菅田将暉、杉咲花主演『ミーツ・ザ・ワールド』出演が明らかに！ 6分間にわたる通話シーンで
杉咲花主演の映画『ミーツ・ザ・ワールド』に、菅田将暉が声のみで出演していることが明かされた。希死念慮を抱えたキャバ嬢・ライ（南琴奈）のかつての恋人役を演じている。
【写真】杉咲花が歌舞伎町で新たな世界と出会う 『ミーツ・ザ・ワールド』等身大の日常をとらえた場面写真解禁
本作は、第35回柴田錬三郎賞を受賞した金原ひとみの同名小説を松居大悟監督が映画化。歌舞伎町を舞台に、擬人化焼き肉漫画『ミート・イズ・マイン』をこよなく愛するも自分のことは好きになれない27歳の主人公の新たな世界との出会いを描く。
杉咲花は『ミート・イズ・マイン』の推しカプに全力で愛を注ぐも、自分を好きになれず、仕事と趣味だけで生きていくことへの不安と焦りを感じる等身大の主人公・由嘉里の姿を体現。由嘉里が歌舞伎町で出会う住人で希死念慮を抱えた美しいキャバ嬢・ライを南琴奈、既婚者で不特定多数から愛されたいホスト・アサヒを板垣李光人、人が死ぬ話ばかりを書いている毒舌な作家・ユキを蒼井優、街に寄り添うBAR「寂寥」店主・オシンを渋川清彦が演じる。
菅田が演じたのは、ライのかつての恋人である鵠沼藤治。自分に新しい世界を見せてくれたライに、これからも生きてほしいと強く願う由嘉里は、ライが今も想いを寄せる藤治に望みをかけ、彼の実家を訪ねる。しかし藤治は不在で、後に家族から話を聞いた藤治が、由嘉里の携帯電話に連絡をしてくるのだった。ふたりは約6分にわたって電話で話をし、由嘉里はライへの思いや生きることへの渇望を藤治にぶつけ、藤治は自分の思うライについて語る。
菅田が松居大悟監督とタッグを組んだのは、山内泰延による学園ギャグ漫画を松居監督が実写化し、菅田が主演した『男子高校生の日常』以来12年ぶり。松居監督がとある打ち合わせのために菅田の所属事務所トップコートを訪れた際、そこにたまたまいた菅田と久しぶりに再会したことが大きなきっかけとなったようだ。
松居監督は「哀愁を漂わせながら酸いも甘いも呑み込んで第一線で闘っている“ギリギリで生きている感”が藤治と重なったんです。その上で、由嘉里が胸に抱えていた想いをぶつける相手ながら、電話のみでやり取りする役どころになるので、圧倒的に芝居が上手い人にお願いしたいと思い、菅田くんに“現代の生きづらさを代弁してもらえないか”とオファーしました」と語る。
菅田は声のみの出演となったが、事前に松居監督と何度か電話ですり合わせをした上で撮影現場に足を運び、実際に電話から聞こえてくる由嘉里の言葉を聞きながらの収録となった。さらに、藤治としての衣装も用意され、それを着用して撮影に挑んだ。
菅田は今回の出演を振り返り、「杉咲さんの声を聞いた瞬間に、これまでの由嘉里の日々がものすごいエネルギーで入ってきたのを覚えています。松居監督たちと作り上げてきた時間が流れ込んできた気がして、震えました。ほんとにその1秒で、素敵な現場なんだなと感じました。瑞々しく脂っこい登場人物たち、吐き出すように貪る焼肉。ずっとよくわからない自分。香ばしい思い出も愛しく感じてくる映画だと思います。参加できて幸せです」とコメントを寄せた。
映画『ミーツ・ザ・ワールド』は公開中。
