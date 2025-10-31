日経225先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の5万1540円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54360.56円 ボリンジャーバンド3σ
52276.91円 ボリンジャーバンド2σ
51540.00円 31日夜間取引終値
51325.61円 30日日経平均株価現物終値
51076.00円 5日移動平均
50193.25円 ボリンジャーバンド1σ
50160.00円 一目均衡表・転換線
48125.00円 一目均衡表・基準線
48109.60円 25日移動平均
46025.95円 ボリンジャーバンド-1σ
44303.87円 75日移動平均
44205.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43942.29円 ボリンジャーバンド2σ
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41858.64円 ボリンジャーバンド3σ
40143.80円 200日移動平均
株探ニュース
54360.56円 ボリンジャーバンド3σ
52276.91円 ボリンジャーバンド2σ
51540.00円 31日夜間取引終値
51325.61円 30日日経平均株価現物終値
51076.00円 5日移動平均
50193.25円 ボリンジャーバンド1σ
50160.00円 一目均衡表・転換線
48125.00円 一目均衡表・基準線
48109.60円 25日移動平均
46025.95円 ボリンジャーバンド-1σ
44303.87円 75日移動平均
44205.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43942.29円 ボリンジャーバンド2σ
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41858.64円 ボリンジャーバンド3σ
40143.80円 200日移動平均
株探ニュース