浅草の「ストリップ劇場」に中国人が殺到していた…観光客に聞いた、中国人が夢中になる【意外な日本文化】とは

浅草の地下に、中国人女性たち集まる。いわずと知れた名ストリップ劇場・浅草ロック座に、いま、なぜか中国人観光客が殺到しているのだ。

実は筆者がこのことに気付いたのは一年ほど前。中国から来た友人カップルと浅草で遊んだ時のことだ。

浅草でのお目当ては？

夕食の後、これからどうするんだと訪ねたところ、女性のほうがなぜか言いにくそうに「演劇にいく」という。「浅草で演劇？」と思い、よく聞いてみると「ロック座にいきたい」と言い出したのだ。

観劇の後、二人は興奮気味に、こう語ったのである。

「外国人多いね。なにより、中国人の女性がいっぱい……」

しかし、彼女たちの心情は単純ではない。前述の女性はストリップを絶賛する一方で、こんな話も。

「フェミニズムの観点から言えば、ストリップは完全に女性を物として扱う行為です。異国の地で女性が体を売って生計を立てているのを見て、本当に複雑な気持ちになりました」

実は今、中国では上野千鶴子ブームが起きている。『家父長制と資本主義』の中国語版がベストセラーとなり、彼女の講演動画は数百万回再生される。フェミニズムに目覚めた中国の若い女性たちが、日本のストリップ劇場で「人体美」を鑑賞する、この矛盾をどう理解すればいいのか。

「でも、踊り子さんたちが本当に一生懸命パフォーマンスしているのを見て、考えが変わったんです。女性の物化だと批判する私の方が、むしろ傲慢で失礼なんじゃないかって。彼女たちのプロ意識と情熱には、素直に敬意を感じました」

浅草ロック座の人気が広まる

さて、今回の国慶節の連休で再び来日した彼らを案内してみたのだが、うん、やっぱり多い。なんだこれ、中国人は、こんなにストリップが好きなのか？

浅草ロック座が中国語圏のネットで詳細に紹介されたのは、2018年9月が最初期とみられる。中国のSNS「豆瓣」（Douban）に投稿された「我在东京看脱衣舞」（私は東京で脱衣舞を見た）という記事は、こんな風に熱く語っている。

「東京3日目、雨模様。前2日間歩き回って疲れていた。築地市場で玉子焼きを食べた後、浅草の脱衣舞団『ASAKUSA ROCKZA』の公演を見ようと提案し、日比谷線に飛び乗った。

浅草ROCKZAは日本国内で大変有名な脱衣舞パフォーマンス団体だ。欧米の映画やドラマでよく見る色情的な脱衣舞とは異なり、ここは女性の肉体美を展示することを主としている」

ここでは「芸術品のように目の前に現れるのは、この世界の完璧な身体だ」と大絶賛。これ以降、ネットでの口コミは徐々に増えていった。日本独自のストリップの歴史も徐々に解説されるようになった。

中国版「Yahoo!知恵袋」ともいえる「知乎」（Zhihu）では、浅草ロック座が「日本一の脱衣舞劇場」に成長するまでの歴史を精緻に解説する記事まである。

中国の旅行会社が宣伝

さらに驚くべきことに、日本政府観光局（JNTO）の中国語サイトでも、ロック座は「コメディアンの北野武がキャリアをスタートさせた」文化施設であるかのように紹介されている（なお、中国でも知名度が高い北野武は浅草フランス座からキャリアをスタートさせているので、この記述は間違いである）。

JNTOだけではない。中国最大手の旅行予約サイト「携程」（Ctrip）では、ロック座が正式な観光スポットとして登録されている。

「劇場は浅草寺近くの六区映画街にあり、正式に認可された劇場で、合法的に運営されている場所だ。サービスは模範的で、舞者も懸命で、成人パフォーマンス業界の良心と言える」

「劇場は浅草寺近くの六区映画街にあり、正式に認可された劇場で、合法的に運営されている場所だ。サービスは模範的で、舞者も懸命で、成人パフォーマンス業界の良心と言える」

もはや浅草寺、雷門、仲見世と並ぶ観光スポットとして挙げられているのだ。

これらの記事に共通するのは「色情ではなく芸術」「文化体験」という強調である。そして携程やJNTOという「公式」が追認することで、ロック座は完全に観光ルートの一つとして定着しているのである。

規制の厳しい中国では見れない

なにがそこまで中国人の心に響くのだろうか。冒頭で登場した中国人女性（20代）に聞いてみると……。

「きっかけは好奇心でした。中国にはこういう演劇がないんです。でも実際に観にいくと、演者の魅力を感じました。確かに性的魅力を全面に出したポルノではある。でも、低俗でも軽薄でもない。どんな目で見られようと、演出は非常に素晴らしく、称賛に値すると思います」

そんな好評のストリップだが、中国国内では、どれくらい話題になっているのか。「正直なところ、SNSでバズるほどではありません。もし本当に人気になら、中国のネットから情報が削除されているかもしれません」

そして、ロック座は氷山の一角に過ぎない。ストリップ劇場、ソープランド、デリヘル--日本のありとあらゆる性風俗の情報が、中国人の間で地下水脈のように流通している。WeChatの秘密グループ、暗号化されたTelegramチャンネル、小紅書の隠語を使った投稿。彼らは実に巧妙に情報を共有している。

しかし、決して大っぴらに拡散されることはない。

なぜか？ 答えはシンプルだ。

「目立つのはよくない」

取材した全員が、この言葉を口にした。誰もがこの暗黙のルールを理解している。情報を独占したいわけではない。ただ、あまりに話題になって当局の目に留まり、削除されてしまったら元も子もない。せっかく見つけた「日本での自由」を失いたくないのだ。

だから彼らは慎重に、ひっそりと、しかし確実に情報を伝え合う。まるで禁酒法時代の酒場の場所を教え合うように、声を潜めて、信頼できる仲間だけに。

フェミニズムの理論と、目の前で懸命にパフォーマンスする女性たちへの敬意。そして厳しい規制の中で育まれた、日本への憧れ。これらすべてが入り混じった複雑な感情が、中国人女性たちを浅草ロック座へと向かわせているのだ。

【つづきはこちら】『国内で“アダルト規制”された中国人が日本に殺到…密かに「隠語」で共有される日本文化』

【つづきを読む】国内で”アダルト規制”された中国人が日本に殺到…密かに「隠語」で共有される日本文化