人生を変えたい38歳“子供部屋おじさん”が、男を磨くためのリアリティショーに出演。それにあたり、重大決断を下したことを明かした。

【映像】118kg→65kgのビフォー＆アフター

10月30日、「人生どん底」の男たちが10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #1』（ABEMA）が放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージ。初回は、書類選考と“穴掘りオーディション”、追加のリモート面談を経て決定した5人のメンバーが明らかになった。

8月に仕事を辞めてSNSでの一方勝負に出た38歳のヨシタカは、実家に暮らし続けている、いわゆる“子供部屋おじさん”。最高体重118kgから65kgまでの減量に成功し、現在はダイエット・自己啓発系YouTuberの“ダイエットヒーロー”として活動。ジョージのようなメンズコーチを目指している。

ダイエットのきっかけは、メンタルを病んでしまったことだ。「体重が100kgを超えていて、“心もカラダも弱すぎる”“このままじゃダメだな”と、数カ月ぐらい病んでいた」と明かす。

ヨシタカは、この「男磨き」の機会に際し、ある“重大な決断”を下していた。それが、38年暮らした実家から独り立ちすること。「決めました、実家出ます。もう物件を探して、審査待ちです」と明かした。

そして、願望はそれだけではない。「人目が気になって女の子にアタックできない」「ダイエットは成功したんですけど、結局、そこにはただのおっさんしか残らなくて」と、自分を高めて“稼ぎたい＆モテたい”という率直な想いを語った。（ABEMA『男磨きハウス』より）