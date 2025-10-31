「50年も返せるわけがない」賛否両論の50年ローンを扱い始めた《銀行の思惑》…マンション価格の高騰だけが理由ではなかった

日銀は10月29、30日に行われた金融政策決定会合で利上げを見送った。新たに就任した高市早苗総理は利上げに消極姿勢との見方が強いものの、12月の同会合で利上げに動く可能性は依然くすぶり続けている。

さらなる利上げが現実味を帯びる中、2025年に入ってネット系銀行が相次ぎ取り扱いを始めたのが「50年ローン」だ。しかし、この超長期ローンに対しては「50年のローン返済は危険すぎる」といった声も聞こえてくる。

焦付きリスクもあるにもかかわらず、なぜ銀行は50年ローンに力を入れ始めたのか。また、同ローンの拡大は不動産市場にどのような影響を与えるのか。

住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSの取締役CMOで、住宅ローンアナリストでもある塩澤崇氏が解説する。

50年ローンの取り扱いが相次ぐ

住宅ローンはこれまで最長35年の借入期間が一般的でしたが、近年は「50年ローン」の取り扱いを始める金融機関が増えています。以前から35年ローンを扱っていた地方銀行や信用金庫でも40年ローンの取り扱いが一般的になり、さらにこの動きはネット系銀行にも波及しています。

2023年8月に取り扱いスタートの住信SBIネット銀行を筆頭に、楽天銀行（2024年3月開始）、auじぶん銀行（2025年1月開始）、イオン銀行（同年4月開始）、そしてPayPay銀行（同年7月開始）と続いているのです。

こうした銀行側の動きに呼応するように借り手にも変化が見られます。「モゲチェック」が毎月ユーザー向けに実施しているアンケートを確認してみると、35年超の住宅ローンを組んでいる人の割合が明らかに増えているのです。

2025年1月時点で17％だった35年超の割合は、同年10月には24.3％まで増加。毎月利用者が増えており、今では約4分の1にあたるユーザーが超長期ローンを利用している状況です。

50年ローンは、「最長で50年の借り入れができる」ローン商品です。

団信（団体信用生命保険）の保障は一般的に満80歳までとなっているため、ローンの完済時年齢も最長80歳までとなります。ゆえに、50年間フルで借りられる人は基本的には20代です。ただ、借入期間は50年より短くなるものの、30代の方が利用するケースも少なくありません。

では、50年ローンにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

賃金の上昇が追いついていない

まず、毎月の返済額を抑えられるメリットがあります。仮に5000万円を0.5％の金利で借り入れる場合、35年ローンの毎月の返済額は12万9792円です。一方、50年ローンでは9万4200円となり、毎月の返済額を約3万6000円減らせます。

また、毎月同額を返済する場合、借入額を大きく伸ばせる点もメリットです。

先ほどの毎月12万9792円の返済額を基準に比較してみましょう。0.5％の金利で借り入れる場合、35年では5000万円の借入となりますが、50年では約1.4倍の6900万円まで借り入れることができます。

つまり、毎月の返済額を抑えつつ、マイホームの購入予算を伸ばせる点がこのローンの大きな魅力だと言えるでしょう。

こうしたローン商品を扱う銀行が増えた背景には、不動産価格の高騰があります。

不動産経済研究所によれば、首都圏の新築マンションの平均価格は2020年の6083万円から2025年の9489万円と急騰しています。一方、賃金の上昇率は追いついていません。従来の35年ローンでは買えない人が多くなった結果、返済期間を延ばした住宅ローン商品が求められるようになったのです。

また、銀行側が金利以外の差別化ポイントを作りたい狙いもあります。

低金利環境では各行による金利競争が激化します。銀行としては金利以外で他行と差別化できるポイントを作り、金利競争を回避することで、少しでも多くの利ざやを確保したいというのが本音でしょう。

加えて、50年ローンによって若年層顧客の獲得を強化したい狙いもあります。

銀行が支払う団信の保険料は、その銀行が抱える住宅ローンの借り手の平均年齢によって決まります。つまり、病気のリスクが低い20〜30代の若い顧客を獲得することで、団信の保険料をグッと抑えることができるわけです。

銀行が超長期ローンを扱うワケ

とはいえ、50年という超長期の貸付は、銀行側にとっても焦付きリスクがあります。現時点で50年ローンを満期で返済し終えた人はいませんが、35年ローンに比べて返済期間が長い分、借り手が返済できなくなるリスクは高まると考えるのが普通でしょう。

実際、50年ローンは通常の住宅ローン金利に対して0.1％上乗せされていることが一般的です。

ただ、実のところ銀行側はそれほど大きなリスクだと捉えていないように感じられます。

そもそも、住宅ローンの焦付きリスクは金融商品の中でも極めて低く、0.1％程度とされています。さらに日本では借金を嫌う人が多く、繰上げ返済にも積極的です。35年ローンを借りても実際は10〜15年ほどで完済する人も珍しくありません。

加えて、インフレ基調で不動産価格が上昇していることも銀行にとってはポジティブ要因です。万が一貸し倒れが発生した場合でも担保である不動産の価格が上昇していれば残債を回収しやすくなるため、損失を最小限に抑えることができます。

こうした背景を踏まえると、今後は50年ローンをフルで利用できる年齢が35歳まで引き上げられるかもしれません。

先述した通り、50年ローンを借りられる年齢の上限を決めているのは、団信の保障年齢です。例えば、ソニー銀行は50年ローンこそ扱っていないものの、完済時年齢が満85歳未満の借り手が加入できる団信を選べます。

また、私たちの健康寿命は年々延びており、現在は60歳を過ぎても働く人が珍しくなくなりました。ゆえに、団信のカバー範囲が85歳まで引き上げられることも十分考えられます。

社会の在り方が変わるのであれば、住宅ローンも自ずとその変化に対応していくでしょう。

では、50年ローンの拡大は不動産市場にどのような影響を与えるのでしょうか。

構成／椿慧理

