい

メニュー選びに迷ったら、人気の「カオマンガイ」「生春巻き」など、セットメニューもあり。暑い時、無性に食べたくなるタイ料理。涼しい新宿駅地下でどうぞ。

『バンコク屋台 カオサン』カウンター、テーブルがあるので使い勝手がよい

［店名］『バンコク屋台カオサン』

［住所］東京都新宿区新宿3-38-2イイトルミネ新宿

［電話］03-6709-8966

［営業時間］8時〜22時

［休日］無休（※イートルミネ休館日のぞく）

［交通］JR中央線ほか新宿駅改札内

オープンな本格バー、ハイボールにかき氷でひんやり『お酒の美術館』＠新宿サブナード

これほど入りやすいバー、めったにない。通りとカウンターの間にはドアもなく、まったくのオープン。だが椅子に座ると、意外なほどに落ち着く。目の前に美しく並ぶボトルのおかげか。

チャージ代なし、1杯500円〜。気軽ながら、国内外の希少なウィスキー180種以上や、さまざまなカクテルも楽しめる本格派だ。

ちょこっとつまみ各300円、ハイボール（イチローズモルトモルト＆グレーン白）900円

『お酒の美術館』（手前）ちょこっとつまみ 各300円 （奥）ハイボール（イチローズモルトモルト＆グレーン白） 900円 やさしい口当たりの爽やかな一杯。炭酸はウィルキンソンの小瓶、氷は小野田の超純氷を使用。随所にこだわりが見える

「いきなり本格的なバーは緊張するという初心者の方にも、ウチで楽しんでいただけたら」と鈴木裕次朗店長。

暑い夏にうれしいのは、オリジナルのアルコール入りのかき氷。定番以外に、プレーンのかき氷500円に好きなお酒をかけるのもオツですゾ。

『お酒の美術館』店長 鈴木裕次朗さん

店長：鈴木裕次朗さん「敷居の低さをこころがけています！ お気軽に」

『お酒の美術館』

［店名］『お酒の美術館』

［住所］東京都新宿区歌舞伎町1丁目新宿サブナード地下街214区画

［電話］03-6380-0948

［営業時間］11時〜 22時半（22時LO）

［休日］無休

［交通］JR中央線ほか新宿駅中央改札から徒歩3分

それぞれに楽しみ方あり、新宿のオアシス『BERG』＠ルミネエスト

「ある方にとってはビール屋さん、ある方にはカフェだったり、お弁当屋さんだったり。それがいいと思ってます」と、副店長の迫川尚子さん。

朝コーヒーを飲む客の横で、ビールを飲む客もいる。それが『BERG』であり、新宿らしさなのかもしれない。オープン以来、「自分たちの食べたいものだけを出す」のが基準という。

ジャーマンブランチ（ビアセット）820 円※生ビール1杯付、ハーフ＆ハーフの場合＋30円

『BERG』ジャーマンブランチ（ビアセット） 820 円 ※生ビール1杯付、ハーフ＆ハーフの場合＋30円 ポークアスピック、レバーハーブパテ、ハムとザワークラウトにパンが付く。定番料理がすべて食べられるうれしいセット。飲み物は選べる。ポークアスピックは豚肉とクリームなどを使ったパテ

パン、ソーセージ、コーヒーそれぞれ専門の職人が作ったものだ。絶対の安心感とホッとする味。

「店の外での大変なことをここではすべて忘れ、リフレッシュしていただければ」（迫川さん）。

ああ、新宿に『BERG』があってくれてよかった。

『BERG』

［店名］『BERG』

［住所］東京都新宿区新宿3-38-1ルミネエスト新宿店地下1階

［電話］03-3226-1288

［営業時間］7時〜23時（L.O.22時半）

［休日］無休（※ルミネエスト新宿店の休館日のぞく）

［交通］JR中央線ほか新宿駅東口改札から徒歩30秒

※価格は税別、2025年8月以降値上げの可能性あり

迷子になった目の前に赤提灯が

迷子になった。いや、ほんと五十路を超えて迷子。どうなんだ。新宿駅には数えきれないくらい来ているのに。こんなに奥が深い、というか迷路のように広がっていたとは！

新宿駅

足も痛い。泣きたくなった時、ふと目の前に現れた赤提灯。蜃気楼か。いやホンモノだった。

物価高めの新宿で、ハイボール180円とか鶏皮の唐揚げ串が99円とか、地下街のナイスな酒場でした。残念ながら取材はNGで、イニシャル『T』。探してみてね。

『天府火鍋』の激辛スープはほんと激しかったが、麻と辣が味わい深く、今、ちょっとまた食べたくなってる。

そして、突然出現した庶民派スーパー『三平ストア』にびっくり。野菜も肉も買って帰れます。

巨大なターミナル駅の地下街というと、客と店との関係が無機質かと思ってた。が、まったくそんなことはなかった。

『お酒の美術館』は、新宿駅と西武新宿駅を結ぶ地下街にあるので、仕事終わりに立ち寄る方や待ち合わせで利用する方が多いそう。

鈴木店長によれば「出張のたびに買ってくるレアな海外のお酒などを楽しみにしている常連さんもいらっしゃいますよ」。

そして35周年の『BERG』。ビールに日本酒、ワインもあって、たくさんのおいしいメニューも。なぜこんなに多いかを尋ねると……。

「新メニューが出たら、代わりにあまり出ないメニューはなくせばいいんですけど、どのメニューにもひとり、ふたりはファンがいるんですね。そのお顔を思い浮かべるとなくすわけにもいかず（笑）、どんどん増えて、今200はゆうに超えていると思います」と迫川さん。そのあったかさにジーンと来ました。

紹介したほとんどの店が、朝または昼から夜まで通し営業。なんなら朝鮨も朝ビールもあり。ひとりで入りやすい店が多いのもうれしい。駅ナカ、駅地下、かなりいいぞ。

新宿駅

撮影／小澤晶子、取材／本郷明美

2025年9月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年9月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

【画像】安くて旨い！新宿駅地下のお酒も珈琲も軽食もケーキもなんでもござれなオアシス（23枚）