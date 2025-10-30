メゾン マルジェラ、ガラスビーズやスパンコールを刺繍した「タビ」シューズを発売

「メゾン マルジェラ（Maison Margiela）」が、アイコンシューズ「タビ」にフォーカスした「タビ」コレクターズ シリーズの第1弾として、「タビ」ブロークンミラー エンブロイダリーを全世界25足限定で発売した。日本ではメゾン マルジェラ オモテサンドウで取り扱っている。

「タビ」コレクターズ シリーズでは、メゾンを象徴する「タビ」シューズにフォーカス。その精神と美学を新たな技法と素材で表現する年に1度の限定コレクションとして展開していく。

第1弾の「タビ」ブロークンミラー エンブロイダリーは、2015年秋冬「アーティザナル」コレクションで初登場したモチーフ「ブロークンミラー」を三次元的に再解釈し、「光の反射」と「メタリックシルバーの世界観」を表現。シルバーコーティングを施したレザーの表面をひび割れさせ、8000個以上の透明なガラスビーズやスパンコール、レーザーカットしたメタリックパーツを手作業で刺繍し、経年で割れたガラスの表面を想起させるテクスチャーに仕上げた。価格は114万4000円。

◾️メゾン マルジェラ オモテサンドウ

営業時間：11:00〜20:00

所在地：東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 1階