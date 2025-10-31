車いすバスケットボール男子日本代表のエース、鳥海連志(ちょうかいれんし)選手（２６）が、本場の欧州に活動の場を移し、１１月に開幕するスペインリーグに挑戦する。

男子代表は２０２１年東京パラリンピックで過去最高成績となる銀メダルを獲得したが、続くパリ大会の出場権を逃し、２８年ロサンゼルス大会の出場権獲得に向けて立て直しを迫られている。自らの成長のために、日本代表のために、世界最高峰のリーグに飛び込む鳥海選手にその思いを聞いた。（編集委員 千葉直樹）

「パリ大会を逃して、日本で成長するより海外に行きたいという気持ちになった」。鳥海選手は海外挑戦に至る理由を語る。所属するチームは、スペインリーグの強豪である「ＢＳＲアミアブ・アルバセテ」。１０代のころから試合を通じて親交のあるイギリス代表選手がおり、その縁で入団が決まった。

「今まではドイツにいく日本選手が多かったけれど、今は世界のトッププレーヤーが多いのがスペイン。コンタクトの強度や、一つひとつのスキルが高い選手がそろっている」とスペインリーグの印象を語る。

３歳で両膝から下を失う…でも身体能力は抜群

長崎県出身の鳥海選手は生まれながらに両手足に障害があり、３歳で両膝から下を切断した。だが保育園では健常者の子どもと同じように生活し、逆立ちで階段を上るなど、抜群の身体能力は幼いころから際立っていた。

中学１年生で車いすバスケット競技を始めると２０１６年、高校３年生の時に日本代表チームの最年少としてリオデジャネイロ・パラリンピックに出場した。そのリオ大会で日本は９位。試合出場も限られ、結果にも落胆した鳥海選手だが「オールラウンダーになって、コートに居続けられる選手になりたい」と次の東京パラリンピックへの目標を掲げた。

その過程で、鳥海選手は大胆な挑戦をした。「高さが５ミリでも違うと感覚が違って大変なこと」という車いすの座面の高さを上げていったのだ。リオから東京までにその高さは２０センチにもなった。

「オールラウンダーは、得点もプレイメークも、何でもできる選手。そして、インサイドでもアウトサイドでも点が取れること。インサイドで点を取るのであれば、高さがないといけないから」というのが挑戦の理由だ。

東京パラ大会でＭＶＰに選出

車いすバスケットボールでは公平性を保つため、各選手の障害の程度に応じて１・０〜４・５の持ち点（障害が重いほど持ち点は低い）が与えられ、コート上の５選手の合計が１４点以下でなければならない。鳥海選手は持ち点２・５と障害が比較的重いクラスで、重心が取りづらくなる高さの車いすに乗ることは難しい選択でもあった。だが、その高さがコート上で攻守においての武器となると、鳥海選手は決断した。

コロナ禍で開催が１年延期された２１年東京パラリンピックで、男子日本代表は「ディフェンスで勝つ」と走り続けて決勝に進出。連覇を狙うアメリカに６０−６４で敗れたが、第４クオーター残り６分で５点をリードするなど、日本車いすバスケ界の歴史に新たなページを刻んだ。鳥海選手は抜群の身体能力とバランス感覚で高さのある車いすを操り、大会を通じて、平均１０・５得点、１０・８リバウンド、７アシストで、国際車いすバスケットボール連盟による男子最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。

ジャパンがたどった苦難の道のり

ところがその後、日本は苦難の道のりをたどった。翌年のアジアオセアニア選手権（ＡＯＣ）では、チーム内に新型コロナウイルスの陽性者が出たために大会を棄権し、世界選手権の出場権を獲得できなかった。さらにパリパラリンピックの出場権がかかった２４年のＡＯＣでは決勝に進めずに、パラ大会への連続出場が１２で途切れてしまう。男子のパリ大会の出場枠が１２から８に大幅に減少したことも逆風となった。

２２年のＵ２３（２３歳以下）世界選手権では優勝の実績があるが、フル代表では世界選手権、パラリンピックを逃して世界大会から遠ざかってしまった日本。戦いを通じて、世界に通用する手ごたえを感じたディフェンスと比較して、得点力不足という課題も浮かび上がった。世界への切符を取り戻すため、２８年ロサンゼルス大会に向けて再出発した日本にあって、鳥海選手の次の目標も明確になった。

「日本がいままで苦しんだのは得点力。そこに対して自分が集中していきたい。東京パラでは得点よりもアシストの数とか、リバウンドが注目されていたが、僕がスペインで挑戦したいのは得点を取るということです。ロサンゼルス（パラ大会）に向けて、自分がスコアラーとしてチームに貢献できればいいと思っています」

プロ選手としての責任感をモチベーションに

鳥海選手は、出場を逃したパリ大会の予選の後に、車いすの高さをさらに高くした。「さらなる高さにトライしています。当初は自分の今までの持ち味を発揮できなかったけれど、車いすにも慣れて乗りこなせるようになってきました」

スペインリーグは１１月初旬に開幕するが、鳥海選手にはチームに合流する前に、大きな仕事が待っている。１１月７日からタイで開かれるアジアオセアニア選手権の日本代表として上位に入り、来年の世界選手権の出場権を獲得することだ。その先には３年後のパラリンピックが見えてくるだろう。

２３年９月にはアシックスと所属契約を結んでプロ選手となった。競技に集中できるとともに、責任感を自覚することが自らの意欲の源泉になるという。「コートに居続けるだけの価値がある選手でいたい。そこはブレずにいきたいと思います」