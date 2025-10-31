　31日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比80円高の5万1540円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54360.56円　　ボリンジャーバンド3σ
52276.91円　　ボリンジャーバンド2σ
51540.00円　　31日夜間取引終値
51325.61円　　30日日経平均株価現物終値
51076.00円　　5日移動平均
50193.25円　　ボリンジャーバンド1σ
50160.00円　　一目均衡表・転換線
48125.00円　　一目均衡表・基準線
48109.60円　　25日移動平均
46025.95円　　ボリンジャーバンド-1σ
44303.87円　　75日移動平均
44205.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
43942.29円　　ボリンジャーバンド2σ
42425.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41858.64円　　ボリンジャーバンド3σ
40143.80円　　200日移動平均


