米中「緊張緩和」の背後にいる米大物経済人と、パイプを持つ日本の元大物外交官の名前

10月30日に行われる米中の首脳会談に先立って、双方がディールを行い、とりあえず米中激突は回避できたようだ。

運用資産は150兆円超

果たして世界の耳目を集めるトランプ・習近平会談でこうした米中緊張緩和（デタント）を演出できるだろうか。筆者は最近の激しい米中パワーゲームを目の当たりにする中、一人の米大物経済人の動向に注目してきた。

運用資産150兆円超の最大手投資会社ブラックストーンの共同創業者で現会長兼最高経営責任者（CEO）のスティーブン・シュワルツマン氏である。

この1ヵ月余に2回、日本経済新聞に同社総帥の顔写真付きの1頁全面広告「私たちは、世界最大級のオルタナティブ投資運用会社です。」を掲載したので、その存在に気づいた読者もいるはずだ。

まずシュワルツマン氏。高市早苗自民党総裁は政権発足1週間前の10月15日夕、東京・永田町の自民党本部でシュワルツマン氏と30分余だが面談している。

その日の午後は、党本部で秋葉剛男内閣特別顧問をはじめ、岡野正敬国家安全保障局長（当時）、船越健裕外務事務次官、新川浩嗣財務事務次官、荒井勝喜経産省通商政策局長、大和太郎防衛事務次官ら主要省庁トップからのレクチャーが相次いだ。そこにシュワルツマン氏による表敬訪問が続いたのである。

なぜ、この時期にとの疑問を抱くのは、ジャーナリストとして当然だ。そして深堀り取材を始めた。

シュワルツマン氏と親密な元外務官僚

同氏は習主席出身校の北京にある清華大学に私財1億ドル（約153億円）を投じて世界から留学生を集める奨学制度「シュワルツマン・スカラーズ」を設置した。2016年のことだ。習氏とは長い付き合いの同氏は米経済界で数少ない知中（国）派。

米中貿易摩擦真っただ中の3月28日、習主席は訪中した外国企業トップ約40人と会談している。その中にはトヨタ自動車の豊田章男会長、日立製作所の東原敏昭会長、独BMWのオリバー・ツィプセ社長、韓国サムスン電子の李在鎔会長、米アストラゼネカのパスカル・ソリオCEOらに交じって、当然シュワルツマン氏もいた。

それでも共和党員の同氏は昨秋の米大統領選でトランプ氏を支持、同氏陣営に巨額の献金を行っている。

一方、「安倍外交」を支えた内閣特別顧問の秋葉氏は、今や高市首相の戦略アドバイザーと言っていい。その秋葉氏はシュワルツマン氏とは親密な間柄だ。昨年1月25日、米ニューヨークのセントラルパークに隣接するユダヤ教エマニュエル寺院で、故ヘンリー・キッシンジャー元国務長官の追悼式が執り行われた。

日本人参席者2人のうちの1人だった秋葉氏は、国家安全保障局長時代の前年秋に知己を得たばかりの同氏と会場で遭い、近くの超高級メゾンの私邸に誘われたという。なお、シュワルツマン氏は24年3月に来日、当時の岸田文雄首相を官邸に表敬している。このとき、秋葉氏も同席した。

日中首脳会談の可能性

元外務事務次官の秋葉氏は、その外交官キャリアの中にアジア大洋州局中国課長がある。2006年10月の第1次安倍政権時の「日中戦略的互恵関係」のネーミング、さらに16年8月発表の「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想のコンセプト・メーカーでもある。

APEC首脳会議の開催期間中に、高市氏が習近平氏とトップ会談をするという相当ハードルの高い調整が実現しそうなのも、秋葉氏の進言によるものと考えてほぼ間違いないと思う。それが国益につながる、というわけだ。

外交は、このようにちょっとしたきっかけで進展する。今回の日米首脳会談では日米各々8人ずつの同席者がいる。日本側リストにある市川恵一国家安全保障局長は、秋葉総合外交政策局長時代の直属の総務課長として先述のFOIPコンセプト作りの当事者でもある。

そして高市首相は改めてトランプ大統領に対し、そもそも安倍晋三元首相が提唱したFOIPの進展に向け協力を強く求めた。これも「外交のミッシングリンク」と呼ぶべきかもしれない。

