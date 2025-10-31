¤Ê¤¼µÙ¤á¤Ê¤¤? ²ò·è¤Î¸°¤Ï"»þ´Ö¤ÎºÆÀß·×"¤Ë¤¢¤ë
µÙÂ©¤Î»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Êelise / PIXTA¡Ë
¡Ö»Å»ö¡¢²È»ö¡¢°é»ù¡¢²ð¸î¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿²¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«Èè¤ì¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Öµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡¢¤Ä¤¤¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¸Ê·¼È¯½ñ¤ä¡È´èÄ¥¤ë¡É¤³¤È¤ËÈè¤ì¤¿¡×¡¼¡¼¡£
Â¿¤¯¤Î½÷À¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤¡Ê¥Ð¡¼¥ó¥¢¥¦¥È¡Ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØBURNOUT: The Secret to Unlocking the Stress Cycle¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ê¥´¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤È¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥Ê¥´¥¹¥¡¼¤µ¤ó¤Î»ÐËå¤Ï¡¢¡Öµ¤ÎÏ¤äº¬À¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤½¤Î¤â¤Î¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ë´¶¾ðÅª¤ÊÈ¿±þ¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¡Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£Ç³¤¨¿Ô¤¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÉÙ¤Ê²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤È¤È¤â¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Î¡ØÍ¿¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¤â¤¦ÌµÍý¡Ä ³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¼«Ê¬¤òµß¤¦½èÊýäµ¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢µÙÂ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»þ´Ö¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¡©
¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬²°º¬¤Î²¼¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤ËÊ£¿ô¤Î»Å»ö¤ò³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÃ¯¤Î¼ê¤â¼Ú¤ê¤º¤Ë°é¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢1Æü10»þ´Ö¤ò¼«Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ë¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤âÅµ·¿Åª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷À¤Î1½µ´Ö¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î»Å»ö¤ò»ý¤Á¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤È¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ê¤é¡¢»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶ÑÅª¤ÊÊ¿Æü¡¢Èà½÷¤ÏÌó9»þ´ÖÆ¯¤¤Þ¤¹¡Ê8»þ´Ö¤Î»Å»ö¤È¡¢Ìó50Ê¬¤ÎÄÌ¶Ð¤Ç¤¹¡Ë¡£¿²¤ë¤Î¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤11»þ45Ê¬¤Ç¤¹¡£2»þ´ÖÈ¾¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¤«¤é3»þ´Ö¤Î¤¢¤¤¤ÀÂ¾¤Î¿Í¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢1»þ´Ö¤ò²È»ö¡¢1»þ´Ö¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤·¤Æ²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ê¤Î1»þ´ÖÈ¾¤Ïà¤½¤ÎÂ¾〞¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ä½¡¶µ³èÆ°¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡¢ÈþÍÆ¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤Ç24»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¡ØÍ¿¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¤â¤¦ÌµÍý¡Ä ³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¼«Ê¬¤òµß¤¦½èÊýäµ¡Ù¤è¤ê¡Ë
ÌÀ¤é¤«¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¡Ê¿çÌ²¤Ê¤É¡Ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¸º¤é¤»¤ë»þ´Ö¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢²È»ö¤Ê¤É¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¡¦¥â¡¼¥É¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤¢¤Þ¤ê¹×¸¥¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¤Ï¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤ÏÆ±»þ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£42¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤Ç¤ÏÆ±»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»¶Êâ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤¬à¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤Î»þ´Ö〞¤È¤·¤Æ¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¶èÀÚ¤ë¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
24»þ´Ö¡¿1½µ´Ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¥ï¡¼¥¯¥·¡¼¥È
ºÇ½é¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤òµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·µ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆµÆþ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤è¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤é¡¢1Æü¤´¤È¤ËµÆþ¤·¤Æ¡¢1½µ´Ö¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê²èÁü¡§¡ØÍ¿¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡£¤â¤¦ÌµÍý¡Ä ³³¤Ã¤×¤Á¤«¤é¼«Ê¬¤òµß¤¦½èÊýäµ¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¿çÌ²»þ´Ö¤òµÆþ¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¸Â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¿²¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¿çÌ²»þ´Ö¤Ë¤Ï¡¢¿²¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ä¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤¬à¿çÌ²¤Îµ¡²ñ〞¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Äê´üÅª¤ÊÍ½Äê¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢
a¡§»Å»ö¡ÊÄÌ¶Ð»þ´Ö¤â¡Ë
b¡§»Ò¤É¤â¤Î³èÆ°¤È¥±¥¢
c¡§¼Ò²ñ³èÆ°¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Î³èÆ°¤â´Þ¤à
d¡§¿©»ö¡¢½àÈ÷¤Î»þ´Ö¤â´Þ¤à
e¡§¤ªÉ÷Ï¤¡¿¥·¥ã¥ï¡¼¡¿È±¤Î¥±¥¢¤Î»þ´Ö
f¡§¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ê¿©ÎÁÉÊ¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò´Þ¤à¡Ë
g¡§¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¿¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥½¥í¥²¡¼¥à¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö
£Äê´üÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Í½Â¬¤Ç¤¤ë³èÆ°¡£ÄÌ±¡¤ä¼Ö¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢²È¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¡£»²¹Í¤Ë²áµî12¥«·î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤¿¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òÂ¤·¤Æ52¤Ç³ä¤ë¤È¡¢1½µ´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³èÆ°¤ò¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µÙÂ©¡Ê¿çÌ²¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê¤ÎÎ¾Êý¡Ë¡¢°ÕÌ£¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î´°·ë¤Ç¿§Ê¬¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ÄÌÜ¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÊàÍýÁÛ¤Î〞24»þ´Ö¡¿1½µ´Ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢²¾¤Ë¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È¡¢¤ÈÁÛÁü¤·¤ÆµÆþ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÍýÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿çÌ²¤Ï½µËö¤â´Þ¤á¤Æ¸ÇÄê¤ÇËèÆü7»þ´Ö¤«¤é9»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤ÀÉÔÂÊ¬¤Ï¡¢Ãë¿²¤ä½µËö¤ËÂ¿¤á¤Ë¿²¤ë¤³¤È¤ÇÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢ËèÆü30Ê¬¤òà¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î²ñÏÃ〞¤Ë¤¢¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î²ñÏÃ¤ÎÁê¼ê¤¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢½µ¤Ë1ÅÙ¡¢1»þ´Ö¤Îà¸½¾õ³ÎÇ§〞¤Î²ñÏÃ¤âÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£½µ¤Ë3²ó¤«¤é6²ó¡¢30Ê¬¤«¤é60Ê¬¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¡£½àÈ÷»þ´Ö¤ä°ÜÆ°»þ´Ö¤â´Þ¤á¤Þ¤¹¡£
¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢µÙÂ©¡¢°ÕÌ£¡¢¥¹¥È¥ì¥¹È¿±þ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î´°·ë¡£
¥·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î»ÈÍÑ¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¿©»ö¤Î½àÈ÷¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ç¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ëµÙÂ©»þ´Ö¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¿´¤Î¾õÂÖ¤ò¿´ÇÛ¤«¤éÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ì¤ÍèÀß·×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
µÙÂ©¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Î»Ä¤ê¤Î58¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â³èÎÏ¤ËËþ¤Á¡¢½¸Ãæ¤·¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÕ¤¹ç¤¤¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¤è¤ê°ÂÁ´±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤È¤«¤éºî¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥ß¥¹¤â¸º¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯´ÊÃ±¡£¤Ç¤¹¤è¤Í¡© ÅöÁ³¡¢¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
´ÊÃ±¤Ê¤é¤È¤Ã¤¯¤Ë¤ß¤ó¤Ê¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ´ÊÃ±¤Ê¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ã¤¯¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤¬¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÊÑ²½¤ò¡¢Æñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ø¿çÌ²¤³¤½ºÇ¶¯¤Î²ò·èºö¤Ç¤¢¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢ºùÅÄÄ¾ÈþÌõ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢Æ±½ñ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¿çÌ²¤òÊ¸²½Åª¤Ë·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÈ´ËÜÅª¤Ê°Õ¼±²þ³×¤¬É¬Í×¤À¡£¸Ä¿Í¤â¡¢Ê¸²½¤â¡¢¿¦¾ì¤â¡¢¼Ò²ñ¤â¡¢¿çÌ²¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³Ø¹»¡ÊÆÃ¤Ë¹â¹»¡Ë¤Ï¡¢»Ï¶È»þ´Ö¤òÃÙ¤é¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤â¶ÐÌ³»þ´Ö¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤â¡¢½¾¶È°÷¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÍ×µá¤È²ÈÂ²¤ÎÍ×µá¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤¬µÙÂ©¤È·ò¹¯¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÀ©ÅÙ²þ³×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÎã¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£½½Ê¬¤ÊµÙÂ©¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤è¤ê¡¢Â¾¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¿®¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄ¹¤¯¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤½¤ÎÀ¼¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤·¤Æ¤ä¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÎ¤«¤é¤Î¥·¥°¥Ê¥ë¤ÏÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÊ¹¤¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µÙÂ©¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï´°Á´¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿çÌ²¤ò¤È¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê»à¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÙÂ©¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¿®¤¸¤ëÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ê¥´¥¹¥¡¼ ¡§ ·ò¹¯»ØÆ³¼Ô¡Ë
¡Ê¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥Ê¥´¥¹¥¡¼ ¡§ ²»³Ú³ØÇî»Î¡Ë