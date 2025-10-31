　31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.5ポイント高の3326.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3425.98ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3356.41ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3326.50ポイント　　31日夜間取引終値
3308.10ポイント　　5日移動平均
3300.79ポイント　　30日TOPIX現物終値
3286.83ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3281.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3217.26ポイント　　25日移動平均
3196.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3147.69ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3118.62ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3095.12ポイント　　75日移動平均
3078.11ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3008.54ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2978.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2859.14ポイント　　200日移動平均


