【太平洋戦争】米国の5倍超「148名」の搭乗員を失った「勝利」の代償…昭和17年、南太平洋海戦の真実

「兄貴の出撃も、ある意味、特攻に近かったと思うんですよ」

と、特攻隊戦没者慰霊法要の席で、かつて日本海軍の戦闘機隊指揮官だった岩下邦雄（1921-2013）は語った。岩下は83年前の昭和17年10月26日、日米機動部隊が激突した「南太平洋海戦」で、空母瑞鶴の艦上爆撃機搭乗員だった実兄・石丸豊大尉を亡くしている。石丸豊と岩下邦雄は、兄弟で飛行学生を首席で卒業した。学業優秀、スポーツ万能、人格円満な豊は、邦雄にとって目標ともいえる、尊敬する兄だった。

「十死零生」の特攻隊と、生還の可能性がわずかでも残されたほかの部隊とで、隊員の精神状態を比較することはむずかしい。だが、南太平洋海戦は、その2年後に始まった「特攻」と比較して、岩下がそう回想してもおかしくないほどに凄絶な戦いだった。

前編記事＜南太平洋海戦で起きた「護衛任務の放棄」…「ミッドウェーの悲劇」を回避した指揮官の決断と「攻撃隊8割死亡」の凄絶な実態＞から続く。

シメタ！モールス信号から聞こえた一筋の希望

機動部隊は第一次攻撃隊を発進させた後、ただちに第二次攻撃隊の準備にかかり、翔鶴から零戦5機、九九艦爆19機、瑞鶴から零戦4機、九七艦攻16機を発進させた。

第二次攻撃隊もグラマンF4F 10数機の邀撃を受け、さらに対空砲火を浴びて、艦爆12機、艦攻10機、零戦2機を失った。米空母エンタープライズと戦艦サウスダコタに新たに装備された新型のエリコン20ミリ、ボフォース40ミリ対空機銃の威力にはすさまじいものがあった。

そんななか、第二次攻撃隊に参加した翔鶴零戦隊の佐々木原正夫二飛曹（のち少尉。1921-2005）は、被弾し、気息奄々としている敵空母ホーネットを上空から見て、機上でバンザイを叫んだという。佐々木原は、日記に次のように記している。

〈クルシーを入れてみると、味方の母艦群より連続信号を発信してくるのが受信された。然し未だ母艦は見えず、又その位置も判らなければ測定も出来ぬ。クルシーが破壊されてゐるのだ。諦めて電話（音声通話）に切り換えたが感度なく、電信（モールス信号）にダイヤルを切り換えると間もなく感度あり、総戦闘機（サクラ）及び制空隊（ツバメ）に呼びかけているのが聞こえた。

シメタ！と受信に掛る。右手の操縦桿を左手に持ち、レシーバーを完全に装着して、ダイヤルを調節して聞こえるのを右膝の上の記録板に書きとめる。

『サクラサクラ我の位置、出発点よりの方位二十八度 九十五浬 速力三十ノット、針路三十三度。一三三五（注：午後1時35分）』

次いでサクラサクラと連送して来る。直ちに母艦の位置を計算、会合点時間を計測する〉

翔鶴より九七式艦上攻撃機で索敵に発進していた吉野治男一飛曹（のち少尉。1920-2011）は、途中、敵艦上機と遭遇したほかは敵影を見ず、午前9時頃、母艦上空に帰ってきた。吉野は語る。

「着艦セヨの信号で着艦コースに入り、艦尾近くに達してまさに着艦寸前、母艦の着艦用誘導灯が消え、飛行甲板が大きく左に傾きました」

上空では、敵急降下爆撃機が、まさに攻撃態勢に入っていた。翔鶴はそれを回避するために右に転舵したのだ。吉野の目前で、翔鶴はたちまち、おびただしい水柱と煙に覆われた。

翔鶴には爆弾3発が命中、幸い、攻撃隊を出した後でミッドウェー海戦のときのような誘爆は起さずにすんだが、瑞鳳に続いて発着艦が不可能になった。

吉野機をはじめ、攻撃や上空直衛から生還した飛行機は瑞鶴に着艦せざるを得なくなる。同じ頃、艦隊前衛の重巡洋艦筑摩も、敵の爆弾4発を受けた。

『あれ、戦艦だ』と思う間もなく、

いっぽう、機動部隊本隊の西方にいた前進部隊の空母隼鷹（じゅんよう）は、敵との距離280浬（約520キロ）の位置から、志賀淑雄大尉（のち少佐。1914-2005）が指揮する零戦12機、九九艦爆17機の第一次攻撃隊を発進させている。志賀の回想――。

「断雲の間から、いきなり1隻の空母が現われ、飛行甲板からグラマンが2機、発艦するのが見えました。『あ、いいぞ、あれに行くんだな』と、艦爆が単縦陣になって降下していく上を、戦闘機のほうがスピードが速いのでつんのめらないようにエンジンを絞って蛇行運動しながら、ついて行きました。

とにかく、艦爆はどっちに行く？ 敵戦闘機は？ と考えながら、対空砲火なんか全然目に入りませんでしたね。そして、いくつかの断雲をぬけて、あっと思ったら戦艦の真上に出てしまったんです。『あれ、戦艦だ』と思う間もなく高度70メートルぐらいにまで下がったと思います。

大きな煙突が目の前に現われて、てっぺんに金網が張ってあるのがはっきりと見えましたよ。艦爆の三浦尚彦大尉機について降下したはずだったんですが、雲の中ではぐれたんでしょう、三浦機がいつ火を噴いたのかもわかりませんでした。」

志賀は意識しなかったが敵の防御砲火はここでも衰えを見せず、艦爆隊17機のうち9機が撃墜されている。

隼鷹ではさらに、第二次攻撃隊として、臨時に着艦していた瑞鶴の九七艦攻7機に魚雷を積んで、零戦8機とともに発進させる。雷撃隊は、敵空母に魚雷3本、巡洋艦に1本を命中させたと報告したが、2機が撃墜され、艦攻隊の全機が被弾した。

空母飛龍雷撃隊の一員として真珠湾攻撃で戦艦オクラホマ、ミッドウェー海戦で空母ヨークタウンに魚雷を命中させた隼鷹艦攻隊の丸山泰輔一飛曹（のち少尉。1922-2010）は、この攻撃でもホーネットに魚雷を命中させている。

「雷撃というのは、サッカーと同じで、チームプレーです。あっちから攻め、こっちから攻めして初めてゴールできる。私の魚雷が命中したといっても、単機で攻撃したのではうまくいくはずがありません。これは、敵戦闘機や対空砲火を引き付けてくれて戦死したみんなの力なんですよ」

と、丸山は回想している。

瑞鳳と翔鶴が被弾し、空母が瑞鶴だけになった第一航空戦隊は残存機をかき集め、零戦5機、九九艦爆2機、九七艦攻6機の第三次攻撃隊を発進させる。ここまでくると、もはや敵の反撃もまばらになっていた。

「君が指揮官をやってもらいたい」

隼鷹も、帰ってきたばかりの第一次攻撃隊の生き残りのなかから使用可能な飛行機を集め、零戦6機、九九艦爆4機からなる第三次攻撃隊を編成した。零戦隊指揮官は志賀大尉、艦爆隊は、第一次攻撃で分隊長クラスが皆戦死したので、初陣の加藤瞬孝中尉が指揮をとることになった。

初めての戦闘で、すさまじい防御砲火をくぐりぬけてやっと生還した加藤中尉は、報告の声もしどろもどろで、まだショックから立ち直っていなかった。搭乗員待機室で参謀・奥宮正武中佐から、

「加藤中尉、もう一度願います。こんどは君が指揮官をやってもらいたい」

と伝えられた加藤中尉は、

「えっ！ また行くんですか」

と、驚いた顔をして立ち上がった。志賀は語る。

「加藤中尉はトンちゃんの愛称で親しまれている、かわいい男でした。蒼ざめている彼に、『トンちゃん、戦争だぞ。敵を最後までやっつけないと勝ったとは言えないぞ。俺がついてるから、攻撃がすんだら、戦闘機を誘導せずにまっすぐに帰ればいいから』と励まして出撃したんです」

隼鷹第三次攻撃隊はホーネットに命中弾を与え、艦爆隊は志賀に言われた通り、一目散に母艦へ帰っていった。すでに夕闇が迫っていた。志賀は列機をとりまとめ、クルシーのスイッチを入れた。すると、母艦からの電波が入り、クルシーの航路計の針がピクンと動いた。発艦前、志賀は海軍兵学校で一期先輩の隼鷹通信長・佐伯洋大尉に、

「もし、無線封止だなんて言って電波を出さなかったら、帰ってきたらぶっ飛ばすぞ」

と言い置いて出てきたが、通信長の律儀さがありがたかった。

翼端の編隊灯をつけ、はぐれないようガッチリと編隊は組んだまま、航路計の針が指し示す方向の少しだけ左側を飛ぶこと1時間あまり、周囲はすでに暗闇に包まれている。針の方向にまっすぐ向かうと、肝心の母艦が機首の死角に隠れて見えない恐れがあるからだ。突然、針がパタッと倒れた。志賀が右下を見ると、真暗な海面に、パッと母艦の中心線のランプが、縦一線に灯った。隼鷹だった。

「私たちは『苦しいときのクルシー』なんて言ってましたが、故障しやすいクルシーが生きていたのは幸いでした」

と、志賀は回想する。

艦艇の損耗は日本側の勝利、人的損失では敗北

この海戦で、日本側は米空母ホーネットと駆逐艦1隻を撃沈、エンタープライズに損傷を与え、飛行機74機を失わせたが、空母翔鶴と瑞鳳ほか2隻が被弾。空母の喪失はなかったものの、飛行機92機と搭乗員148名、艦船乗組員約300名を失った。

これは結果的に、日本海軍機動部隊が米機動部隊に対し、互角以上に戦った最後の機会となったが、搭乗員の戦死者数で見ると、空母4隻を失い大敗したミッドウェー海戦（同年6月5日〜6日）の121名をも上回る。特に、真珠湾攻撃以来、実戦の経験を積んできた艦上爆撃機、艦上攻撃機の主要指揮官の大部分と練達の搭乗員を失ったことは、以後の作戦にも大きく影響する、大きな痛手だった。

そしてこのことは、のちの作戦に大きく影響することになる。米軍パイロットの戦死者は、ミッドウェー海戦では日本側の倍近い210名だったのに対し、南太平洋海戦でははるかに少ない26名（別に艦船乗組員約240名）だったとされている。

艦船の得失では日本側の勝利ともとれるが、人的損失と、それによって受けたダメージは、日本側の方がはるかに大きかったのだ。

岩下邦雄は、この海戦で兄・石丸豊大尉が戦死したのは、日高大尉が率いる瑞鳳零戦隊が、進撃途中で編隊を離れ、艦爆、艦攻隊の護衛が手薄になったから、という一面は否定できないとしつつも、自身の経験と照らせば責められないと言う。

「自分がのちにフィリピンや沖縄で、艦爆隊や特攻機の護衛をした経験からいえば、どうやったら効果的な掩護ができたのか、どうすればベストだったのか、最後まで答えが出ないままでした。

いまもときどき自問自答しますが、ほんとうにわからない。攻撃隊を護衛したことのある戦闘機乗りならみんなそうだったと思います。だから、兄貴が戦死したことで、日高さんの判断をとやかく言う気は全くない。兄貴と日高さんは海兵同期なんですよ。クラスメートを護衛できなかった日高さんも、かなり辛い思いをされたんじゃないでしょうか」

失った部下たち全員の顔写真を肌身離さずに…

日高は戦後、航空自衛隊に入り、1等空佐で退官、のち富士重工でテストパイロットを務めた。だが、南太平洋海戦のときの「指揮官の決断」、すなわち、攻撃隊の護衛戦闘機の指揮官でありながら、味方艦隊に向かう敵機を攻撃した判断が「独断専行」として許されるか、それとも「独断専恣（せんし）」として批判されるべきか――について自分の口からいっさいの弁明や説明をせず、晩年、私のインタビューに応じるまで沈黙を貫き通した。

（独断専行＝現場の判断が結果的に司令部の意向に合ったものであること。独断専恣＝その逆）

「国のために死ぬことが名誉のように言われていた時代だったけど、私は必ずしもそうは思わなかった。長く生きて奉公することが国に尽くす道。自分が死んだら敵が喜ぶだけ、だから死ぬもんか、と思っていました。

しかし振り返ってみると、少年時代の夢がかなってパイロットになれて、海軍では零戦、戦後はジェット機を操縦して、存分に空を飛ぶことができた。つくづく恵まれた人生だったと思いますね」

――いまも、日高の笑顔と声は脳裏から離れない。だが、日高が、南太平洋海戦で失った部下たち全員の顔写真を肌身離さず持ち歩いていたこと、そして、それらの写真とともに足繁く靖国神社に詣で、頭を垂れていたことを、私は知っている。

自身の判断について一切の弁解をしなかった日高だが、柔和な笑顔の向こうに隠された指揮官の苦悩は、その生が終わるまで続いた。

平成22（2010）年7月15日歿。享年92。

志賀淑雄、佐々木原正夫、吉野治男、丸山泰輔……私がインタビューすることができた南太平洋海戦の参加搭乗員も、いまは皆、故人である。

