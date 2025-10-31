超特急ユーキ・西山智樹・前田大輔、“1番面白いイケメン”競う 運命の結果発表へ【モデルプレス独占カットあり】
【モデルプレス＝2025/10/31】超特急のユーキ（村田祐基）、オーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）で注目を集めた西山智樹、前田大輔が出演するカンペ劇場「キミとボク、ときどきカンペ」が、30日に放送（前編：テレビ朝日系25：26〜／後編：前編放送後TELASAにて限定配信）。このたび、場面写真と内容が公開された。
【写真】西山智樹＆前田大輔「タイプロ」参加時のビジュアル
これまでTravis Japan松倉海斗出演「完ペキな未来へ」、上田竜也主演の「潜入バーテンダー」と2度にわたって放送してきた「カンペ劇場」の派生版となる新企画。今回は、イケメン×芸人がタッグを組み、恋愛リアリティショー風に繰り広げるお笑いバトルを届ける。シソンヌの長谷川忍・本田望結がスタジオでこの対決を見守る中、タイプロ出身の西山・前田、そして超特急のユーキが、ダウ90000の吉原怜那を相手にどんな面白いイケメンぶりを見せるのか。
前編では、1組目のユーキとランジャタイの国崎和也が古着屋ショッピングデートに挑んだ。事前の打ち合わせで「カンペ以外でも好きにアドリブやっちゃって！」という国崎の助言通り、ユーキのアドリブが冴え渡る。もはや、吉原を置きざりモードに。2組目は、タイプロでの活躍後、続々とテレビ出演を果たしている西山とAマッソの加納。このチームのシチュエーションは、工房でのオカリナ作り。加納のカンペが生み出す、西山の穏やかな笑顔からくりだされる毒舌トークは、果たして吉原にささったのか。
3組目は、西山と同じくタイプロでブレイクした前田とママタルトの檜原洋平のチーム。前田が「僕元気なので、なんでもやります」と力強く語り、熱い握手を交わす。そして、水族館にデートに訪れた前田と吉原が水槽の前に立つと、潜水姿の飼育員がカンペを持って目の前に登場。このカンペに、宣言通り元気よく果敢に対応する前田。果たしてその勢いに吉原が乗って、勝者となるのか。
いよいよ最後は全員参加のBBQ、そして運命の結果発表へ。BBQでは芸人チームが、それぞれタッグを組む相手をいかに面白くするのか、凌ぎを削ってカンペを出し合う。思わず放送禁止用語も飛び出すなどヒートアップし、結果発表前に吉原を悩ませることになる。
ユーキ「お二方よりもボクの方が芸能界の先輩なので、先輩として意地を見せたいです」、西山「オカリナで心を掴んだ気がします。結果は待つだけです」、前田「いい勝負になったと思います。選ばれたいです！」と全力でやり終えた様子の3人。スタジオの2人が身守るなか、果たして吉原は「誰が1番面白かった」と判定するのか。（modelpress編集部）
