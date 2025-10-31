英語で「How have you been?（調子はどうだった？）」と聞かれたときの返し方

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

久しぶりに会った友だちや知り合いに、「（このところ）調子はどうだった？」、「お元気でしたか？」と英語で尋ねる際、「How have you been?」というフレーズを使いますが、自分が聞かれた場合、何て返せばいいのでしょうか？ 覚えておくと役立つ返答フレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「How have you been?」の返答フレーズ

しばらく会っていなかった人に「How have you been?（調子はどうですか？）」と聞かれたとき、英語でどのように返すのが良いでしょうか。「I’m good.」だけで終わらせず、少し気の利いた一言を添えると会話の幅がぐっと広がります。

【1】 I’ve been good. Thanks for asking. 「元気にしていたよ、聞いてくれてありがとう」

【解説】「I’ve been good.（元気にしていたよ）」に「Thanks for asking.（聞いてくれてありがとう）」を添えた丁寧な言い方です。「I’ve been good. Thanks for asking. How about you?（元気にしていたよ。あなたは？）」のように、相手に聞き返すのも良いでしょう。

【2】 I’ve been pretty busy lately. 「最近ちょっと忙しかったよ」

【解説】こちらは「忙しかった」と自分の状況を伝えるときに使える一言。「I’ve been pretty busy lately, but things are going well.（最近ちょっと忙しかったけど、順調だよ）」のように一言付け足して言うこともできます。

【3】 Same as always. 「いつも通りだよ/相変わらずだよ」

【解説】カジュアルで軽い印象の答え方です。親しい友人や同僚との会話でよく使われます。「Same as always, just working and sleeping.（いつも通り、仕事して寝ているだけ）」のように軽く追加の一言を添えるとより自然です。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

英語で「行けたら行くよ」は何て言う？ 「誘いを断らず保留にする」ときの英語表現