練馬、武蔵浦和、大和、福島県や岡山県でも…「東京・赤塚の不動産屋」が明かす「フィリピン人が日本の不動産を購入したがる」驚きの理由

東京・赤塚の「町の不動産屋」の2代目社長でありながら、秦智彦（58歳）は「騙されることが当たり前」といわれるフィリピンで市場を開拓し、日本との橋渡し役となっている。

歴代大統領をはじめとした有力者にも幅広い人脈を持つ秦氏だが、いかにしてフィリピンでコネクションを築き、日系企業の進出やフィリピン側から日本への土地売買の仲介まで行うようになったのか。

前編記事『板橋・赤塚の「町の不動産屋」がフィリピンで大成功…！「騙されるのが当たり前の国」で大統領とも人脈を築いた「驚きの方法」』に続き、秦氏の歩みとともに、フィリピンの住宅事情を聞いた。

家賃が3.5倍になった

――現在のフィリピンの住宅市場や不動産市場の変化について教えてください。

「私が初めて訪れた30年ほど前は、高級と言われているエリアでも500万円あれば土地代込みでそれなりの家が建てられました。それが今では3000万円程度は必要です。少し前まではバブルに近い状態で、感覚的には、賃貸も家賃が3.5倍程度になりました。外国人が住むエリアのコンドミニアムで月に8万円、人気のエリアなら20万円程度はかかる。物価も30年前の3.5倍くらいになった印象です」

――マンション市場はどうでしょうか。

「マンションの価格も高騰傾向にあり、1〜2年で価格が15%程度上がることはよくありますが、相場どおりに売れるかというとなかなか厳しい。過剰にマンションが建ちすぎた影響も無視できません。外国人の区分所有者は多いですが、売ることに苦労している現実はあります。

やはりフィリピンでは住宅需要のほうが圧倒的に高いですね。土地や住宅だと、相場より高くてもすぐに売れていく。このあたりは日本の都市部とは異なる文化ですね」

――フィリピンでは昨年、「POGO」と呼ばれるオンラインカジノ施設が全面禁止となりました。カジノ施設は多くが中国人向けだったため、同国のフィリピンへの流入が大きく減っています。中国人の減少は、不動産価格にも影響が大きいのではないでしょうか。

「中国人がフィリピン経済に与えた影響は大きかったですが、それはほぼ100%カジノ関係者でした。彼らがいなくなったことで、賃貸マンションは大打撃を受けた。それが完全に元に戻るのは難しいでしょう。BGC（ボニファシオ・グローバル・シティ）やマカティなど外国人が多いエリアでは、賃料が3分の1になったという話も聞きます。それでも住宅価格は上がり続けているのですから、不思議ですよね」

投資目的ではなく日本にいるフィリピン人のため

――フィリピン側から日本の土地を探す、というケースもあるのでしょうか。

「まだ多くはありませんが、実際にそういう声もあります。最近の事例でいえば、あるフィリピンの教会から、日本の土地を仲介してほしいというような仕事もありました。日本にも多くのフィリピン人移住者がいますが、全国に散らばった彼らのための教会を作っていきたいという目的があった。

興味深かったのが、都市部から少し離れた地域を要望していたことです。ウチの会社で練馬区のビルを売却しましたし、その後は埼玉県の武蔵浦和、今は3億円規模で神奈川県大和市の工場跡地を買い取りたいという話も出ています。関東以外でも福島県や岡山県でもビルを買っていますね。一度取引が進むと、どんどん次の物件が欲しいという話が出てくるのです」

――フィリピンの富裕層にとって、今後日本の不動産も狙い目になっていく可能性もあるのでしょうか。

「投資目的ではなく、日本人に住むフィリピン人のための施設としてはあるかもしれません。実際に、フィリピンの教会幹部から『教会ができると近くに引っ越しする人が増える』という理由で、賃貸の仲介まで請け負うようになりました。今後、さらに移民の受け入れが進むであろう日本では、単なる仲介ではなく、居住区全体をサポートするような依頼は増えていくと思います。その一端に関われるなら、不動産屋冥利に尽きると感じます」

