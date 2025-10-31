明治時代の日本を旅したイギリス人女性が「異教徒の地」だからこそ感じた「厳粛な疑問」

バードが、日本にいるからこそ感じる疑問の数々

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

例えば、バードは通訳の伊藤と共に、青森県の黒石を旅しています。日本の迷信について考えたり、大衆浴場を体験したりした後、彼女は信仰について考えます。同書より引用します（読みやすさのため、改行など編集しています）。

＊＊＊

この異教徒の地にいると厳粛な疑問が数多くわいてきます。故国では生じない、生じたとしてもはるかにかすかな疑問の数々なのですが、ひとりでクルマに乗っていると、つぎつぎにわいてきました。

「ひとりなる父」は何百万といる異教徒の子孫の救済を利己的でけちな──人材に関しても金銭に関しても利己的でけちな──教会の緩慢さにまかせたのだろうか？

わが主と救世主キリストは「わずかな鞭打ち」という穏やかなことばで永遠の破滅──人間の想像を超えた恐怖──を意味したのだろうか？

カルバリ［ゴルゴタ］におけるキリストの死は贖罪または和睦──少数の選ばれた者に対する贖罪または和睦──であったのだろうか、あるいは「全世界の罪に対する充分にして完全完璧な犠牲、供物、贖罪」だったのだろうか？

キリストは少数の限られた者の大祭司なのか、それとも自らが命を捧げた「全世界」のために「時が満ちればあらゆるものをひとつに集める」と神へのとりなしを際限なく行う「神の右手」なのだろうか？

すなわち「アダムにおいてはすべて絶えていてもキリストにおいてはすべて生かされている」のだろうか？

「異教徒」は「神の嗣業」ではなく、神の救われし者は「何人にも数え得ないあらゆる国の群衆」ではないのだろうか？

このような人々に混じって暮らし、彼らの単純素朴な徳、単純素朴な不徳を知ると、農夫の蓑の下で鼓動を打つ心がいかにやさしいかを知り、3400万の人々のうちキリストについて耳にしたことのある人々がいかに少ないか、またその少ない人々の大半が、キリストの教えがその信奉者の人生において一貫して背かれているのを見てきていることに始終気づかされると、だれでも以上のような疑問がさまざまひとりでにわいてきます。

「全世界を裁くお方は正しいことをなさらないのでしょうか」？ わたしたちは「同じように神の子孫である」自分たちの兄弟を、「自らの息子を惜しまずわたしたちすべてのためにお遣わしになった」神のようにかぎりない共感をもって信頼し、「わずかな鞭打ち」の仕事がなされたとき、これらの人々が悪から救われ、すべてのさまよえる子供らとともに、「あまたある邸宅のわれらが父の家」に集められるだろうという希望に、自分たちの無知にふさわしく震えながらすがることはできないものなのでしょうか？

こういった所感は話がそれているように思えるかもしれませんが、しかしこのような疑問が四六時中わいてこずにはいられないのです。

＊＊＊

