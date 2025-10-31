¡ÖÊ¡»ã¹ñ²È¥É¥¤¥Ä¤Î²ð¸î¤Ï¼ê¸ü¤¤¡×¤Ï¸¸ÁÛ¡Ä²ð¸îÊÝ¸±¤Î¸Â³¦¤È¿Í¼êÉÔÂ¤¬¾·¤¯¡¢ºßÂð²ð¸î¤Î¡Ö¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×
ÆüËÜ¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÏ·¤¤»ÙÅÙ¡×¤À¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¹çÍýÅª¤ÇÀáÌó¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡©
ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ø¥Õ¥§¥ê¥ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤ËÄÖ¤ë¼ÂÍÑ¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢ ¡Ø¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¾þ¤é¤º¡¦Çº¤Þ¤º¡¦¤µ¤é¤ê¤ÈÏ·¤¤¤ë¡Ù ¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¾þ¤é¤º¡¦Çº¤Þ¤º¡¦¤µ¤é¤ê¤ÈÏ·¤¤¤ë¡Ù¡¡Ï¢ºÜÂè77²ó
¡Ø¡Ö¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ç½÷À¤ÎÉéÃ´¤ÏµÕ¤ËÁý¤¨¤¿¡×¡ÄÃË½÷¤Ç¹âÎð´ü¤ÎÉÏº¤³Êº¹¤¬¹¤¬¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¡ÈÈéÆù¤Ê¼ÂÂÖ¡É¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
¥É¥¤¥Ä¤Î²ð¸î»ö¾ð
¥±¥¢Ï«Æ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥É¥¤¥Ä¤ÈÆüËÜ¤òÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¼Ò²ñ¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÆüËÜ¤Û¤É¶¯¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Èæ³ÓÅª¥É¥é¥¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£30Âå¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í½÷À¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Ç²ð¸î¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È³ä¤êÀÚ¤ë¥É¥¤¥Ä¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¦¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â»þ´ÖÅª¤Ë¤âÉÔ²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤ò¿Æ¤â»Ò¤â¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¿Æ¤ò²ð¸î»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ð¸î»Î¤ËÄê´üÅª¤Ë¼«Âð¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¡»ã¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï²ð¸î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¹ñ¤Î¥±¥¢¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ï¥Ê¤«¤éÌ´¤Î¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¹â³Û¤ÊÊÝ¸±¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð²ð¸îÀ¸³è¤â´öÊ¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖÃæ´ÖÁØ¡×¤¬Â¿¤¤¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»öÂÖ¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£
ºßÂð²ð¸î¤Î¡Ö¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×
²È¤Ç²ð¸î¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²ÈÂ²¤¬24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢Í×²ð¸îÅÙ¤ò·è¤á¤ë¿³ºº¤ÎºÝ¡¢¡Ö24»þ´Ö²ð¸î¤¬É¬Í×¡×¤À¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡Ö°ìÆü¤Ë8»þ´Ö¡¢²ð¸î»Î¤Î¥±¥¢¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î²ð¸î»Î¤ÎÈñÍÑ¤Ï²ð¸îÊÝ¸±¡ÊPflegekasse¡Ë¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÌäÂê¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤»Ä¤ê¤Î16»þ´Ö¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£²ð¸î»Î¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼«Èñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·î¤Ë4 0 0 0¥æ¡¼¥í¤Ê¤ÉÁêÅö¤Ê¶âÁ¬ÅªÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²È·×¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¿³ºº¿Í¤Ë¡ÖºßÂð²ð¸î¤ÎºÝ¡¢24»þ´Ö¡¢²ð¸î»Î¤Ë¤è¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬É¬Í×¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÏ«Æ¯Ë¡¤¬¸·¤·¤¯¡¢Æ±¤¸²ð¸î»Î¤¬24»þ´Ö¡¢Çñ¤Þ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥±¥¢¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯²ð¸î¶È³¦¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¡Ö3¿Í¤Î²ð¸î»Î¤¬¸òÂå¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¡Ö¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ïº¹ÊÌ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÏÀ¡Ä²ð¸î½¾»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¤¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡ÖÎô°¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ïº¹ÊÌ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÏÀ¡Ä²ð¸î½¾»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¤¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡ÖÎô°¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¡×