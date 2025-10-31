平均年収の差は「388万円」...！日本企業に根強く残る、男女間の深刻な「給料格差」の実態

5日本社会に根強く残る男女間の賃金格差。その背後にあったのは、「男性らしさ／女性らしさ」が生む歪な構造だったーー。

「今とは異なる境遇に、自分が生まれていたなら……。」

「あり得たかもしれない自分への想像力」に始まり、「今を生きる他者への想像力」に終わる、性別をめぐる社会の理不尽に問いかける田中世紀氏著『なぜ男女格差はなくならないのか』（講談社現代新書）が2025年10月23日についに刊行されます。

世界的に起こっているマイノリティや女性の優遇策に対する「バックラッシュ」現象を考えるヒントにもなる一冊、ぜひお楽しみください。

＊本記事は、2025年10月23日発売の田中世紀氏著『なぜ男女格差はなくならないのか』（講談社現代新書）の「はじめに」を抜粋・編集したものです。

不可解な「388万円」の差

2023年11月、日本最大のフリマサービス会社のメルカリが、自社の男女間の賃金格差についての調査結果を発表した。その調査によると、同社では、男性社員の方が女性社員よりも37.5％ほど賃金が高かったらしい※1。同社の平均年収は1035万円なので、単純に男性の平均年収が1035万円であると仮定すると、女性の平均年収は647万円となり、388万円も違うことになる。

メルカリだけではない。世界的に見て日本は男女の賃金格差が大きい国として知られている。図1-1は一般的な男性の賃金（中央値）を100とした場合に女性の賃金との差はどのくらいあるかを表したものである。男性と女性の賃金格差が全くない場合、値は0となり、賃金格差が大きい場合、その値も大きくなる。

このデータによれば、日本はOECD諸国の中で3番目に男女の賃金格差が大きく、女性の賃金は男性の賃金よりも21％ほど低い※2。

図1-2はビーカーに入っている液体（＝賃金）の差を使って男女の賃金格差をイメージ化したものだが、同じ国に住んでいる人でなぜこれほどの差が生じるのだろうか？

この格差はどういった要因で説明できるだろうか？

よく指摘されるのが、日本では女性が男性よりも昇進しにくいという点である。

たとえば、メルカリは同社の男女格差の37.5％は、賃金の高いグレードや職種に男性が多いことが一因だと分析している。つまり、報酬の高い経営陣や管理職に男性が多いことで、賃金格差の多くは説明できるということだ。日本全体を見ても、確かに日本企業には、経営に携わる女性の会社役員が非常に少ない。

日本政府は、東証プライム市場上場企業を対象として女性の役員を2025年までに19％に増やすとともに、女性役員を登用しない企業をゼロにすることを目標に掲げている。そして、こうした日本版DEI（多様性政策）の効果もあってか、確かに女性役員の数は年々増えてきてはいる。しかし、増えてきているとはいうものの、女性役員の比率はOECD平均の約30％に対し、日本全体ではいまだに9.5％と低く、加盟国の中で最低である。

役員だけでなく、女性の課長や部長といった管理職も日本では少ない。2023年3月から、上場企業は政府への女性管理職比率の報告を求められることになったが、厚生労働省によれば、2023年時点で課長相当職以上の管理職に占める女性の割合は約8人に1人にとどまっている。

さらに、管理職の定義を拡大解釈して、女性管理職の数を水増しする企業も存在することが指摘されているから、実際の女性管理職の数はもっと低いかもしれない。女性活躍推進法によると「管理職」とは、「課長級」と「課長級より上位の役職（役員を除く）」にある労働者」だが、課長代理やマネージャーなどの肩書で実際に管理業務についていないにもかかわらず管理職のカテゴリーに入れる会社が存在するという。このように男女平等に取り組んでいると見せかけて、実際にはそうした取り組みを行わない行為は「ジェンダー・ウォッシュ」と呼ばれる。

役職がつけば当然給料も高くなるので、女性役員、管理職の少なさは、日本における賃金の男女格差を生む大きな要因の一つだろう。

ただ、日本の女性が昇進しにくい（役員・管理職が少ない）のは、女性が男性に比べて仕事で成果をあげられていないからではない。女性の多くが入社段階からすでに男性とは違う扱いを受けていることも女性役員、管理職の少なさ、そして賃金格差につながっている。

日本では女性の非正規採用割合が高く、正社員の全体に占める女性の割合は27％ほどでしかない。たとえ正社員として採用されても、男性の53％が総合職として採用されているのに対し、女性の多くは一般職として採用され、総合職で採用される女性は39％程度しかいない。

総合職は、将来の幹部候補として見られることが多いので、入社段階から多くの女性は管理職や役員につく可能性を否定されていることになる。賃金も平均して総合職の方が一般職より高くなっており、こうした採用時の職種の違いも賃金格差につながっている（経団連によれば、大学卒60歳時の平均月給を比べると総合職は59万円であるのに対し、一般職では36万円※3）。

女性は「いつか辞める」ので

このような職種や役職の違いからくる賃金格差は、合理的、つまり会社が経済的な利益を追求した結果だと言われることがある。

日本の多くの企業は、これまで長時間にわたって働ける人を優遇してきた。家庭をかえりみず、残業は当たり前であるという働き方をしてもらう代わりに、企業は時間とお金をかけて会社員に経験を積ませ、年功賃金、手厚い福利厚生、そして終身雇用により長期的な生活の安定を保証してきた。

そのように長く働くことができるのは日本では多くの場合、男性であり、その皺寄せとして、多くの女性が家事・子育てを一任されてきた。

企業からしてみれば、女性は結婚、あるいは出産によって離職することが多いので、せっかく時間とお金をかけて優秀な人材を育てようとしても、その努力は「無駄」になってしまうことが多い（離職コスト）。

このように考えると、企業が女性を非正規採用雇用者、あるいは一般職として採用することは、一見して経済的に合理性があるかのように見える。

しかし、働く側から見たとき、能力のあるなしにかかわらず、女性として生まれれば、それだけで無条件に家事と子育てを任せられ、昇進の可能性が少なくなってしまうという状況が生まれている。男性の場合は、男性として生まれてきただけで、長時間働かざるを得ない状況に置かれることになるだろう。子どもがいる男性については、子どもの顔を見る暇もなく働かされているという人も多いはずだ。

