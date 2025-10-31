クマ猟師、恐怖の言葉「里を襲っているのは所詮『弱い個体』だけ」それでも人的被害は後を絶たず

全国各地で熊による人的被害が立て続けに発生している。今年度のクマによる死亡事故はすでに10件（10月27日時点）に及び、統計開始以来、過去最悪の数字に。秋田県の鈴木健太知事は自衛隊派遣という異例の要請を行っている。

自宅敷地に、通学路に、いつもの散歩道など、これまでいるはずの無い、来るはずがないと思われていた市街地にも次々と熊は姿を表す。いつ、どこで出没するのか、どれだけの死傷者が発生するのかなど想定できない事態はまさに新たな《災害》と呼ぶに相応しい。

今回は、積極的に熊との関わりを持つ、いや「持たざるを得ない」、猟友会の会員たちに話を聞いた。

毎日のように「すぐに来てくれ」と電話が

「東北人は口が固い。余計なことには口を開かない。熊の脅威を煽り続けるマスコミの報道にはうんざりしている」

ベテランの熊撃ち猟師は自宅の居間で少し怒ったような表情で語り始めた。湯呑みを握る指は節くれ立ち、爪は湾曲し変色している。そこだけ見ていると獣のようだと言うと、笑ってくれた。

以下はこの猟師が克明に語ってくれた、猟友会の“実情”である。

＊

うちの畑でも一昨年からとうもろこしはやめている。米もやめた。好物の栗の木も切り倒した。今はビニールハウス内で自分たちが食べるものを少し作るくらいだ。私がいれば対処ができるかもしれないが、仕事で不在にしていることも多く、家族への熊対策で泣く泣く諦めた。

私の携帯電話には毎日のように「すぐ来てくれ」と、時間を問わず熊に関する連絡がくる。地域の顔見知りからの場合もあるが役所からも多い。今朝も「熊が庭にいて車に乗れない」と連絡が来ましたよ。

そのような知人から連絡をもらっても発砲許可がないので銃を使って追い払うことも出来ません。今年の熊は人里に慣れてきて爆竹を鳴らしても大声あげても逃げていかない。そういう性質の熊が今は人の住む里にどんどん出てきています。

「里のほうが熊の濃度が濃いような気がする」

自分の肌感覚だが、そもそも熊の頭数が増えすぎている。箱罠を仕掛ければすぐにかかるなんて過去の常識ではあり得なかった。

この時期の木の実は豊作年があれば凶作年もある。昨年は出来が良かったので子熊がたくさん生まれた。通常、1頭か2頭のところ、3頭の小熊を連れた母熊の姿を何度も目撃している。昨年も里に出てきて悪さをする熊はいた。今年の熊出没の多いことは想像していたが、実際は私の想像を遥かに超えました。

変な言い方かもしれないが、山中よりも里のほうが熊の濃度が濃いような気もしている。里に出てくる熊は縄張りから追い出された弱い個体。雌や子熊が多いが、雄熊であっても争いに破れた熊です。

箱罠にかかって駆除される熊はそういう弱い個体なのです。そんな熊であってもマスコミでは凶暴であることを殊更に強調する報道が多いような気がします。

環境次第ではありますが、野生動物は生きるために食べていかねばならず、その餌が人の所有物であったり、人間自身だったりするのは獣の生存本能においては仕方のないことです。

＊

本当に恐ろしいのは、山中にいる強い個体だ――。誰よりも山を、熊を知る猟師だからこそ、その言葉は想像以上重い。

だが、弱い個体であったとしても、人間が“弱い”以上、やはり脅威になりうる。つづく【後編記事】『「自衛隊で解決できるレベルじゃない」秋田県のベテラン猟師、怒りの指摘《1000頭以上駆除》したけれど…』では「国の対策が常に後手後手に回っていることが問題だ」と話す、猟師たちの本音をお伝えする。

