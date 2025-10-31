「それ可愛い♡」→【しまむら】なんです！ 出会えたら即カゴ！「激かわアイテム」

おしゃれ心くすぐるアイテムを探すのに、今や【しまむら】は外せない存在という大人女性も多いのでは？ 今回はしまむらの数あるアイテムのなかから、しまパトで出会えたら即カートインしたい今季の狙い目アイテムを調査。デザイン性が光るブラウスやセットアップは、しまむらで見つけたと聞いたら周囲に驚かれてしまうかも！

フリル切り替えが大人可愛い主役級ブラウス

【しまむら】「レディース ブラウス」

胸元から袖にかけての切り替えデザインが1枚で大人可愛いブラウス。シャーリングにフリルをドッキングした立体的なシルエットが、分厚いコートいらずでおしゃれを楽しめる秋にぴったりな一着です。落ち着いたブラウンの色合いで甘く転びすぎないのも大人が着こなしやすい魅力に。

ガウン感覚で羽織ってシックに仕上げるマキシカーデ

【しまむら】「ATP7GトッパーCD」\2,420（税込）

たっぷりと分量のあるマキシ丈が高見えに期待できるニットカーディガン。ボタンレスのミニマルなデザインのおかげでガウン感覚で羽織りやすく、手軽に秋らしいぬくもり感とシックな印象をコーデにプラスしてくれます。ボタンがない分、より縦ラインが強調され、スタイルアップも狙えそう。大きめのポケットや丸みのあるボリュームスリーブなど、可愛いディテールにも注目を。

オンオフ着られるセットアップで楽しむ旬コーデ

【しまむら】「TT＊CHIAウェーブV」\1,639（税込）、「TT＊CHIAコクーンPT」\1,969（税込）

しまむらマニアの@hiro77andさんが「オンオフ着ることできる」とおすすめしているのが、こっくりブラウンが今季らしいセットアップ。合わせ部分がアシンメトリーに波打つひと癖ベストと、丸みを帯びたコクーンシルエットのパンツは、セットで着るだけでトレンドコーデが完成します。ベストは前を開けてもバランスよくキマるのが着回し力を高めるポイントに。

ベロアの艶が女性らしさを香らせるロングワンピース

【しまむら】「TT＊ANNAベロアOP」\1,639（税込）

光沢感のあるベロアの風合いが、シンプルながら女性らしさを香らせるロングワンピース。ストンと落ちる癖のないストレートシルエットは、多彩なアイテムを重ねやすいのが魅力です。袖口には親指を出せるサムホールが開いており、スウェットトップスやセーターを上から重ねたレイヤードコーデもサマになりそう。@aiii__13kさんは「黒とグレー2色買い」したのだとか！

