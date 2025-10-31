事故後「原子炉の水位計が誤っていた」と判明！…爆発まで刻一刻と時が迫る中、吉田所長らを翻弄させた「予想だにしない出来事」

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第11回

刻一刻と進む危機の中、現場では「安心」と「異常」の情報が交錯していたーー。地震発生から数時間、午後9時を過ぎても原子炉水位計は「燃料が水に浸かっている」と告げていた。しかしその裏で、原子炉建屋内の放射線量は急上昇し、誰も立ち入れない状況に。なぜこの矛盾する情報を前に、現場は正しい判断を下せなかったのか。当時の葛藤と知られざる事実に迫る。

最後のチャンス

時計が午後9時を回り、吉田がイソコン停止に気が付く最後のチャンスが訪れる。

午後9時半にイソコンを再び動かし始めた後、当直長は、イソコンのタンクの水量などを確認するため、改めて運転員を原子炉建屋に向かわせた。しかし、午後9時51分、運転員が原子炉建屋の二重扉の前に来たところ、線量計が10秒で0.8ミリシーベルトを計測。

原子炉建屋はもはや人が入れないほど放射線量が上昇していることが判明する。報告を受けて吉田は「何でこんなに線量が上がるのか。おかしい」と感じるが、この前の午後9時30分に免震棟には、復活した原子炉水位計の計測で、原子炉水位は燃料の先端から45センチ上のところにあるという報告が届けられていた。さらに午後10時には、燃料先端から55センチ上部まで水があると報告され、吉田は安堵している。

この段階で、原子炉建屋の放射線量上昇の情報が飛び込んできて、水位計と矛盾するデータの取り扱いに、吉田は苦慮することになる。免震棟の幹部は、水位が十分あるという情報にほっとしていた。

一方、中央制御室の運転員は、水位計の値を疑っていた。この頃、運転員がホワイトボードに書き記した記録には、「水位計、あてにならない」という文字が残っている。実際は、どうだったのか。

むき出しの状態

事故後、水位計は誤った数値を示していたことが判明する。その理由は水位計の構造にあった。原発の水位計は、直接水位を測るのではなく、原子炉とつながっている「基準面器」という金属製の容器を使って水位を計測する。容器の中には原子炉の水位を測るのに必要な一定量の水が常に入っている。この水が水位計の「基準」となる。

実は、1号機では原子炉が空焚きになった結果、容器が高温になり、「基準」となる水が蒸発してしまったのだ。このため、水位が正しく測れなくなっていたのである。さらに「基準」の水が減ると、原子炉の水は変化していないにもかかわらず、水位を示す表示は上昇していくのである。

1号機の原子炉水位計は誤っていた。しかし、吉田以下、免震棟の幹部は、水がなくなって原子炉が高温になって、水位計の「基準面器」内の水が蒸発している可能性に、とても考えがいたらなかったのである。「今にして思うと」吉田は、自嘲気味にこう語っている。「この水位計をある程度信用していたのが間違いで」「信用し過ぎていたというところについては、大反省です」

一方、原子炉建屋の放射線量上昇はなぜ起きていたのか。

「サンプソン」の最新の解析では、午後7時29分には、原子炉の中の核燃料の温度はおよそ2200℃に達し、燃料溶融、メルトダウンが始まったとしている。燃料が溶け始めると、原子炉から格納容器に放射性物質が漏れ出し、その放射性物質は、高温高圧にさらされた格納容器のつなぎ目などわずかに隙間になったところから、原子炉建屋内に漏れ始めたと推定されている。

内藤は、原子炉建屋で午後9時51分に高い放射線量が計測されているのは、「サンプソン」が推定する原子炉の状態と符合し、原子炉がメルトダウンしていた重要な兆候だったと話している。

「サンプソン」の解析では、原子炉水位は、午後9時以降は、燃料は水につかっているどころか、むき出しの状態だったと推定されている。

