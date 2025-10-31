ついに夫の浮気の証拠を手に入れた！「頼む、離婚だけは」懇願され許すも → 夫の『隠された本音』に激怒

今回は筆者の友人Tのお話です。彼女の夫は共働きなのに家事を一切してきませんでした。子どもたちが独立したタイミングでTの仕事が軌道に乗ってきたものの、夫は手伝いどころか文句ばかり。二人だけの生活になっても不満は募るばかり。そんなある日、事件が起きました。

夫は家のことを何もしない

夫の本音を聞き、すぐさま離婚を告げました。夫は「いなくなると困る」などと泣きついてきましたが、別の女に家政婦になってもらえばよいでしょう。その後、無事に離婚は成立しました。元夫は子どもたちにも愛想を尽かされ寂しい老後を過ごしているようです。全ては「家族」としての意識を持てなかった夫が招いた結果だったのです。

【体験者：50代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

