¡ÖÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬µÓ¡×¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤â¸òºÝ¤Î´Ú¹ñÄ¹¿È¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¿¤Ó¤ëµÓÀþÈþ¤¬°Û¼¡¸µ¡ÚPHOTO¡Û
T-ARA¡¦¥Ò¥ç¥ß¥ó¤Î¶á¶·¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡©¥Ò¥ç¥ß¥ó¤¬Ä¹¤¤µÓ¤ò¡Ä
¥Ò¥ç¥ß¥ó¤Ï10·î30Æü¸á¸å¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÀ¾Â¼¡Ê¥½¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ç¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥í¥ó¥°¥È¥ì¥ó¥Á¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿½©¤Î¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Ò¥ç¥ß¥ó¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â¸µ¤Îº¹¤·¿§¤¬¡¢¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Û¤É¤è¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿µÓÀþÈþ¤â°õ¾ÝÅª¡£170cm¶á¤¤Ä¹¿È¤Î¥Ò¥ç¥ß¥ó¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤¬´°àú¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤ë¤Ç½÷¿À¡×¡ÖµÓ¤¬°Û¼¡¸µ¤ËÄ¹¤¤¡×¡ÖÂÎ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬µÓ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ò¥ç¥ß¥ó¤Ï2022Ç¯1·î¤Ë3ºÐÇ¯²¼¤Î¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤È¤Î¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«2¥«·î¸å¤ÎÆ±Ç¯3·î¤ËÇË¶É¡£¤½¤Î¸å¡¢º£Ç¯2·î¤Ë10ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë¼°¤òµó¤²¤¿¡£
¤ªÁê¼ê¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥½¥¦¥ëÂç³Ø³ØÉô»º¶È¹©³Ø²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊPEF¡Ë¡Ö¥Ù¥¤¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡×¤Î´Ú¹ñ¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÇÀìÌ³¿¦¤òÌ³¤á¤ë¡È¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃËÀ¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Ò¥ç¥ß¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥½¥ó¥è¥ó¡£³ø»³½Ð¿È¡£2009Ç¯¤ËT-ARA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âç¤¤¤Æ·¤Ë¹â¤¤É¡¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿È©¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£2014Ç¯¤«¤é¥½¥í³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢²»³Ú¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2022Ç¯1·î¡¢²áµî¤Ë¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼´Ú¹ñÂåÉ½¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥¸¥ç¤È¤Î¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«2¥«·î¸å¤ËÇË¶É¡£2025Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£