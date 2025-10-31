¡Ö»³±¢ÃÏÊý¡×¤Ë¡Ö¥ä¥Þ¥È¤Îµ·Îé¤äÀ¤³¦´Ñ¡×¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¥¤¥º¥â¤Î»áÂ²Ä¹¤¬¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡ÖÆÈ¼«¤ÊÊè¤Î·Á¡×
¸ÅÊ¯¤Ï¤Ê¤¼Â¤¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡©µðÂç²½¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
È¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¤¬·èÄê¤·¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ø¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÎò»Ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸ÅÊ¯¤¬¸½¤ì¤Æ¤«¤é¸ÅÊ¯»þÂå¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤¬ÊÔÇ¯ÂÎ¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ææ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÒÉûÁòÉÊ¤¬¸ì¤ë¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤ÎÁÔÀä¤Ê¡ÖÍúÎò½ñ¡×¡ÄÊ£»¨²½¤·¤¿¡ÖÈëµ·¡×¤¬¼¨¤¹Èà¤é¤Î¡Ö¸¢°Ò¡×¡Ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¤¥º¥â¤Ë¸½¤ì¤¿ÌçÈ¶»áÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤¯¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¾¾ÌÚÉðÉ§¡Ø¸ÅÊ¯»þÂå¤ÎÎò»Ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌçÈ¶»áÂ²¤¬¥¤¥Å¥â¤Ë¤â¸½¤ì¤¿
»³±¢¤«¤éËÌÎ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤ÂçÃÏÊý·÷¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢ËÌÉô¶å½£¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥ä¥Þ¥È¤Îµ·Îé¤äÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤¤ï¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüÍÑ¤ÎÅÚ´ï¤Ë¤â¡¢¼Ñ¿æ¤ÍÑ¤Îá±¤Î¸ý¤ò¾åÊý¸þ¤ËÄ¹¤¯ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¥ä¥Þ¥È¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¤â¤³¤ÎÂçÃÏÊý·÷¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë·Á¤ÎÅÁÅý¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤äÊª¤ä¾ðÊó¤¬¤¿¤¬¤¤¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëÎ®ÄÌ·÷¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ³¤ÂçÃÏÊý·÷¤¬¡¢¥ä¥Þ¥È¤ÎÂæÆ¬¸å¤â¡¢¼«Î§Åª¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
ËÌÉô¶å½£¤Ë¤µ¤¨ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¥ä¥Þ¥È¤ÎÅ»¸þ·¿Á°Êý¸å±ßÊ¯¤â¡¢»³±¢¤äËÌ¶áµ¦¤Ë¤Ï¤ß¤é¤ì¤º¡¢¤´¤¯¾®·¿¤ÎÎã¤¬ËÌÎ¦¤Ë¤ï¤º¤«¤Ë½Ð¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤³¤ÎÂçÃÏÊý·÷¤Î»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤È¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤êÇ®¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÌïÀ¸»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤´¤í°ÊÍèÊÑ¤ï¤é¤Ì¾®ÊýÊ¯·²¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÛ¤Â³¤±¤ë»áÂ²¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢»³±¢¤ÎÃæ¿´¤ò¤Ê¤¹¥¤¥Å¥â¤ÎÆ°¤¤ÏÆÈÆÃ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢3À¤µª¤Î¸åÈ¾¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤Î»Í¶ùÆÍ½Ð·¿¤Î·ÏÉè¤ò°ú¤¤¤¿Ä¹Êý·Á¤ÎÊ¯µÖ¤¬¡¢»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤ÎÊè¤È¤·¤ÆÃÛ¤«¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÍ½ÐÉô¤ÏÂà²½¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£4À¤µª¤ËÆþ¤ë¤³¤í¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÆÍÁ³Âç·¿²½¤·¡¢Ä¹ÊÕ¤¬60¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤â¤Î¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÂçÀ®¡ÊÅçº¬¸©°ÂÍè»Ô¡Ë¡¢Â¤»³°ì¹æ¡ÊÆ±¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂç·¿Ä¹Êý·ÁÊ¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬ÉÛ¤Ï¡¢Åì´ó¤ê¤ÎÃæ³¤Æî´ß¤Ë¤«¤¿¤Þ¤ë¡£»³»ý°äÀ×¤äÀ¾Ã«Ê¯Êè·²¤òÍÊ¤·¤ÆÌïÀ¸»þÂå¤Î¥¤¥Å¥â¤ÎÃæ¿´¤ò¤Ê¤·¤¿Èå°ËÀî²¼Î®°è¤è¤ê¤â¡¢50¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤âÅì¤ËÎ¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»þ´ü¤ÎºÇÍÎÏ¤Î»áÂ²Ä¹¤ÎÊè¤¬¡¢Á°Êý¸å±ßÊ¯¤«Á°Êý¸åÊýÊ¯¤Ç¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ï¡¢¥¤¥Å¥â¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç·¿Ä¹Êý·ÁÊ¯¤Ï¡¢¥¤¥Å¥â¤Î¶¯¤¤ÆÈ¼«À¤òÊª¸ì¤ëºàÎÁ¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¥¤¥Å¥â¤ÎÂç·¿Ä¹Êý·ÁÊ¯¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Âç¤ÊÌÚ´½¤òÃ¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤ÇÊñ¤à¤È¤¤¤¦¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤ÈÆ±¤¸µ·Îé¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÀÐ¼¼¤ÎÊÉ¤Ï¥ä¥Þ¥È¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¯1.5¥á¡¼¥È¥ë»ß¤Þ¤ê¤Ç¡¢ÃÖ¤«¤ì¤¿ÉÊ¡¹¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ä¥Þ¥È¤ÎÈëµ·¤Î°ìÉô¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤³¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤ÈÆ±Ìç¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎËäÁò¤Î¡ÖÉñÂæ¡×¤¹¤Ê¤ï¤ÁÊ¯µÖ¤Î·Á¤Ï¡¢Á´ÌÌ»°ÃÊ¤ÎÁ°Êý¸å±ß·Á¤ò¤·¤ë¤·¤È¤·¤¿¥ä¥Þ¥È¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¡¢¤Û¤ÜÌµÃÊ¤ÎµðÂç¤ÊÄ¹Êý·ÁÃÅ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î·Á¤Ï¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤Î»Í¶ùÆÍ½Ð·¿Ê¯µÖÊè¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡Ê´äËÜ2017¡Ë¡¢Åö»þ¤Î¿Í¤Ó¤È¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÅÁÅý¤ò¤½¤Î·Á¤Ë¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÁò¤é¤ì¤¿ÍÎÏ»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È¤ÎÌçÈ¶»áÂ²¤ÈÆ±Ìç¤ò¤¦¤¿¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃÏ¸µ¥¤¥Å¥â¤Ë½Ð¼«¤¹¤ëÍÎÏ»áÂ²¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Ë¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î»áÂ²¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÃæ¿´ÃÏ¤ÎÈå°ËÀî²¼Î®°è¤Î»áÂ²¤¿¤Á¤È¤Î¶¥¹ç¤Î¤¹¤¨¡¢¥ä¥Þ¥È¤ÎÌçÈ¶»áÂ²¤È·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥Å¥â¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃÏ°Ì¤ò¤¨¤¿¡£¥ä¥Þ¥È¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Î»ÙÇÛÅªÃÏ°Ì¤ò¸Ç¤á¤ë¼êÃÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×°Æ¤äÁªÂò¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ä¥Þ¥È¤ÎÌçÈ¶»áÂ²¤¬¥¥Ó¤ËÊ¬ÇÉ¤·¤¿
°Ê¾å¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿Æó¤Ä¤ÎÂçÃÏÊý·÷¤È¤Á¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¥¸ÍÆâÂçÃÏÊý·÷¤Î»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤Ï¡¢¼ÙÇÏÂæ¹ñ»þÂå¤Î3À¤µªÁ°È¾°ÊÍè¡¢¤â¤È¤è¤ê¥ä¥Þ¥È¤È¤Î´Ø·¸¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¡£±óµ÷Î¥¸ò°×¤È¿åÅÄ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ©¤Ä»áÂ²¤¿¤Á¤¬¸ÅÊ¯·²¤òÃÛ¤¹ç¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢ËÜ¾Ï¤ÎÁ°È¾¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Åì¤ÎÃÏÊý¤«¤éÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÅÊ¯¤Î»Ñ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À±ß·Á¤ÎÊ¯µÖËÜÂÎ¡ÊÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡Ë¤äÃ¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤ÄÌïÀ¸»þÂå¸å´ü¤Î2À¤µª¸åÈ¾°ÊÍè¡¢À¥¸ÍÆâ¡¢¤È¤¯¤Ë¤½¤ÎÅìÉô¤Ë¤¢¤¿¤ë¥Ï¥ê¥Þ¡¢¥µ¥Ì¥¡¢¥¥Ó¤Ê¤É¤Î»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤Î½¬Â¯¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¥ä¥Þ¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê´ßËÜ2020¡Ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤ÎÂæÆ¬¤òÅö½é¤«¤é»Ù¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤«¤é¤³¤½¡¢È¤Êè¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ3À¤µª¸åÈ¾°Ê¹ß¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤¬Ê¯µÖ¡¦ÀÐ¼¼¡¦ÉûÁòÉÊ¤ª¤è¤Ó¾ýÎØ¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ¼°Åª¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¤¿¤ï¤é¤Ç¡¢À¥¸ÍÆâÅìÉô¤Î»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤Î¸ÅÊ¯¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤À¤è¡×¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤â¤È¤«¤é¤ÎÃÏ°è¿§¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤ã¤â¤¸¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÎÄã¤¤Á°ÊýÉô¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥Ï¥ê¥Þ¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ä¤Þ¤ÇÀÐ¤ÇÀÑ¤ó¤ÇÃÛ¤¯¥µ¥Ì¥¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡£¤½¤ì¤é¤ÎÃ¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤â¤Þ¤¿¡¢ÊÉ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈÄÀÐ¤Ç¤Ê¤¯¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë²ôÀÐ¤ÇÀÑ¤ó¤À¤ê¡¢ÌÚ¤Ç³¸¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¤È¤â¤ÈÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤í¤ÎÃ¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤Î¸Å¤¤ÆÃÄ§¤ò¤è¤¯¤È¤É¤á¡¢¥ä¥Þ¥È¤«¤é¤Î¡ÖµÕÍ¢Æþ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¥¸ÍÆâÅìÉô¤Î»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤Ï¥ä¥Þ¥È¤ÎÌçÈ¶»áÂ²¤ËÀÎ¤«¤é¤Î¿ÈÆâ°Õ¼±¤ò¤â¤Á¡¢¤³¤È¤µ¤é¤Ë¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ø¼°¤Ê´Ø·¸Äù·ë¤ò¤Ï¤«¤ëÉ¬Á³À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Î¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤È¡¢°Õ³°¤Ë¶¯¤¤ÃÏ°è¿§¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÇØ·Ê¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡ÊËÌÛê2000¡Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤ÇºÝÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤ò¤ß¤»¤ë¤Î¤¬¥¥Ó¤Ç¤¢¤ë¡£3À¤µª¸åÈ¾¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿±º´ÖÃã±±»³¡Ê²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë¤Ï¡¢Ê¯µÖÄ¹138¥á¡¼¥È¥ë¤È¡¢Åö»þ¤Î¥ä¥Þ¥È°Ê³°¤Ç¤Ï·²¤òÈ´¤¯µ¬ÌÏ¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸Á´ÌÌ»°ÃÊ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Ã¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤Ï¸Å¤¯¤Ë·¡¤êÊø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤È¤ÎÊÉ¤Î¹â¤µ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¹¤µ¤Ï6.8¥á¡¼¥È¥ë¤È¥ä¥Þ¥È¤ÎÎã¤ò´Þ¤á¤Æ¤âºÇÂçµé¤Ç¡¢¾²ÌÌ¤Ë¤ÏÄ¹Âç¤Ê´½¤òÃÖ¤¯¤¿¤á¤ÎÆþÇ°¤ÊÅÚÂæ¹½Â¤¤ò¤â¤Á¡¢Â¿¼ïÂ¿ÎÌ¤ÎÉÊ¡¹¤ò³Æ½ê¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿º¯À×¤â¤¢¤ë¡£³°´Ñ¤âÈëµ·¤ÎÆâÍÆ¤â¡¢¤Û¤Ü¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤Î¸ÅÊ¯¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢±º´ÖÃã±±»³¤â¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Å¥â¤Î¾ì¹ç¤È»÷¤Æ¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤ÎÅÁÅýÀªÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿Â¼éÀî²¼Î®°è¤«¤é20¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÅì¤Î¡¢¥¥ÓÃæ¿õÃÏ°è¤ÎÅì¤ÎÃ¼¶á¤¯¤Ë¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¤È¸½¤ì¤¿¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤Î°·¤¤¤Ç¤â¤Ã¤Æ¶ø¤µ¤ì¤¿¥¥Ó¤Î»áÂ²Ä¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥¥Ó¤ËÊ¬ÇÉ¤·¤Æ¤¤¿¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤Î°ì°÷¤È¤ß¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£Ê¬ÇÉ¤È¤¤¤¦¤È¤ä¤äÅâÆÍ¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¸ÅÊ¯¸¦µæ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¾Àâ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸å¤Ç¤¯¤ï¤·¤¯¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¥¥Ó¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹¤µ48¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÁ°Êý¸åÊýÊ¯¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÉ¤Î¹â¤¤Ã¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤Ë13ÌÌ¤â¤Î¶À¤òÃÖ¤¤¤¿È÷Á°¼ÖÄÍ¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë»áÂ²Ä¹¤Î¸ÅÊ¯¤¬¡¢¥Ï¥ê¥Þ¤ä¥µ¥Ì¥¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¡£¥¥Ó¤Ï¡¢¤â¤È¤è¤ê¥ä¥Þ¥È¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤«¤Ã¤¿À¥¸ÍÆâÂçÃÏÊý·÷¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤È·ë¤Ó¡¢¤¢¤Þ¤Ä¤µ¤¨¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤ÎÊ¬ÇÉ¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÂÎÀ©¤ÎÀ¾Êý¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¥Ó¤Î¤³¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬¡¢Â¤»³¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤ä¤Þ¡Ë¡¦ºî»³¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤ä¤Þ¡Ë¤È¤¤¤¦µðÂçÁ°Êý¸å±ßÊ¯¤Î½Ð¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À¥¸ÍÆâÂçÃÏÊý·÷¤ÎÀ¾Éô¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ½Ò¤Ù¤ÆÍè¤¿ÅìÉô¤Û¤É¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò¤ß¤»¤ë¸ÅÊ¯¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ï¥¦¤ÎÃÝÅç¸æ²ÈÏ·²°Éß¡Ê»³¸ý¸©¼þÆî»Ô¡¢Ê¯µÖÄ¹56¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ä¡¢¶å½£¤ÎÀ¥¸ÍÆâÂ¦¤ËÅö¤¿¤ë¥È¥è¤ÎÀÐÄÍ»³¡ÊÊ¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¡¢130¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¢Ä¹Âç¤ÊÃ¨·ê¼°ÀÐ¼¼¤Ë»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤ò¼ç¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¶À¤òÃÖ¤¤¤¿¡¢¥ä¥Þ¥ÈÌçÈ¶»áÂ²¤È¤Î¿¼¤¤´Ø·¸¤ò¤ß¤»¤ë¸ÅÊ¯¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¡£
ÅÚ´ï¤â¤Þ¤¿¡¢À¥¸ÍÆâÂçÃÏÊý·÷¤Ë¤ÏÃÏ°è¿§¤¬»Ä¤ë¤¬¡¢¼Ñ¿æ¤ÍÑ¤Îá±¤Î¸ý¤ò¡Ö¤¯¡×¤Î»ú¾õ¤ËÀÞ¤ê¶Ê¤²¤¿¥ä¥Þ¥È¤ä¥«¥Ï¥Á¤ÎÅÚ´ï¡ÊÁ°¾Ï¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡ÖÉÛÎ±¼°¡×¡Ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢À¥¸ÍÆâ¤ÎÅÚ´ï¤â¡¢¥«¥Ï¥Á¤«¤é¥ä¥Þ¥È¤Ø¤ÈÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌçÈ¶»áÂ²¤Î¿È¤ò¾þ¤ëÉÊ¡¹¤â¡¢¤³¤ÎÁê¸ß¤ÎÌ©ÀÜ¤ÊÎ®ÄÌÌÖ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤¿¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢3À¤µª¤Ë¤¢¤¤¤Ä¤¤¤ÇÃæ¹ñ¤«¤é¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë²èÊ¸ÂÓ¿À½Ã¶À¤ä»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È¤ËÊ¬ÉÛ¤Î³Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡¤Ë¤ÏÀ¥¸ÍÆâÂçÃÏÊý·÷¤ËÂ¿¤¯¡¢»³±¢¤Ë¤Ï¤Þ¤Ð¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾þ¤êÌð¤ËÉÕ¤±¤ëÀÄÆ¼À½¤ÎÌð¤¸¤ê¤â¡¢»³±¢¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢À¥¸ÍÆâÂçÃÏÊý·÷¤Î¸ÅÊ¯¤«¤é¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâÂçÃÏÊý·÷¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤¬¡¢¥ä¥Þ¥È¤ÎÌçÈ¶»áÂ²¤È¡¢¤½¤ì¤È·ë¤ó¤ÀÀ¥¸ÍÆâ¤Î»áÂ²Ä¹¤¿¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê¶¯¤¯À¯¼£Åª¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£13ÌÌ¤È¤¤¤¦¡¢¥ä¥Þ¥È°Ê³°¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¿ô¤Î¶À¡Ê¤¦¤Á12ÌÌ¤Ï»°³Ñ±ï¿À½Ã¶À¡Ë¤ò¤â¤ÄÈ÷Á°¼ÖÄÍ¤Î¼ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È¤Î°Õ¸þ¤Î¤â¤È¤Ç¤½¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±º´ÖÃã±±»³¤«¤é½Ð¤¿ÀÄÆ¼À½¤ÎÌð¤¸¤ê¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥È¤ÎºàÎÁ¤Èµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ÓÆÈÆÃ¤Î·Á¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Þ¥È¤ÎÌçÈ¶»áÂ²¤¬Ê¬ÇÉÀè¤Î¥¥Ó¤Çºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
