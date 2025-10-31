「おもしろい文章を書く方法」を、直木賞作家・小川哲がおしみなく開陳した本が爆誕。その内容がスゴすぎた…！

デビューから10年、『ゲームの王国』『地図と拳』『君のクイズ』などヒット作を生み出し、直木賞を筆頭にまたたく間に文学賞を総なめ！ NHK放送100年特集ドラマ「火星の女王」の原作を手掛けるなど、ますます活躍の場を広げる小説家・小川哲さん。

そんな小川さんが、自身の執筆時に考えていることをおしみなく開陳し、頭の中にあるものを言語化するための「思考術」をつづった『言語化するための小説思考』が刊行されました。

本書を読んで、【「面白い小説とは何か？ そのすべてがここに書いてありました！」】と推薦コメントを寄せた渡辺祐真さんが、その魅力をたっぷり語ってくれました！

小説の一方通行性

小説において、腹立たしいことがある。それは、「小説の一方通行性」だ。（2022年のM-1グランプリのさや香風に言えば、「小説は入れるけど出られへん」）

功成り名を遂げたり、何らかの分野で成果を上げたりした人物が、小説に参戦してくることがある。著名人や専門家が自分の体験や知識を小説に活かすとか、学者などが専門的知見の裏付けとして小説を従属させるとか、ビジネスマンや政治家が文学をビジネスや政治の教訓として例示するとか。

彼らに文句があるわけではないし（強いて言えば、普段はビジネスや政治を蔑んでいる割に、ちょっと文学を引用されるだけで骨抜きにされる読書家は嫌いだ）、小説の懐の深さ故なので素晴らしいことだと思っている。

ところが、その逆はなかなかない。例えば、小説家や文芸評論家として成果をあげた人物が、その知見を活かしてビジネスで成功したり、政治家として活躍したりというケースは少ない。（以前に都知事や県知事を務めた元作家がいたが、前者に比べると数は少ない。）

もう少し一般化すると、大学と就職に関する言説でよく耳にする「文学部は潰しが利かない」論もこれに近い。文学部は役に立つ勉強をしていないから就職が弱い、経済学部や法学部に比べて知識が偏っている、文学部は墓場などと言われることがある。

要するに、何かで経験や実績を積んだ人間は小説に参入できるが、小説の知見を深めた人間は他の分野に参入できない。言い換えると、小説や文学部は何も専門性がないから、学んでも他分野には応用できない。実態はともかく、世間ではそんな風に思われている。それが「小説の一方通行性」だ。

小説にきちんと向き合うには色んな能力がいるはず

しかし曲がりになりにも文学部を卒業し、小説の世界にいる身からすると、そうなのかなあと思う。なにしろ文学を深く読み込んだり書いたりするためには、綿密な調査や計画、高度な言語運用能力、著者または読者とのコミュニケーション力、人の感情を動かす説得力、古今東西の言葉や心を共感・批判しながら味わった体験など、多岐にわたる能力が求められるからだ。それは、実社会で役に立たないのだろうか。

と書いておきながら同時に、小説の世界にいる身として、仕方がないなと思う面もある。というのも小説に関わる人間は、こうした言説を嫌う傾向があるからだ。

「小説は実社会から超然としているから良い」

「実社会とは異なるロジックで動くから意味がある」

「役に立たないから役に立つ」

彼らにはきちんとした理屈がある。（私もその端くれなので、分かってはいる）だが、その何割かはほとんどトンチだ。その結果、小説に関わる能力を、積極的に転用する優れた論考や実践は少ない。

だが、小説と深く向き合えば、普遍的で実践的な力を身につけられる。その意義や方法をもっと発信すべきだと思っている。

そんな本がついに生まれた。それこそが小川哲『言語化するための小説思考』である。

本書は、小説家の小川哲による小説論（読解と創作の両面）である。小川は、2015年に『ユートロニカのこちら側』で第3回ハヤカワSFコンテストの大賞を受賞してデビューすると、『ゲームの王国』、『地図と拳』、『君のクイズ』と、破竹の勢いで名作を世に送り出しつづけている。そして山本周五郎賞、文藝賞の選考委員など、読み手としても優れた成果を出している。

「良き書き手は良き読み手である」とはよく言ったものだが、小川哲ほど、二刀流ぶりが傑出している書き手を、私は知らない。本書はその二刀流が、存分に無双した小説論だ。

まずは、ビジネスや実社会に役立つという話以前に、「小説のための小説論」として優れているので、その点について述べたい。

小説家による小説論は無数にある。現代では、村上春樹や筒井康隆、スティーブン・キング。振り返れば、大江健三郎、谷崎潤一郎、三島由紀夫、夏目漱石、ガルシア＝マルケス、カルヴィーノ、エーコ、ナボコフ、E.M.フォースターなどなど。挙げればキリがない。

どれも優れたものだが、理論の常として、理屈に偏って難解か、やたら文学的か、具体的な話が少ないかなど、何らかの物足りなさがあったし、小説を超えた普遍性には至っていなかった。

だが彼らを弁護すれば、自分の商売道具というか、秘伝のレシピを教えるようなもの。気乗りはしないだろう。それに、小説は現実から超然しているものだという意識や世論も手伝っていたかもしれない。

本書はそれら全てを超越している。

まず圧倒的に面白い。小説と、将棋、企業経営、中学校時代の鉄板思い出トークといったものが比較されて、小説の本質が丸裸にされていく。その知的興奮が凄まじい。かと思えば、ときに文字通り笑えるほど面白い箇所、鮮烈な比喩がぶち込まれる。つまり、マクロにもミクロにも、読み物としてのリーダビリティが徹底されているのだ。

次に、曖昧さや抽象さに逃げない、議論の鋭さがある。

我々は小説を評する際に「文体が良い」とか「伏線が素晴らしい」といった言葉を用いることがある。ところが小川は、そうした表現が曖昧だと一蹴し、執拗に具体化する。

例えば文体ならば「情報の順番」。伏線ならば「その後の展開を暗示する描写。意外な展開に対する違和感を減らすための描写。」の二つだ。それどころか、ここでも満足しない。伏線の定義を挙げた後、すぐさま次のような文章が続く。

この二つの項目には、実はなんの意味もない。なぜなら、小説の骨格そのものが、「展開を暗示すること」と「暗示されていない意外な展開に対する違和感を減らすこと」の二つによって成立しているからだ。

上記の定義を導くまで、それなりの議論や具体例を重ねていたのに、いざ定義を下したかと思ったら、直後には「意味もない」と切り捨てる。そしてその切り捨てた上に、すべての小説が宿す本質を打ち立ててしまう。懐疑とシニカルが貫徹されており、ここで俎上に上げられる作家も読者（そこには小説家・評論家の小川哲も含まれる）は常に相対化されつづけるのだ。

以上挙げた「面白さ」と「議論の鋭さ」は、実は同じ事象である。というか、表裏一体なのである。さきほどの伏線の議論は、指摘として鋭いのと同時に、読み手はどこへ連れて行かれるかワクワクする。すなわち小説を読んでいくような、この先どうなるんだろうという構造上の面白さがある。

これは、小川の小説を読んでいるときと同種の面白さだ。

小川の小説は、七十人訳聖書、カンボジアの近現代史、早押しクイズなど、テーマは多彩で、それらに関する知識がスピーディに提示されるのと同時に、物語や抒情も一緒に組み上げられていく。

言うなれば、小川は評論のように小説を書き、小説のように評論を書ける作家なのである。だからこそ、本書のような芸当が可能なのだろう。その真髄は、本書の目玉である「リアルタイムの創作」に結実する。

本書では、いったいどのような場面や思考回路でアイデアの種を見つけ、それをどのようにして育てていくか。その途中でどのようなことを考えたり、どこで躓いたりするか。そしてその果てに、どのような花を咲かせたか。すべてが開陳されている。ビルが建設されたり、花が咲いたりする様子を早回しで見せてくれるタイムラプスという動画形式があるが、いわば小説版タイムラプスである。

ここまで本書の「小説のための小説論」を強調してきた。

本書のキーワードを、ここまで挙げていないものも含めていくつか列挙すると、「文体（情報の順序）」、「伏線（メッセージ全体の中でのミクロとマクロの構築）」、「具体と抽象の往復」「読者を意識した情報の取捨選択」などだ。

これらは、昨今のビジネス書でよく謳われるような「言語化」「コミュ力」「具体と抽象」といったものに極めて近しい。小川は小説を徹底的に深く読むことで、小説を超えた普遍に到達した。それは「小説とは言語を介したコミュニケーション」という、小川の小説観でもある。

したがって本書は、良い小説の読み手や書き手はもちろん、果ては優れた知的生産者（ビジネスマンやなんらかの専門家）を生み出すだろう。ここに、小説の一方通行性は破られる。

ここまでやっていいのだろうか。ここまでやらないでくれ。

そう思ったが、シニカルな小川哲のことだ。こんなもの読んだってどうせ良い小説家にも評論家にも、ビジネスマンにもなれないよと笑っているだろう。

＊＊＊

