TOPIX先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.5ポイント高の3326.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3425.98ポイント ボリンジャーバンド3σ
3356.41ポイント ボリンジャーバンド2σ
3326.50ポイント 31日夜間取引終値
3308.10ポイント 5日移動平均
3300.79ポイント 30日TOPIX現物終値
3286.83ポイント ボリンジャーバンド1σ
3281.00ポイント 一目均衡表・転換線
3217.26ポイント 25日移動平均
3196.00ポイント 一目均衡表・基準線
3147.69ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3118.62ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3095.12ポイント 75日移動平均
3078.11ポイント ボリンジャーバンド2σ
3008.54ポイント ボリンジャーバンド3σ
2978.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2859.14ポイント 200日移動平均
株探ニュース
