毛利輝元は「石田三成にまつりあげられた」わけではなかった…同時代史料からわかった「西軍総大将」をめぐる「知られざる内情」

「異変」に気づいた毛利輝元の重臣

戻って7月13日、毛利輝元の家臣である益田元祥（もとなが）・熊谷元直・宍戸元続らは、永井直勝・本多正信・榊原康政らを通じて徳川家康へ、石田三成・大谷吉継らが大坂へ向かったという情報を報告した。

益田元祥らより徳川家康への報告

このたび、瑶甫恵瓊が上杉攻めに参陣するとのことで、われわれ益田元祥・熊谷元直・宍戸元続らも人数を率いて近江国まで移動しましたところ、理由はわかりませんが（会津へ出陣したはずの）石田三成・大谷吉継らが、大坂へ帰っていくところを見かけました。恵瓊から、このことを毛利輝元は知っていて、じつは輝元が呼び戻したものであるという説明を受けて、困惑している次第です。このことを輝元が知っているはずはないと、われわれ3人は、たいへん不審に思っています。われわれの釈明を聞き届けていただけるのでしたら、きっとそちらへ広島の輝元から説明の書状が遅れて届くと思いますが、そのときには、ご判断の参考になさってください。大坂の留守居の者たちには飛脚を送って、今後するべきことについて指示しています。ほんとうに思ってもみなかったことで、たいへん驚いている次第です。追って徳川家康様よりの指示をお待ちしています。

家康から会津攻めに際して「遠国であるためできるだけのことをすればよい」と言われていた毛利輝元は、家臣の一部を参陣させることにした。そのため益田元祥ら3人の毛利家重臣が東へ向かっている途中、近江国にさしかかったところで、西へ向かう石田三成・大谷吉継らと遭遇したのだ。しかもこのことについて、恵瓊から「石田三成・大谷吉継らは、輝元の指示によって大坂へ向かっている」と説明されたため、すぐさま大坂の毛利家留守居の者たちに知らせ、さらに、輝元の進退に関する釈明を含めて、徳川家康へ報告したのである。

挙兵に反対する吉川広家

吉川広家は家康から大坂の留守居役を命じられ、7月5日、所領の富田を出発し、13日に大坂へ着いた。広家はその晩に、恵瓊から西軍挙兵の企てを聞かされ、恵瓊とのあいだで口論となった。

まず恵瓊が、反家康クーデターの趣旨を、以下のように説明した（『吉川家文書之二』917号）。

瑶甫恵瓊が吉川広家にした挙兵の趣旨説明

徳川家康が会津へ出馬しましたが、このたび上杉景勝が上洛を延引していたのは、太閤様より、領国の仕置きをするようにおおせ付けられ、3年間は豊臣政権におけるすべての軍役を免除されていたからです。景勝は豊臣秀頼様に逆らうつもりはありませんので、まず和談の使者を送り、たびたび釈明をしたのですが、家康はそれを一向に聞こうとはせず、このたびの出馬を取り決めました。このままでは、上杉景勝は攻め滅ぼされてしまうことでしょう。このようなことでは、諸大名は安心して領国の仕置きをすることができませんし、また、秀頼様の将来も危ぶまれます。そこでわれわれは相談し、会津がまだ堅固であるうちに、家康と弓矢におよぶことと決しました。すでに石田三成と大谷吉継は説得に応じ、増田長盛らの同意も得ています。輝元様へも、早々に上坂なさるようにと伝えてあります。

これに対して広家は、以下のように道義論を述べ、反論した。

吉川広家の瑶甫恵瓊への反論

日本を二つにするような大乱を引き起こすことには同意できません。よくよくお考えなおしください。先年（慶長3年7月15日）、太閤様は亡くなられる前に、諸大名を召し集め、「今後は皆でよく相談し、徳川家康に忠節を尽くすように」とお命じになり、諸大名は太閤様の見ている前で起請文を書き、家康様に差し出しました。その後、家康様と奉行衆が不和となったとき（慶長4年閏3月）、家康様は輝元様を特別に優遇され、輝元様は家康様に対し「今後は表裏別心なく、父親のように敬います」と起請文を差し出し、家康様は輝元様に「今後は弟のように優遇します」と起請文をくださいました。いまになって、それを破ることは道理にかないません。また、家康様は藤七郎様（毛利秀就＝輝元の子）の烏帽子親にもなってくださいました（慶長4年10月11日に従五位下侍従として公家成り）。このように、家康様はずっと輝元様のことを優遇されており、それは周りの皆も承知していることです。それなのに他領主の争いごとに介入して、輝元様が家康様に逆らうことは、かりに輝元様にその気がないとしても、許されることではありません。しかるに、このたび謀叛人たちに同意され、家康様と弓矢におよぶとは、もってのほかです。たとえ輝元様に天下が属することになったとしても、後の世からは悪く言われることになるでしょう。

後世のわれわれは、いわゆる「関ヶ原」を「豊臣の天下をねらう徳川家康に対して石田三成が立ち上がった」ととらえがちだ。また、毛利輝元は「石田三成の説得により西軍の名目上の総大将にまつりあげられた」と考えられてきた。しかし、これらの書状をみるかぎり、恵瓊は「輝元の指示のもと、増田長盛らの同意を得て、石田三成と大谷吉継を説得した」という前提で、広家に挙兵の趣旨を説明しているし、広家は、徳川家康がすでに天下人であることを前提として、恵瓊に反論している。従来、語られてきた「徳川家康と石田三成の対立軸」といった先入観は取り払って同時代史料にあたるべきである。

吉川広家は輝元のクーデター関与を否定した

翌7月14日、吉川広家は榊原康政を通じて家康へ、毛利輝元の進退に関する釈明をした。

吉川広家より徳川家康への書状

さる7月5日、富田を出発して、明石に到着しましたところ、瑶甫恵瓊から連絡が入り、「会津攻めに向かっていた石田三成・大谷吉継らは事情があって大坂へ帰還している最中であるから、あなたもすぐに大坂へ来るように」と言われ、きのう7月13日、大坂に到着しました。そこで、三成・吉継の企てを聞き、たいへん驚きました。とくに恵瓊は、「三成・吉継らは毛利輝元が大坂へ呼び戻したものである」と説明しています。これは言語道断のことです。広島にいる輝元が、今回の一件に関与しているはずがありません。恵瓊の説明を不審に思うばかりです。こちら大坂の様子を、留守居の者をつかわし、広島へ伝えました。すぐに状況が確認できると思いますので、追って報告いたします。これらの事情をお心得くださいますよう、よろしくお願いいたします。

広家はこの書状を2人の家臣に託し、いったん栗山利安（黒田家家老、このとき大坂にいた）につかわした。利安は2人の吉川家家臣を、黒田長政と面識のある小者を1人添え、東へ向かわせた（『藤岡市蔵覚書』）。さらに広家は、大坂にいた毛利家の家臣たちを集めて相談し、椙杜元縁（すぎのもりもとより）を使者として広島の輝元のもとへつかわすこととした。使者の口上は、

「いまはとにかく広島にいて、うかつな行動をしないよう、すべての毛利領に指示してください。こちら大坂では、毛利家家臣は全員、木津（毛利家の大坂屋敷）から出ないようにしています」

というものであったが、途中で輝元と行き会った元縁は、何の説得もできないまま7月19日に大坂へ戻ってきてしまった。

