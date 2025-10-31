グロース先物テクニカルポイント（31日夜間取引終了時点）
31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の703ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
785.79ポイント ボリンジャーバンド3σ
768.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
768.47ポイント ボリンジャーバンド2σ
760.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
756.79ポイント 75日移動平均
751.16ポイント ボリンジャーバンド1σ
733.84ポイント 25日移動平均
727.00ポイント 一目均衡表・基準線
716.52ポイント ボリンジャーバンド-1σ
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
714.60ポイント 5日移動平均
710.78ポイント 200日移動平均
707.46ポイント 30日東証グロース市場250指数現物終値
703.00ポイント 31日夜間取引終値
699.21ポイント ボリンジャーバンド2σ
681.89ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
