「来年度の売り上げを100億にしたい」経営者に、すご腕コーチ「すごい会議」がもたらすブレイクスルー

あなたは「すごい会議」という名前を聞いたことはあるだろうか？

「すごい会議」とは、「一見不可能に見える目標や行動を可能にする」問題解決のメソッドのことであり、そのメソッドを駆使して、クライアント企業の業績を劇的にあげるコーチたちの組織体の名前でもある。

コーチたちが上げる驚異の実績は、年間４億円超を筆頭に、17人のコーチたちが１億円を超えるコーチ料を各クライアントから得ていることでも実証されている。

そのメソッドと、多士済々、個性豊かなコーチたちの軌跡を描いた話題のビジネスノンフィクション『THE COACHES すごい会議ストーリー』より一部を紹介する。

ケース2 経営者との会話

大橋のもとに一人の社長が訪ねてきた。それは「稀なケース」の依頼だった。

「僕がコーチを担当し、月1回の会議を行うことが決まりました」

その会社の社長は、来年度の売り上げを1.5倍の100億にしたい、と話す。しかし、新規事業を展開するわけでもない組織では、現状のやり方を積み上げていくしかない。イマジネーションを発揮するだけで、階段を100段ジャンプアップすることは到底できない。未来のために前年度比150％を実現したいという社長と大橋は、まず2人だけでミーティングをし、スタートを切ることになった。

大橋 売り上げ100億を達成するメインの作戦を3つか4つ、あげてください。何があります？

社長 競合他社との差別化、広告、店内サービス、リピーターの増加などが考えられます。

大橋 これらを誰が担当すればいいですか。担当者を決めて、当初3ヵ月の作戦を立てましょう。ロードマップだけでなく、具体的な数字を決めることが重要です。クリアできたか、できなかったか明快にする。

「立てられた作戦は、まさに“焼き直し作戦”でした。でも、今までにはなかった徹底的な目標数値が明確なら、売り上げを積み重ねていくことは可能だと思いました。筋が悪いな、とか、提供する商品の問題が先なんじゃない？ とか、ダイレクトなサポートができるので、指導がしやすい。目標を数値化すれば、社員全員が同じ基準で、自分たちの現状を測定できるんです」

大橋 今までやってきたことでも、それをうまく活かすために、いくつか提案があります。継続と、測定と、問題解決のプロセスをシステマティックに組み込むことです。まずは今まではこういったアイデアはどのぐらい継続されましたか？

社長 ……今のままなら、9割5分やらないです。

大橋 わかりました。じゃあ、継続させるためのルールを作りましょう。週1、必要な社員が朝１時間早く来て進捗確認の会議をする、のはいかがですか？ それを絶対的なルールにする。そう決めないと、みんなやらないでしょ。

社長 やらないですね。

大橋 では週1会議で「進捗確認」をするのはどうですか？

社長 やります。

大橋 書記のやり方を教えますので、書記を決め、毎週進捗を細かく記したリポートを僕にメールで送ってください。書記の人選ですが、若い人じゃなくて、ナンバー2がいいです。

社長 なぜですか。

大橋 若い社員が、年上の社員に、進捗出してないですよね、と言っても、時間がなかったんだ、悪かったな、で済ませて終わりです。ですが、ナンバー2が書記で必ず進捗を報告するのであれば、無視できません。会議がピリッとする怖い存在がいいです（笑）。進捗確認が確実に遂行されるために、社長の次の地位の書記が必要なんです。

社長 わかりました。ナンバー2は鈴木です。鈴木に書記をやらせます。

大橋 書記を鈴木さんがやる、そのことを鈴木さんから合意を得てください。週1のミーティングで、ここにある項目をすべて埋めて確認し、それぞれどういう数値が残されているか見てください。社長も、自分自身で数字が増えているのか、減っているのか、一つ一つ確認してください。そして、それを僕にメールしてください。

社長は、これまで社員がやらない、継続しないことを許してきましたよね。今日からは許してはダメです。まず、社長が自ら、必ず進捗確認をやってください。

社長 はい、わかりました。

大橋 社長、お嬢さんがいるって言いましたよね。おいくつですか。

社長 12歳です。

大橋 最近、どこか連れて行くって約束したことありますか。

社長 あります。

大橋 その約束、果たしましたか？

社長 休日に渋谷へ買い物に行く約束を果たしました。

大橋 では、約束を破ったことはありますか？

社長 去年、東京ディズニーリゾートの玄関口にある商業施設「イクスピアリ」へ連れて行くという約束を破りました。

大橋 わかりました。社長、1つのアイデアなのですがどうですか？ 今後1ヵ月誰との約束も一切破らない。娘とか、社員とか、関係なく。

社長 （沈黙）

大橋 社長がまずこれができるようになったら、組織全体の約束が守られる傾向が高いので1ヵ月試してみませんか？

社長 わかりました。やってみます。

成果が出るかどうかはおいておいて、とにかくやると言ったらやる。

「どんな些細なことでも、約束を守るという約束を僕としたことで、社長は無駄な約束はしなくなります。約束の実行を念頭におけば、無駄を省き集中力を高めることになるんです」

大橋 今決めた行動を徹底して成果が出なかったら、来月の会議で方法を変える提案をすればいいんです。会議に参加するメンバー全員で100億に向けた目標と方法を決める。メンバー全員で合意して、まずはやってみて、結果どんな事実があるかを確認し続ける。それができるようになるまで半年かかりますけど、やり続けないと変わりません。

社長 社内で決めたことが、いつの間にかなし崩しになっている。そのことに誰も声をあげませんでした。

大橋 逆にやり続けていれば、目標を達成しなかったとしても、皆で話し合い決めたことはやる組織になれます。それだけですごいことが起きます。さらに、100億が達成できたら、焼き直し作戦から脱却して、まったく新しい戦術を立てることだってできます。会社が成長するための目標と、そのためのコミットメント・リストを作りましょう。

半年続けると何が起きるか。大橋は次のように解説する。

「日々の業務で社長も社員も忙しい。しかし会社が向かうところ、目的が明らかになって、社員は共有した情報・ベクトルを持っている。成果が出るかどうかわからないけど、作戦を実行できる部隊になっていくんです。実行すれば成果が出ないこともすぐにわかる。そうなったら、作戦を変えるかどうかを再びコーチとともに会議をすればいいんです。正しい作戦が見つかるかどうかわからないですけど、6ヵ月もやっていたら見つかる可能性は非常に高いです。全部の会社とは言いませんけど、半分以上で可能性が見つかります」

決めたことをやり続けていけば、目標達成のために不可欠なコミットメントの感覚を誰もがつかめるようになる。

「コンサルタントなら、コミットメントの定義を掲げるかもしれませんが、僕はコーチなので、その定義を感じ、築いてもらうための道のりを示し帯同します。自社へのコミットメントを、部外者がスローガンのように語っても、まったくメリットはないです」

すごい会議がもたらすブレイクスルー

会議の場で意見を出し合い、議論をし、目標に向けて決めたことをやり続けると、その先に突然世界が開け、新しい景色が見えることがある。

「企業に起こるブレイクスルーを間近に体験することができるのは、コーチにとってのご褒美でもあります」

「ブレイクスルー（breakthrough）」とは、英語の「break（破壊する）」と「through（通り抜ける）」の2語を合わせた言葉である。「打開」「撃破」「突破」「現状の打破」などの意味を持つこの言葉は、ビジネスの転換期などに用いられる。

コーチとして会議に立ち会う大橋は、ブレイクスルーの予兆を何度も感じている。

「バッターボックスにたった僕が、相手のピッチャーの投球を見ながら、こう考えている。ああ、打てる、目の前を行くボールが急に大きくゆっくり見えるぞ、という感覚です」

難しい案件でも、会話の中のたった一つの言葉が、相手を乗り気にさせ、状況を一気に変えることもあるのだ。

「通るか通らないかのミーティングをしているとするじゃないですか。ある言葉を言った途端に相手が急に身を乗り出し、否定的な態度が一変し、やりましょうと、声を上げる瞬間がある。それがブレイクスルーです。会話の中で大逆転が起きて、『これはできる！』と思うとアドレナリンが出ますし、前進の喜びが感じられる。ビジネスが成功した実態や結果はまだ何もないのですが、突破したという感覚が大事なんです」

しかし一方で、「ブレイクスルーが全面的な成功、求めた結果の始まりであるなどと、勘違いしてはならない」と語る。

「経営に携わる者であれば、結果とブレイクスルーを混同してはならない。ブレイクスルーが起きても目標としている成果が出ないことはいくらでもある。成果が出るまで時間がかかることもあります。その間にいろいろな問題を解決しなければいけないので、決めた約束を守ることを続けることによって成果に近づけるのです」

企業に、あるプロジェクトに、ブレイクスルーが起こり、「打てる、ボールが大きくゆっくり見える」と活気に心が躍ったとしても、結果がなかなか伴わない、目標にした数字に届かないということは往々にしてある。

「メンバーはイラついたり焦ったり、打てる、という気は自分たちの勘違いだったんじゃないだろうか、と疑心暗鬼の状況に陥ることがあります。その時コーチは、どうするのか。僕はひたすら、事実がテーブルの上に載るような質問をします。実際の数字とその結果を見て、解釈の余地のないリアルな現状を再び共有します」

そして、コーチはクライアントが問題を説明し始めたら同じ視点には立たないという。業態、時代や地域まで鑑み、俯瞰する。

「例えば、50万円の食器洗浄機があったとします。その価格に対して社員が、『うちの製品は高いよね』と言う。これは事実か解釈かと言えば、解釈なんです。50万円という価格が事実であり、もう一つの事実として消費者が購入する食洗機の平均価格が20万というデータがある。この差額を価値とせず、一言で『高い』と言ってしまった途端に、問題は解決しにくくなります。高い、は、売れない、に通じてしまうから」

問題解決に関わる事実がテーブルの上に載れば作戦が立てやすくなる。

「ここで、新築物件でハイグレードクラスのキッチンにかける金額は300万円、という数字があれば、戦える市場があることがわかります」

コーチは、事実と解釈をテーブルの上に出し、それらの違いを明らかにしていく。

「わかっていても、人間は“解釈”をしてしまいます。それを“事実”に置き換えるためには、ある程度習熟したものの見方、解説が必要です。経験があれば、解釈と事実の違いをすぐに認識できるのですが、現場で働いている社員は、お客さんの解釈に毎日晒されているので、それに翻弄されてしまうんです。なので、『すごい会議』では解釈と事実を見極めるトレーニングを繰り返しやります。時間がかかりますが、ここを端折ると企業の指針は、グラグラと揺れ続けますから」

それでも大橋は、ブレイクスルーが起きる瞬間を何度も目撃している。

「僕にも予想できないんです。予期していない時に起きることが多いですね。3ヵ月のこともあれば、半年のことも、1年、あるいはそれ以上かかることもある。組織のレディネス（環境や心身の準備性）によるからです。でも、いい製品があって、いいメンバーがいて、やり方は手探りでも野心的なゴールを設けて、実際に7割ぐらいのクライアントがブレイクスルーを経験します」

大橋は、「すごい会議」を始めてから3年目のこと、初年度からコーチを続けてきた会社の社長との会食中に、突然「わかった！」と言われたことがあった。

社長 わかった、わかったんだ。あれだよ。

大橋 一体なんのことですか。

社長 すごい会議のことがわかったよ。僕、釣りをするんだけど、釣りに行く前の日に夕飯を食べていると、突然、釣れそうな気がすることがあるんだ。本当に釣れるかどうかは別なのだけれど、必ず釣れそうな気がしてくる。そして、天気を思い、海の状況を思い、魚と自分の道具と腕の相性を考えたりする。大橋さんとこうして喋っていると、釣りの前の夜にワクワクして、釣れそうだと心を強くするのとよく似た気持ちになる。まだまだ大変なことは多いけれど、戦略を立てて、目標達成のための仕事と向き合うと、釣れると信じる夜の気持ちとすっかり重なるよ。

大橋は言う。

「解決しそうな気がする、目的を達成できそうな気がする、と感じることが、実はすごく重要なんです。できる気がするもブレイクスルーの始まりなんです。すべてのメンバーがそう思っていなくても大丈夫です。何人かの主要メンバーからブレイクスルーは起こります。場合によっては、一つの作戦が成功しただけでも、会社が変わったと思える瞬間もあります。あるいは、トップがそう感じていれば、現場でもそれが起こってくる傾向が高い」

すごい会議のクロージング

「今日、あなたが期待したことは手に入れられましたか？」

コーチのそうした呼びかけに参加者はペンを走らせる。1分で書き、発言する。

再びコーチが、問いかける。

「今日、皆さんは、何を得ましたか？」

2分で書き、参加者は得たものを1人ずつ発表するのだ。

意思決定者がクロージングスピーチをし、その会議は終了する。

すごい会議のコーチを率いる大橋の思いは、どんな瞬間も変わらない。

「それぞれの会社によって、ビジネスによって、立てている目標によって、またその時の状況によって、何を解決するのが一番効果的かは異なっています。数式のように、正解が一つということはあり得ません。だからこそ、効果的な問題解決を行うには常に『考え、論じる目的』を見失ってはならないのです。コーチは、頑なにそのことに徹します。会議で語られる主張が、企業の未来を作ることを知っている僕とコーチたちは、ふわふわとした経営者の意思を現実の世界で望む方向へ導くための精巧な羅針盤でありたいと思っています」

