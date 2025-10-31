今日10月31日のハロウィンは、全国的に曇りや雨で、暖かい服装と傘が必須の一日になりそうです。最高気温は関東から九州は平年並みか平年より低いでしょう。20℃に届かない所が多い見込みです。ジャケットなど羽織ってお出かけください。

東海から九州は昨日30日より気温ダウン

今日31日のハロウィンは、全国的に曇りや雨となるでしょう。最高気温は、九州から関東は平年並みか平年より低く、東北と北海道は平年並みか平年より高いでしょう。札幌は14℃、仙台は17℃の予想です。日中は日差しは少なめですが、雨は夜からの所が多いため、日中は20℃近くまで上がる所もありそうです。





東京は20℃の予想です。昨日30日と同じくらいでしょう。一方、東海から九州は昨日30日より低くなりそうです。名古屋は18℃、大阪は17℃、高知は16℃、広島は15℃、福岡は18℃の予想です。昨日30日より3℃から7℃も低いでしょう。各地で20℃に届かない見込みです。11月中旬から下旬並みになるでしょう。雨や風が強まり、一層寒く感じられそうです。

服装指数は

今日31日の服装指数です。札幌や金沢は、朝晩はひんやりするため、裏地付きのトレンチコートなどが良いでしょう。日中は薄手のジャケットで過ごせそうです。仙台は朝は10℃に届かないほど冷えるため、コートがあると良いでしょう。日中から夜にかけては薄手のジャケットでも良さそうです。



関東から九州は、朝晩と日中、いずれも薄手のジャケットを羽織ると良いでしょう。雨や風が強まりますので、風を通しにくい服装が良さそうです。雨でぬれて体を冷やさないようにご注意ください。



那覇は日中は半袖でも過ごせますが、朝晩はカーディガンを羽織ると良いでしょう。



服装指数は、朝晩や日中の予想気温からどのような服装が適しているか提案します。お出かけする時間帯に合わせて調節できる服装にしましょう。人により暑さや寒さの感じ方が異なるため、あくまで目安とお考えください。