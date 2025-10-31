◆ゼット杯 第３７回日本少年野球 東日本選抜大会▽準決勝 多摩川ボーイズ（東京西）１０―１東京城南ボーイズ（東京東）▽決勝 松戸中央ボーイズ（千葉）６ｘ―５多摩川ボーイズ（東京西）（１０月１９日、須賀川・牡丹台野球場）

新チームで秋の東日本ブロック王者を決めるゼット杯第３７回東日本選抜大会の準決勝、決勝が１９日、福島・須賀川市の牡丹台野球場で行われた。昨年優勝の松戸中央ボーイズ（千葉）が２試合連続サヨナラ勝ちで、連覇と３度目の優勝を決めた。２連覇は湘南ボーイズ（２０１１、１２年）以来、１３年ぶり４チーム目。巨人Ｕ１５ジュニアユースの多摩川ボーイズ（東京西）は惜しくも準優勝となった。

※ ※ ※

多摩川の快進撃が止まった。準決勝は５番・井端の先制犠飛を含む２安打４打点の活躍などで東京城南に完勝。４試合中３戦をコールドで勝ち上がったが、頂点には届かなかった。

初回、先頭の佐々木、堀之内、小池の３連打などで３点を先行も５回に逆転を許す。６回に渡邉のタイムリーなどで同点も、７回１死一、三塁のピンチに６回から登板の関主将が暴投しサヨナラ負けを喫した。

関主将は「悔しい。自分のプレーで負けて情けない。打たれても全力で投げようと思ったけど引っかけてしまった」と声を絞り出した。

昨年発足し、秋には１年生のみで春季全国大会“最速タイ”初出場を決め、今夏のジャイアンツカップでは４強で注目を集めた。

今大会は「競争」をテーマに１年生５人がベンチ入り。関主将は「相手は根性と気合がすごかった。僕たちはそこが足りない。気持ちで負けたくない」。春季全国大会の支部予選は１１月２日に初戦。この悔しさを糧にリスタートする。

【多摩川ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 ※関蓮太郎、井端巧、小山哲慎、岡野美志、小池樹里、小林航、川島悠士朗、堀之内拳、渡邉颯音、和田拓人、増田球太、薄田翔太

▽１年生 永瀬蒼馬、佐々木豪、貝森龍斗、古畑太誠、シュタイン知

【表彰選手】

最優秀選手賞 平川英汰（松戸中央）

敢闘賞 小林航（多摩川）