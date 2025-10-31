ひらパー岡田園長像、AI搭載からアップグレード発表 「園長一門」体験が可能に
ひらかたパーク（大阪府枚方市）のイルミネーション「光の遊園地」（11月1日〜）にあわせ、超ひらパー兄さん・園長、岡田准一の新ビジュアル＆新CMなどが10月31日、発表された。さらに、AI搭載園長像も変化することが明らかになった。
【画像】岡田園長は一門だった…新ビジュアル＆CMカット
開催12年目を迎えるひらパーのイルミネーションは、ローズガーデン誕生70周年を記念し、バラをテーマに「光の遊園地 〜Flowering Illumination Rose〜」を開催。推しのカラーに包まれたフォトスポットをイルミネーションで装飾した「推し活パーティー」などの新エリアもオープンする。
新CMは「門下星」篇。ひらぱーの来園者に岡田園長がイルミネーションの素晴らしさを説く。皆、なぜか気合の入った面持ちで「押忍！」と応えるが、その訳はすぐ明らかになる。イルミネーションの門をくぐれば誰もがひらパーに古くから伝わる園長一門の門下生、いや「門下星」となる…。
AI搭載園長像は、メインゲートのエントランスで来園者を出向かているが、イルミネーションバージョンにアップグレードされ、「押忍！」で答える、「園長一門」体験が園内でできるという。
「その他にも、達人の決め技風（!?）イルミネーションの解説など、園長からの様々なメッセージに、こうご期待！」と予告した。イルミネーションバージョンの像の公開日は11月1日。
