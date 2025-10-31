【校閲クイズ】「契約の期限について、先方に猶余してもらうようお願いするも脚下されてしまった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「契約の期限について、先方に猶余してもらうようお願いするも脚下されてしまった」

「猶余」とはいかにも正しそうに見えますが表記としては「猶予」もしくは「猶与」と書きます。また、きゃっか、と音は同じですが「脚下」では意味が通らず、「却下」が正しい表記となります。

× 「契約の期限について、先方に猶余してもらうようお願いするも脚下されてしまった」

〇 「契約の期限について、先方に猶予してもらうようお願いするも却下されてしまった」

