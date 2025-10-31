ÆîÂÀÊ¿ÍÎ³¤Àï¤Çµ¯¤¤¿¡Ö¸î±ÒÇ¤Ì³¤ÎÊü´þ¡×¡Ä¡Ö¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼¤ÎÈá·à¡×¤ò²óÈò¤·¤¿»Ø´ø´±¤Î·èÃÇ¤È¡Ö¹¶·âÂâ8³ä»àË´¡×¤ÎÀ¨Àä¤Ê¼ÂÂÖ
¡Ö·»µ®¤Î½Ð·â¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÆÃ¹¶¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¡¢ÆÃ¹¶ÂâÀïË×¼Ô°ÖÎîË¡Í×¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ³¤·³¤ÎÀïÆ®µ¡Ââ»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿´ä²¼Ë®Íº¡Ê1921-2013¡Ë¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£´ä²¼¤Ï83Ç¯Á°¤Î¾¼ÏÂ17Ç¯10·î26Æü¡¢ÆüÊÆµ¡Æ°ÉôÂâ¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¡ÖÆîÂÀÊ¿ÍÎ³¤Àï¡×¤Ç¡¢¶õÊì¿ðÄá¤Î´Ï¾åÇú·âµ¡Åë¾è°÷¤À¤Ã¤¿¼Â·»¡¦ÀÐ´ÝËÂç°Ó¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ´ÝË¤È´ä²¼Ë®Íº¤Ï¡¢·»Äï¤ÇÈô¹Ô³ØÀ¸¤ò¼óÀÊ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¡£³Ø¶ÈÍ¥½¨¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄËüÇ½¡¢¿Í³Ê±ßËþ¤ÊË¤Ï¡¢Ë®Íº¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡¢Âº·É¤¹¤ë·»¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½½»àÎíÀ¸¡×¤ÎÆÃ¹¶Ââ¤È¡¢À¸´Ô¤Î²ÄÇ½À¤¬¤ï¤º¤«¤Ç¤â»Ä¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¤ÎÉôÂâ¤È¤Ç¡¢Ââ°÷¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ³¤Àï¤Ï¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÆÃ¹¶¡×¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢´ä²¼¤¬¤½¤¦²óÁÛ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÀ¨Àä¤ÊÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
ÆîÂÀÊ¿ÍÎ³¤Àï¤«¤é¤ª¤è¤½83Ç¯
¾¼ÏÂ17Ç¯6·î¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼³¤Àï¤ÇÆüËÜ³¤·³µ¡Æ°ÉôÂâ¤¬¼çÎÏ¶õÊì4ÀÉ¤ò¼º¤¤¡¢ÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤ÆÌó2¥õ·îÈ¾¸å¤Î8·î24Æü¡¢¥½¥í¥â¥ó½ôÅç²¤Ç¤Õ¤¿¤¿¤ÓÆüÊÆµ¡Æ°ÉôÂâ¤¬·ãÆÍ¡ÊÂèÆó¼¡¥½¥í¥â¥ó³¤Àï¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë10·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¶õÊìÂÐ¶õÊì¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀï¤¤¤¬µ¯¤¤¿¡ÊÆîÂÀÊ¿ÍÎ³¤Àï¡Ë¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ³¤·³µ¡Æ°ÉôÂâ¤¬ÊÆµ¡Æ°ÉôÂâ¤È¸ß³Ñ°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ç¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆîÂÀÊ¿ÍÎ³¤Àï¡×¤Ç¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÏÊÆ¶õÊì¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¶îÃà´Ï1ÀÉ¤ò·âÄÀ¡¢¶õÊì¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤ËÂ»½ý¤òÍ¿¤¨¡¢Èô¹Ôµ¡74µ¡¤ò¼º¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¶õÊìæÆÄá¡Ê¤·¤ç¤¦¤«¤¯¡Ë¤È¿ðË±¡Ê¤º¤¤¤Û¤¦¡Ë¡¢½Å½äÍÎ´ÏÃÞËà¤¬ÈïÃÆ¡¢Èô¹Ôµ¡92µ¡¤ÈÅë¾è°÷148Ì¾¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
ÆîÂÀÊ¿ÍÎ³¤Àï¤Î·Ð²á¤ò¡¢À¸´Ô¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£
¶õÊì¿ðË±ÀïÆ®µ¡Ê¬ÂâÄ¹¤À¤Ã¤¿Æü¹âÀ¹¹¯Âç°Ó¡Ê¤Î¤Á¾¯º´¡£1917-2010¡Ë¤Ï»ä¤Ë¡¢
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Îµ¡Æ°ÉôÂâ¤¬ÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÇÅ¨¤òµá¤á¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤Îµ¡Æ°ÉôÂâ¤âÍ·×µ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÆü´Ö¤Ï¤Ê¤Ë¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º÷Å¨µ¡¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«Å¨¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Å·¸õ¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢³¤¤âÆä¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ì²µ¤¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ê¹Ò³¤¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¡¢¹Ò¶õ»ö¸Î¤Ç½Þ¿¦¤·¤¿·»¤¬°ä¤·¤¿¥é¥¤¥«¶¤ÇÈô¹Ô¹ÃÈÄ¾å¤ÎÎíÀï¤ò»£±Æ¤·¡¢¤½¤ì¤ò´ÏÆâ¤Î°Å¼¼¤Ç¸½Áü¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢Í×¤¹¤ë¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Æü¹â¤¬»£±Æ¤·¤¿¿ðË±´Ï¾å¤ÎÎíÀï¤äÅë¾è°÷¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀïÆ®¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¡¢µ¤Ê¬Åª¤Ë¾¯¤·¤À¤ì¤¿´¶¤Î¤¢¤Ã¤¿10·î26ÆüÁáÄ«¡¢ÆÍÇ¡¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢º÷Å¨µ¡¤«¤éÅ¨µ¡Æ°ÉôÂâÈ¯¸«¤Î°ìÊó¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾¼ÏÂ17Ç¯10·î26Æü¡¢ÆüÊÆµ¡Æ°ÉôÂâ¤¬¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÁê¼ê¤òÈ¯¸«¤·¡¢ÁÐÊý¤È¤â¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë¹¶·âÂâ¤òÈ¯¿Ê¤µ¤»¤¿¡£
¶õÊìæÆÄá¡¢¿ðÄá¡Ê¤º¤¤¤«¤¯¡Ë¡¢¿ðË±¤ÎÂè°ì¹Ò¶õÀïÂâ¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿Âè°ì¼¡¹¶·âÂâ¤Ï¡¢ÎíÀï21µ¡¡¢¶å¶å¼°´Ï¾åÇú·âµ¡21µ¡¡¢¶å¼·¼°´Ï¾å¹¶·âµ¡¡Ê´Ï¹¶¡£Íë·â¡¢¿åÊ¿Çú·â·óÍÑ¡Ë20µ¡¤Î·×62µ¡¡£¹¶·âÂâ¤¬È¯´Ï¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¿ðË±¤Ï¡¢º÷Å¨¤ËÈôÍè¤·¤¿Å¨´Ï¾åÇú·âµ¡¡¦¥À¥°¥é¥¹SBD¥É¡¼¥ó¥È¥ì¥¹¤ÎÅê²¼¤·¤¿ÇúÃÆ¤òÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Ë¼õ¤±¤¿¡£
¿ðË±ÎíÀïÂâ9µ¡¤òÎ¨¤¤¤¿Æü¹â¤Ï¡¢
¡Öº÷Å¨µ¡¤¬Çú·â¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿Ãæ¤·¤¿Èô¹Ô¹ÃÈÄ¸åÉô¤Ï»ä¤Î»ä¼¼¤Î¿¿¾å¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢·»¤Î¥é¥¤¥«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¸å²ù¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¤È¤¤¤¦¡£
Âè°ì¼¡¹¶·âÂâ¤¬¹âÅÙ3000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÊÆµ¡Æ°ÉôÂâ¤Ë¸þ¤±¿Ê·â¤¹¤ëÅÓÃæ¡¢ÊÆ¶õÊì¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È¤è¤êÈ¯¿Ê¤·¤¿¥À¥°¥é¥¹SBD´ÏÇú15µ¡¤È¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¡£Å¨¤Ï±¦Á°Êý¡¢¹âÅÙ2000¥á¡¼¥È¥ë¡£È¯´Ï¤·¤Æ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¤È¸«¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÊÔÂâ¤âÁÈ¤á¤º¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¹âÅÙº¹1000¥á¡¼¥È¥ë¡¢Æüº¢¤Î¼Í·â·±Îý¤Î·Á¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀä¹¥¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤¬¡¢Æü¹âÂç°Ó¤Ï¡¢¡ÖÇ¤Ì³¤Ï¹¶·âÂâ¤ÎÄ¾±æ¡×¤È¡¢¤½¤ÎÅ¨µ¡¤ò¤ä¤ê²á¤´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë10Ê¬¸å¡¢¤³¤ó¤É¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤«¤éÈ¯´Ï¤·¤¿¥°¥é¥Þ¥óF4FÀïÆ®µ¡¡¢¥°¥é¥Þ¥óTBF¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼´Ï¹¶³Æ8µ¡¡¢SBD´ÏÇú3µ¡¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡£Å¨µ¡¤Ï±¦Á°Êý¤«¤é¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Àè¤Û¤É¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡£Æü¹âÂâ¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉÂÀÍÛ¤òÇØ¤Ë¤·¤ÆÍ¥°Ì¤ÊÂÖÀª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Æü¹â¤ÎÇ¾Î¢¤ò¡¢4¥õ·îÁ°¤Î¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼³¤Àï¤ÎÈá·à¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¡£Ì£Êý¤Î¶õÊì¤¬¤ä¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àï¤¤¤ÏÉé¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Þ¤Ê¤é¤³¤ÎÅ¨¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤Æ¤â¹¶·âÂâ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¡×
¤½¤¦»×¤Ã¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢Æü¹â¤Ï¹¶·â³«»Ï¤Î¥Ð¥ó¥¯¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡¢·±Îý¤É¤ª¤ê¡¢Å¨µ¡¤¬¼«µ¡¤Î±¦¼çÍãÁ°±ï¡¢ÀèÃ¼¤«¤é3Ê¬¤Î1¤Ë¸«¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢Å¨ÊÔÂâ¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤ÎÊý¸þ¤«¤é´ñ½±¤ò¼õ¤±¤¿Å¨µ¡¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È²Ð¤òÊ®¤¤¤ÆÄÆ¤Á¤Æ¤¤¤¯¡£Å¨ÀïÆ®µ¡¤Ï¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤ÈÀû²ó¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¼¤«È¿·â¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£°ì·â¤Î¤Î¤Á¡¢¹âÅÙ¤ò¤È¤Ã¤ÆÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢ÄÆÍî¤·¤¿Å¨µ¡¤¬¡¢³¤ÌÌ¤Ë¥Ô¥·¥ã¥ó¡¢¥Ô¥·¥ã¥ó¤È¿å¤·¤Ö¤¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¡¢Æü¹â¤Ï²óÁÛ¤¹¤ë¡£ÊÆÂ¦µÏ¿¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¶õÀï¤ÇF4F 3µ¡¤¬·âÄÆ¤µ¤ì¡¢1µ¡¤¬Â»½ý¡¢TBF 4µ¡¤â·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤ë¡£
F4F¤ÎÀï°Õ¤Î¤Ê¤µ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢TBF¤Î¸åÉôÀû²óµ¡½Æ¤Ï°Õ³°¤ËÌ¿ÃæÀºÅÙ¤¬¤è¤¯¡¢Éî¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÎíÀï2µ¡¤¬Àû²óµ¡½Æ¤Ë·âÄÆ¤µ¤ì¡¢¤â¤¦1µ¡¤âÈïÃÆ¡¢ÂçÇË¤·¤¿¡£¤·¤«¤â»×¤¤¤Î¤Û¤«¶õÀï¤Ë»þ´Ö¤ò¤È¤é¤ì¡¢°ìÃÊÍî¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÌ£Êý¹¶·âÂâ¤Î»Ñ¤Ï¤â¤Ï¤ä»ë³¦¤«¤é¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Æü¹â¤¬¾å¶õ¤ÇÎóµ¡¤ò½¸¹ç¤µ¤»¤ë¤È¡¢Æü¹âµ¡¤ÏÁýÁå¡ÊÍî²¼¼°Ç³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¡Ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Îóµ¡¤Î¤¦¤Á5µ¡¤ÏÁýÁå¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Îµ¡¤¬µ¡½ÆÃÆ¤ò·â¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æü¹â¤Ï¡¢Ì£Êý¹¶·âÂâ¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¶õÀï¤Ë¤Ï¾¡Íø¡ª¤·¤«¤·Æü¹âÂâ¤Ï¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë
¤³¤Î¤È¤¤ÎÆü¹âÂâ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢±£¤ì¤¿½Ð·â»þ¤ÎÉÔ¼êºÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï¡¢¶õÊì¤«¤éÈ¯¿Ê¤¹¤ë¤µ¤¤¤Ë¤Ï¡¢´Ï¤Î¸½ºß°ÌÃÖ¤ÈÍ½Äê¿ËÏ©¤ò¥×¥í¥Ã¥È¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê¹Ò¶õ¿Þ¡Ë¤ò¡¢¹Ò³¤»Î¤¬»Ø´ø´±¤ËÅÏ¤¹¤â¤Î¤À¤¬¡¢µÞ¤Ê½Ð·â¤Ë¥Á¥ã¡¼¥È¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢Æü¹â¤Ï¥Á¥ã¡¼¥È¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈ¯´Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
æÆÄá¡¢¿ðÄá¤Î¤è¤¦¤ËÈô¹Ô¹ÃÈÄ¾å¤Ë´Ï¶¶¤Î¤¢¤ë¶õÊì¤Ê¤é¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¤Å¤é¤¤¤¬¡¢¿ðË±¤Î´Ï¶¶¤ÏÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢Èô¹Ô¹ÃÈÄ¾å¤È¤ÎÏ¢·È¤¬¤È¤ê¤Å¤é¤¤·çÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¶õÀï¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢Ìá¤ë¤Ù¤Êì´Ï¤Î°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥¯¥ë¥·¡¼¡ÊÌµÀþµ¢ÅêÁõÃÖ¡Ë¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¶õÀï»þ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿G¡Ê½ÅÎÏ¡Ë¤Î¤»¤¤¤«¡¢¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤Æ²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡£ÌµÀþ¤âÄÌ¤¸¤º¡¢¿ÊÂà¤¤ï¤Þ¤Ã¤¿Æü¹â¤Ï¡¢Îóµ¡¤ò¾®Ââ¤´¤È¤Ë²ò»¶¤µ¤»¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤Î¾®ÂâÄ¹¤Î¹ÒË¡¤Ë¤Þ¤«¤»¤ÆÊì´Ï¤Ëµ¢Åê¤ò»î¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Âè»°¾®Ââ¤Î3µ¡¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÅ¨´ÏÂâ¹¶·â¤«¤éµ¢ÅêÅÓÃæ¤Î´Ï¹¶Ââ¤È¹çÎ®¤Ç¤¤ÆÁá¡¹¤Ë¿ðÄá¤Ëµ¢´Ô¡£Æü¹â¤È¸÷¸µ¼£Ïº°ìÈôÁâ¤ÎÂè°ì¾®Ââ¤Ï¡¢º÷Å¨¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¡¢»Í³Ñ¤¤¶õ°è¤ò¤À¤ó¤À¤ó¹¤²¤Ê¤¬¤éÈô¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¬¡¢Ì£Êý´ÏÂâ¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö²æ¡Ê¥ï¥ì¡Ë°ÌÃÖÉÔÌÀ¡£¡×
¡Ö»ä¤Ï»Ø´ø´±¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸÷¸µ¤ò»à¤Ê¤»¤ë¤Î¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤É¤¦¤â¿ËÏ©¤¬À¾¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢ÂÌÌÜ¤Ç¤â¤È¤â¤È¤È¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅì¤Ë90ÅÙÊÑ¿Ë¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤ä¤¬¤Æ¡¢À¹¤ó¤Ë´Ï°Ì¤òÃÎ¤é¤»¤ë¡Ø¿ðÄá¡Ù¤«¤é¤ÎÌµÀþÅÅÏÃ¤ÎÀ¼¤¬¡¢¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ª¤ËÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¥â¡¼¥ë¥¹¿®¹æ¤Î¡ÖÅÅ¿®¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅþÃ£µ÷Î¥¤Î¤ß¤¸¤«¤¤²»À¼ÄÌÏÃ¤Î¡ÖÅÅÏÃ¡×¤Î²»À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ì£Êý´ÏÂâ¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë°ÌÃÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢´Ï°Ì¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æü¹â¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¿ðÄá¤Ë¡¢
¡Ö²æ¡Ê¥ï¥ì¡Ë°ÌÃÖÉÔÌÀ¡£¹õ±ì¥ò¾å¥²¥é¥ì¥¿¥·¡×
¤È¡¢ÌÜ°õ¤Î¹õ±ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¡£´ÏÂâ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹õ±ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÏÅ¨µ¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢í´í°¤¹¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¹¬¤¤¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æº¸Á°Êý¡¢¿åÊ¿Àþ¾å¤Ë¹õ±ì¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£Ì£Êý¤Î¶îÃà´Ï¤¬Å¸Ä¥¤·¤¿¹õ±ì¤À¤Ã¤¿¡£
Æü¹âµ¡¡¢¸÷¸µµ¡¤Î2µ¡¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Ìµ»ö¤Ë¡¢Í£°ìÈïÃÆ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ðÄá¤ËÃå´Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¸á¸å1»þ²á¤®¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸áÁ°5»þ20Ê¬¤ËÈ¯´Ï¤·¤Æ¤«¤é8»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¡¢Ç³ÎÁ¤Î»ÄÎÌ¤Ï30Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2µ¡¤È¤â¡¢¶õÀï¤Î»þ¤ËÁýÁå¤òÍî¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¹¬¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
Àï¸å¤â¼«±ÒÂâ¶µ°é¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¸òÀï¤È¤Ê¤ë
¡Ö¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Æâ³¤½¨°ìÃæ°Ó¡¢ÀîºêÀµÃË°ìÈôÁâ¤ÎÂèÆó¾®Ââ¤Ï¡¢ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É´Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2µ¡¤È¤â¡¢¶õÀï»þ¤ËÁýÁå¤òÍî¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç³ÎÁÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
Æü¹âÂâ¤Î¶õÀï¤Ç¡¢Ì£Êý¶õÊì¤Ë¸þ¤«¤¦Å¨¹¶·âÂâ¤ò½³»¶¤é¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÂ»³²¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¾¯¤Ê¤¤¹¶·âÂâ±æ¸î¤ÎÎíÀï¤¬12µ¡¤È¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¡¢Å¨¶õÊì¾å¶õ¤ËÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿38µ¡¤Î¥°¥é¥Þ¥óF4F¤È¤Î¸òÀï¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
´Ï¹¶¡¢´ÏÇúÂâ¤Ï¥°¥é¥Þ¥ó¤«¤é¤Î¹¶·â¤ÈÅ¨´ÏÂâ¤Î·â¤Á¾å¤²¤ëÂÐ¶õË¤²Ð¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¡¢¶õÊì¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËµûÍë¤ÈÇúÃÆ¤òÌ¿Ãæ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢´Ï¹¶16µ¡¡¢´ÏÇú17µ¡¡¢ÎíÀï4µ¡¤ò¼º¤Ã¤¿¡£À¸´Ô¤·¤¿´Ï¹¶¡¢´ÏÇú¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4µ¡¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£8³ä¤òÄ¶¤¨¤ë´ÏÇú¡¢´Ï¹¶¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤Î¹¶·â¤Ç¡¢Åë¾è°÷¤È¤È¤â¤Ë¼º¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¿ðÄá¤Î¶å¶å´ÏÇúÂâ¤òÎ¨¤¤¤¿´ä²¼Ë®Íº¤Î·»¡¦ÀÐ´ÝËÂç°Ó¤¬¡¢Äå»¡°÷¡Ê2¿Í¾è¤ê¤Î¸åÀÊ¡Ë¡¦ÅìÆ£°ìÈôÁâÄ¹¤È¤È¤â¤ËÀï»à¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½Æü¹âÂç°Ó¤¬Î¨¤¤¤ë¿ðË±ÎíÀïÂâ¤¬Ì¿Îá¤É¤ª¤ê¡¢¹¶·âÂâ¤Î¸î±Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌ£Êý¹¶·âÂâ¤Îµ¾À·¤ò¾¯¤Ê¤¯¤Ç¤¤¿¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤ß¤¹¤ß¤¹Å¨µ¡¤Ë¤è¤ëÌ£Êýµ¡Æ°ÉôÂâ¤Ø¤Î¹¶·â¤òµö¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ß¥Ã¥É¥¦¥§¡¼³¤Àï¤ÎÆó¤ÎÉñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¤ÎÌÜ¤ÇÆü¹â¤ÎÈ½ÃÇ¤ÎÀ§Èó¤òÏÀ¤¸¤ë¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸½¾ì»Ø´ø´±¤¬Áø¶ø¤·¡¢½Ö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤é¤ì¤¿µæ¶Ë¤Î¶ÉÌÌ¤È¤·¤Æ¡¢Àï¸å¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤Ç¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Æü¹âÂç°Ó¤ÎÎ©¾ì¤Ê¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¡¢´´Éô¶µ°é¤Î¶µºà¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤Î¶µ·±¤ò¡¢¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï»Ä¤·¤¿¡£
