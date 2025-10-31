今、ユニクロの「フリース」を海外が絶賛しているワケ…リアルな海外口コミを調査

2025年の冬は早く到来する見込み

2025年は残暑が長引き、10月後半になって、ようやく秋冬の訪れを感じた人が多いのではないでしょうか。秋は短くなったとはいえ、冬は平年よりも寒くなると予想されています。このような気温の変化は、日本だけではありません。世界各地で春や秋が短くなり、夏が長期化・極端化しています。

このような気候変動に対応するために、アパレル業界も変化しています。「エアリズム」「ヒートテック」「ウルトラライトダウン」などの機能性素材を得意とするユニクロ（ファーストリテイリング）は、アパレル業界の売上高が世界第3位となりました。特に欧米や東南アジア市場の成長が顕著で、売上収益に占める海外比率は55.2%に達しています。

今回は、ユニクロ2025秋冬コレクションから、人気のアウターを国内外の口コミとともにご紹介します。

■デザイン性と機能性を両立したコラボアウター、UNIQLO and JW ANDERSON パフテックショートジャケット

高機能中綿素材“パフテック”を使用した軽めのアウタージャケット。小雨程度の水をはじく撥水加工されています。軽さと保温性と撥水性といった機能性だけでなく、JW ANDERSONとのコラボならではのデザイン性も高評価のポイント。

トレンドのミドルウエストのパンツやスカートに合わせやすい絶妙なショート丈。襟と袖裏はコーデュロイ素材。裏地がチェックのフードは取り外しができる2WAY仕様。ディテールで英国的アウトドアのテイストを取り入れています。

カラーバリエーションは、ダークブラウン、ナチュラル、ネイビーの3色。日本での価格は9,990円。

公式サイトの口コミの一部を紹介します。

雨風から身を守り、この季節にぴったりのジャケットです。袖は少し長めですが、折り返せるのでジャストサイズで、厚手のセーターを着ても余裕のある着心地なので、寒い日にも最適です。このジャケットの一番のお気に入りは、とても深いポケットで、500mlのペットボトルも余裕で入ります。（M・ネイビー・女性・35〜44歳・イタリア）

身長が低い人にもピッタリフィットし、シンプルな長袖Tシャツの上に羽織るだけで暖かく、カラーも今の季節にぴったり。ワードローブに欠かせない一枚です。（XS・ダークブラウン・女性・25〜34歳・フランス）

とても素敵なジャケットで、お値段以上の価値があります。フードが取り外し可能なのと、とても軽いのが気に入っています。（M・ナチュラル・女性・25〜34歳・ドイツ）

このコート、最高！スタイリッシュだし、色も気に入ってるし、秋の雨でも大丈夫な撥水性もあるし、フィット感も完璧！（L・ダークブラウン・女性・イギリス）

ユニクロのフリースは女性用が人気？

■ジェンダーの垣根を越える羽織りアイテム、ボアフリースリラックスカーディガン

ユニクロのフリースは、デザインと機能性のバランスがよく、気軽に羽織れるアウターとして人気があります。2025年秋冬シーズンは、女性用のジャケット・カーディガンは3種類（男女兼用は2種類）、男性用のジャケット・カーディガンは7種類（男女兼用は6種類）あります。

このように、フリースは男女兼用の商品が多いのですが、従来は男性用のフリースを女性が着用するケースが多かったのに対して、女性用のフリースを男性が着用するケースが徐々に増えています。

今期、注目したいのは、女性だけでなく男性のベストセラーにもランクインしている「ボアフリースリラックスカーディガン（男女兼用）」です。ジェンダーレスの広がりを示すアイテムです。

ゆるっとしているのに、きれいめにも使えるノーカラーのすっきりしたデザイン。ミドラー（中間着）としても使えるし、軽いアウター代わりにもなるという使い勝手も高評価のポイントです。

オフホワイト、ライトグレー、ダークグレー、オリーブ、ネイビーの全5色。日本での販売価格は3,990円。

公式サイトの口コミの一部を紹介します。

このフリースカーディガンは、どんな上にも着られてとても暖かいので大好きです。チクチクしたり毛羽立ったりしない素材が気に入っています。今すぐ色違いも欲しいです！（S・ネイビー・女性・20〜24歳・アメリカ）

去年はグレーとダークグリーンで迷って、ダークグリーンを選びました。すぐにクローゼットの定番アイテムになり、とても万能なアイテムです！今年はグレーをゲットできて本当に嬉しいです！（M・ダークグレー・女性・アメリカ）

とても着心地が良く、暖かいジャケットです。トレンド感がありながらも着やすいデザインです。パンツにもスカートにも合わせやすいので、おすすめです。（XS・オリーブグリーン・女性・45〜54歳・フランス）

ミッドシーズンにとても快適です。柔らかくて暖かいです。大きめのサイズなので、同じサイズかワンサイズ小さいものをおすすめします。（M・ダークグレー・女性・35〜44歳・イタリア）

今年はロングコートのバリエーションが豊富

■スマートなテーラリングが魅力、UNIQLO : C ロングコート

UNIQLO : C 2025年秋冬コレクションは、ロングコートのバリエーションが豊富。ポリエステル素材のトレンチコート、ナイロン素材のステンカラー、ウール風素材のダブルブレストコートなどがありますが、最も人気が高いのは、ウール風素材のセミダブルのワンボタンのロングコートです。

ウール風素材のロングコートは、見た目にきちんと感や重厚感のある定番かつトレンド要素を備えたアイテム。洗練されたテーラリングとリーズナブルな価格設定が高評価を得ています。

ウール風素材（ウール10％）なので、保温性はダウンコートに軍配が上がりますが、上半身にややゆとりがあるので、レイヤリングを楽しむことができます。カラーバリエーションは、ダークグレー、ブラック、ダークブラウンの3色。日本での価格は9,990円。

公式サイトの口コミの一部を紹介します。

このコート、ずっと前から気になってたんです。ノッティンガムに住んでて、現地で買えなかったから、チャンスが来た瞬間にバスに乗ってロンドンまで行って買いました。本当に買ってよかった！すごく暖かくてスタイリッシュで、ロング丈のデザインが控えめながらもおしゃれ。色も私にぴったりで、何にでも合わせやすい。やっと手に入れられて本当に嬉しいです。間違いなくユニクロで買った中で一番の買い物の一つです！（XS・ダークブラウン・女性・20〜24歳・イギリス）

このコートは一目見て一目惚れしました… すごく可愛いです… ブラウンの色合いを選びました… とても似合うカットで、裏地も薄くて、私のように暑がりの人には最適です… 私としては大きすぎると思うので、いつもよりワンサイズ小さいものを購入しました…（S・ダークブラウン・女性・35〜44歳・スペイン）

ダークブラウンはトレンドカラーです。素材は柔らかく、この価格では驚きです！内側の縫い目はシームシール加工など、細部までこだわった仕上がりです。ストレートフィットでミニマルなスタイル。XSサイズはちょうど良く、緩すぎずきつすぎず、ちょうど良いサイズでした。（XS・ダークブラウン・女性・カナダ）

このコートは、部分的に裏地が付いた素晴らしい一着で、しっかりとした作りと仕立てで、お手頃価格で購入できる冬用のコートです。冬の仕事着として重宝すると思います。風が強い地域や非常に寒い地域にお住まいの場合は、どちらかといえばファッションコートという位置づけですが、私の住んでいる地域の冬は比較的穏やかなので、このコートはまさにうってつけです。（M・ダークブラウン・女性・アメリカ）

ダウンパーカーはヨーロッパで人気

■ヨーロッパで人気、シームレスダウンパーカー

ユニクロのベストセラーは地域差があり、日本よりも気温が低いヨーロッパでは、ダウンの売れ行きが好調です。パフテックよりも高価ですが、ダウンの方が保温性に優れています。

ダウンの中で最も人気が先行しているのは「シームレスダウンパーカ」。ゆったりとしたコクーンシルエットで、フロントは止水ファスナーを採用。シャープな印象を作りながら、雨水が入りにくく、風を通しにくいという機能性も備えています。

ブラウン、オフホワイト、グレー、ブラック、ワイン、オリーブの全6色（日本ではオリーブを除いた全5色）。日本での価格は14,900円。

公式サイトの口コミの一部を紹介します。

超軽量でとても暖かい冬用ジャケットです。フィット感も丈も完璧で、襟はきつすぎず広すぎず、まさに完璧な仕上がりです。一言で言えば、完璧なフィット感、申し分のない品質、そしてリーズナブルな価格です。（XS・オリーブ・女性・15〜19歳・ドイツ）

すごくフィット感のあるジャケットで、暖かいのに軽い！内側に隠しポケットがあって、フードは調節できるので髪が濡れずに着られます。下にジャンパーを着るのでワンサイズ上を買いましたが、10月ならジャケットとTシャツだけで十分暖かいです。理想的です！（M・ワイン・女性・20〜24歳・イギリス）

少し大きめに着たかったので、ワンサイズ大きいものを購入しました。とても暖かくて撥水性もあり、色も写真と同じで着心地も良く、シンプルで気に入っています。（S・グレー・女性・20〜24歳・イタリア）

デンマークに引っ越したばかりですが、このジャケットはデンマークの冬を暖かく過ごせるので気に入っています。フードを締められるのもとても便利で、風雨の中サイクリング中にフードを被ったままでいられます。サイズはぴったりで、MサイズとLサイズの中間のサイズなので、ジャケットの下にパーカーを着てさらに暖かくなるようにLサイズを注文しました。（L・ブラック・女性・デンマーク）

口コミのプロフィールから伺えるように、ユニクロのユーザー層は幅広く、10〜60代以上といわれます。一方、アパレル業界の売上高が世界第1位のZARAのユーザーは、20〜40代の都市生活者。第2位のH&Mのユーザーは、10〜30代を中心に、流行を気軽に試したい、安くオシャレを楽しみたい層に支持されています。

このように、世界を代表するファストファッションブランドは、それぞれ明確に異なる強みと方向性を持っています。ユニクロが提供する「生活を支える衣服」は、夏と冬の「二季化」に適していることも一因ですが、性別や年齢を問わず着られる「ジェンダーレス」「エイジレス」に対応した衣服を提供していることも強みとなっているようです。

