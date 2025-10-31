伊藤愛真、ヒロシなどバイク好き芸能人のカッコよすぎる“愛車”に反響「写真集ほしすぎる!!」「パーツ全てが一級品！」
成功者たる芸能人にもなると、車はもちろんバイクを趣味にしている人は多い。今回は自身のSNSでバイク披露した、芸能人たちのカッコよすぎるショットを紹介していきたい。
【写真】バイク好き芸能人たちのカッコいい相棒たちを一気見
■伊藤愛真
2017年頃にSNSで“かわいすぎるビールの売り子”として話題になり、その後スカウトをきっかけに芸能界デビューした伊藤愛真はバイク好きで知られている。そんな彼女は「月刊オートバイwebがUPされましたっ 佐々木さんにたくさんインタビューしてもらい読み応えある内容になっているのでぜひみてね！！！ 画像もこれ以上にたくさん載ってるよ」とつづり、愛車のヤマハ「MT-07 ABS」にもたれかかったり、乗りこなしたりするカッコいい姿を披露した。
コメント欄でもファンから「かっこいい！」「女性ライダーカッコイイですね」「お寺めぐり楽しそう」など、称賛の声が寄せられている。
■ヒロシ
自虐ネタで一世を風びし、その後「ソロキャンプの伝道師」として再ブレイクしたヒロシは「ハーレーについての取材を受けました」とつづり、ハーレーにまたがるソロショットを公開。
ハリウッドスターのようなカッコいい姿にファンからは「満面の笑みがたまりません」「ハーレーってヒロシさんのためにこの世に誕生したとしか思えないくらい一体化してカッコイイ〜」「漢っす！」と絶賛が相次いでいる。
■魔裟斗
元K‐1世界王者でタレントの魔裟斗もバイク好きとして知られており、インスタグラムでは度々カスタムしたカッコいいバイクを披露している。今回の投稿では、エンジニアブーツにレザーパンツ、キャスケットなど全身を黒で統一したコーディネートの魔裟斗が、愛車の厳ついバイクに腰を下ろす様子が収められている。
武骨な雰囲気をただよわせる愛車との2ショットに、ファンからは「渋いですね」「写真集ほしすぎる!!」「めっちゃかっこいい」などの声が相次いでいる。
■ダレノガレ明美
大型バイクを乗りこなす様がカッコいいとエックスで話題になったダレノガレは「お兄ちゃんとでかけました 暑かった〜 ちゃんと乗ってる時はバイク用のジャケット着てるよー どちらも明美の愛車 最高 行きと帰りバイク交換しましたー」とつづり、兄とツーリングしてきたことを報告。愛車のHONDA「CB1300」に腰かける姿がとても絵になっている。
コメント欄にはファンから「キマってます」「足なげぇしスタイル良いしCBカッコいいしただただ、かっこいいのよなぁ」「痩せてるな〜」「小柄な人がでかいバイクって超絶格好良いと思う」など絶賛の声が上がっていた。
■ユージ
タレントのユージは「暑いけど乗っちゃう最高に楽しい相棒 1980年KZ1000Mk.II」とつづり、カワサキの名車・KZ1000Mk.IIを写した写真の数々をアップ。写真には完成した状態や様々なカスタムパーツが収められており、パーツ単体だけでもカッコいい。
ファンからは「素晴らしいセンス！日本を代表する名機」「旧車を現代パーツでイジるのが最高の楽しみですよね」「パーツ全てが一級品！」など、絶賛の声が集まっている。
