◆ゼット杯 第３７回日本少年野球 東日本選抜大会▽準決勝 松戸中央ボーイズ（千葉）６ｘ―５狭山西武ボーイズ（埼玉西）▽決勝 松戸中央ボーイズ（千葉）６ｘ―５多摩川ボーイズ（東京西）（１０月１９日、須賀川・牡丹台野球場）

新チームで秋の東日本ブロック王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会の準決勝、決勝が１９日、福島・須賀川市の牡丹台野球場で行われた。昨年優勝の松戸中央ボーイズ（千葉）が２試合連続サヨナラ勝ちで、連覇と３度目の優勝を決めた。２連覇は湘南ボーイズ（２０１１、１２年）以来、１３年ぶり４チーム目。巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズ（東京西）は惜しくも準優勝となった。

※ ※ ※

“逆転”の松戸中央が２戦連続サヨナラ勝ちで、大会連覇を達成した。

諦めない―。ナインの思いが結実した。準決勝は初回に５失点もコツコツ“返済”。２点差の７回に３連打で無死満塁にすると、５番・青木誓が初球を右翼線に運ぶ逆転サヨナラ二塁打。「インコースだったけれど、自分のウリは逆方向の打撃なので。打てる気しかしなかった」と笑顔で語った。

決勝も初回に３失点も１点差に迫り、５回１死一、二塁から３番・平川が右翼席に放り込む逆転３ラン。「不調でスタメン落ちしたけれど、考え過ぎず、楽しもうと切り替えた」。公式戦１号は値千金弾。６回に追い付かれたが、７回１死二、三塁から暴投で代走出場の三塁走者・千葉が生還し、サヨナラ決着だ。

今夏の選手権大会で準優勝。そのため新チーム始動も遅れ、支部秋季大会では２戦目で敗れ８強止まり。青木隼主将は「ベンチがお葬式のようでした」。声出しから始めた。井垣茂人監督（５２）も「ネガティブな発言はしないように、前向きな発言を心がけた」。攻守交代は笑顔で迎え、大きな声が飛び交い、一体感が生まれた。

「能力が高い選手が多く誰が出ても遜色ない」と指揮官。決勝も青木隼主将と青木誓の双子の三遊間コンビがともに足をつり３回途中に交代も、代わりに出場した松浦、坂本が活躍した。憧れの先輩に並ぶ優勝を弾みに、さらなる頂を目指す。

【松戸中央ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※青木隼也、上西修平、鈴木惇人、根本岬季、山下和希、青木誓志、松浦碧大、飯田大翔、佐藤魁晟、大場星和、鳴島瑛大、石崎琥羽、玉井蒼一郎、鈴木遥斗、坂本康太、阿形翔空、内堀雄一朗、有馬俊宗、小笠原豪、千葉満陽、柳瀬怜利、幸村真澄、関瑛士、齊藤悠真、平川英汰

【表彰選手】

最優秀選手賞 平川英汰（松戸中央）

敢闘賞 小林航（多摩川）