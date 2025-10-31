　31日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント安の703ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

785.79ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
768.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
768.47ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
760.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
756.79ポイント　　75日移動平均
751.16ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
733.84ポイント　　25日移動平均
727.00ポイント　　一目均衡表・基準線
716.52ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
715.00ポイント　　一目均衡表・転換線
714.60ポイント　　5日移動平均
710.78ポイント　　200日移動平均
707.46ポイント　　30日東証グロース市場250指数現物終値
703.00ポイント　　31日夜間取引終値
699.21ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
681.89ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


