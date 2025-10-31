27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Ç±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤¬¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¤¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¡×
90Ç¯Âå¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¡¢¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤µ¤ó¡£·ëº§¤ä½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢²ÈÄí¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤¬¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Á´À¹´ü¤Î¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤ä½÷À¤«¤é¤â¡¢Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤Ë¶¦´¶¤ä»¿Èþ¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Ë¡¢¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤«¤é·ëº§¡¢»Ò°é¤Æ¡¢¿ÈÂÎºî¤ê¤Þ¤Ç¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ã»´üÏ¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ´4²ó¡Ë¡£ºÇ½ª²ó¤ÎÂè4²ó¤Ï¡¢ÀÎ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤È¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¸½¾ì¤Ï±ºÅçÂÀÏº¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿
20Âå¤ò¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¡¢30Âå¤Ç·ëº§¤·¡¢Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È¤¦¤µ¤ó¡£27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤Î»£±Æ¤Ï¡¢90Ç¯Âå¤Î»£±Æ¤È¤ÏÂç¤¤¯°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»£±Æ¼«ÂÎ¤Î¤·¤¯¤ß¤Î°ã¤¤¤Ë¤È¤Æ¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ïµ¡ºà¤Î¿Ê²½¤Ç¤·¤¿¡£30Ç¯Á°¤Î»£±Æ¼ê½ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ä¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬¾ÈÌÀ¤òÎ©¤Æ¤Æ¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀßÄê¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥â¥Ç¥ë¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤·¡¢¸÷¤ÎÎÌ¤ä¿§¤ß¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥º¤ä¼Ì¤¹³ÑÅÙ¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎOK¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¡¢²¿Ëç¤â¥Ý¥é¥í¥¤¥É¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²èÁü¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç5¡Á10Ê¬¤¯¤é¤¤É¬Í×¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ò¡Ø¥Ý¥éÂÔ¤Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³°¤Î»£±Æ¤Ç¡¢µ¤²¹¤¬Äã¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«²èÁü¤¬¸½¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï»£¤Ã¤¿¥Ý¥é¤òÎ¾¼ê¤Ç¶´¤ó¤Ç²¹¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÀÎ¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Êºî¶È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â»£±Æ¼«ÂÎ¤â¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸½Áü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»£¤êÄ¾¤·¤â²Ã¹©¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ïº£°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢º£¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¡£¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤â¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¥«¥á¥é¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¸½¾ì¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î»£±ÆÊýË¡¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë±ºÅçÂÀÏº¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ç²¿¤ò¸«¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦ºîÉÊºî¤ê¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¼Ì¿¿½¸¡ØAROUND¡Ù¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥í¥±¤Ç¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¡£Î¹Àè¤È¤·¤Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥í¥±¤Ï¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö3Æü´Ö¤Ç²ó¤Ã¤¿¥í¥±ÃÏ¤Ï¡¢¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Î¥Ï¥¦¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢ËÒ¾ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ú¥ó¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£¤É¤³¤âÈþ¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£ËèÆüÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¤¸÷¤ÎÃæ¤ÇºÇ¹â¤Î»£±Æ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤âÂç¿Í¤Î½÷À¤ò°Õ¼±¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¤ä¥É¥ì¥¹¤Ê¤É¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥¯¤â¤¢¤ê¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬ÍÉ¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬Í¥¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï³«ÊüÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤â¤è¤¯¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Âç¹ø¶Ú¤ÈÆâÅ¾¶Ú
¼Ì¿¿½¸È¯Çä¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½÷À¤«¤é¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢ºÜ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÂè1²ó¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥à¤Ë½¬´·Åª¤ËÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÏÃ¤â»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÇØÃæ¤äÏÆ¡¢Æó¤ÎÏÓ¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤¬½Ð¤¬¤Á¤ÊÉôÊ¬¤âÈþ¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Î¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¤ä¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÈùºÙ¤Ê¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«°Õ¼±¤·¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢É½ÁØÅª¤Ê¶ÚÆù¤è¤ê¤â¥³¥¢¤Ê¶ÚÆù¡¢ÂÎ´´¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í»ÀÁÇ±¿Æ°¤ä¥è¥¬¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤âÂÎ´´¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÎ´´¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤ÈÃÃ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÆâÅ¾¶Ú¡ÊÂÀ¤â¤âÆâÂ¦¤Î¶ÚÆù¡Ë¤äÂç¹ø¶Ú¡ÊÇØ¹ü¤ÈÂÀ¤â¤â¤ò¤Ä¤Ê¤°¿¼ÁØ¶Ú¡Ë¤Ï¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¥±¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î2¤Ä¤Î¶ÚÆù¤ÏÊ¢¶Ú¤äÂçÅÂ¶Ú¤È¤âÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤ªÊ¢¤ä¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤â°ú¤Äù¤Þ¤ê¡¢Â±¿¤Ó¤â·Ú¤ä¤«¤ËÂç¤¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆ°¤±¤ëÂÎ¤ËÊÑ¤ï¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¶»¶Ú¤äÇØÃæ¤«¤éÏÆ¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¹ÇØ¶Ú¤Ê¤É¤ò¤¹¤´Ö»þ´Ö¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Þ¥·¡¼¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡È¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡È¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÃ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡È°Õ¼±¤¹¤ë¡É¡¢¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¤Ç¤âÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö20Âå¤ÎÉþ¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¤«¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®Çþ¿§¤ÎÈ©¤ÇÆü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¡¢¤½¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¥·¥ï¤ä¥·¥ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤È©¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈþÈ©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¥Í¥¿¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È©¤Î¥Ï¥ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯´À¤ò¤«¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¡¼¥àÁ°¤«¤é¡¢ÌÓ·ê¤«¤éÏ·ÇÑÊª¤ò½Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤ËÆü¾Æ¤±¤·¤Æ¡¢º£¤â¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÈþÇò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼è¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢´é¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¬¡¼¥É¤â¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢ÆâÂ¦¤«¤é¤Î¥±¥¢¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°û¤àÆü¾Æ¤±»ß¤á¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¤È¤¤É¤ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥Ó¥¿¥ß¥óC¤ÎÅÀÅ©¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áÅÙ¤ÊÈþÍÆ°åÎÅ¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¯Îð¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥±¥¢¤ò¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤ò¤¿¤Þ¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Ì¿¿½¸¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿°õ¾Ý¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©»öÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¡¢¿©»ö¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤Ï¡¢Ë»¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ÏÂÎ½Å¤ÎÁý¸º¤Ïº£¤è¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æµ¬Â§Àµ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿30ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡û¡û¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢¡û¡û¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¤Ê¿©»öÀ©¸Â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜ¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËèÄ«¡¢¡Øµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¡Ù¤ÏÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¤Î¤¦¤Á¤ËÄ²Æâ´Ä¶¤ò¤¤¤¤¾õÂÖ¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Æý»À¶Ý¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤òÀÝ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Øº£Æü¤âÄ²¤¬·ò¹¯¤À¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»Å»öÊÁ¡¢³°¿©¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÙ¤¤»þ´Ö¤Ï¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¿©¤Ê¤É¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¿ôÆü¤«¤±¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¡¢ËèÆüÂÎ½Å¤ÏÂ¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ôÃÍ¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂÎ½Å¤òÂ¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áý¤¨¤¿¤éÄ´À°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î¤ª¤«¤²¤«¡¢º£¤Ç¤â20Âå¤Î¤È¤¤ÎÉþ¤¬Ãå¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤â¤Ã¤È·Ú¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤¿¤¤
¼Ì¿¿½¸¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¤·¤¿¤«¤È¤¦¤µ¤ó¡£Ì¼¤µ¤ó¤âÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤âÂç¤¤Ê¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÄÉµá¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¼Ì¿¿½¸¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¤ä²¿¤«»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£50Âå¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¿·¤·¤¤»É·ã¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¿¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢Ì¼¤âÉ×¤â¼«Ê¬¤â¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤±¤º¡¢²È¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¼«Í³¤ËÆ°¤±¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤é¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤òÎ¹¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¾ì½ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¿©¤ÙÊª¤ä¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤«¤éLA¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î»î¹ç´ÑÀï¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢LA¤«¤é¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Þ¤Ç¹Ô¤¡¢Âç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡ØTOPGUN¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥±ÃÏ¤Î¡ØKansas City Barbeque¡Ù¤È¤¤¤¦¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤¡¢´¶Æ°¡ª
º£¸å¤Î»ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢º£¤è¤ê¤â¤â¤Ã¤È¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡£50Âå¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ï°Õ¼±¤»¤º¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÎ¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³
1969Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ã»Âç»þÂå¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ø¡£1990Ç¯¤ËÂè16Âå¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢°ìÌö¥È¥Ã¥×¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£²Î¼ê¡¢ÇÐÍ¥¡¢»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ 2001Ç¯¤Ë·ëº§¡¢2003Ç¯¤ËÌ¼¤ò½Ð»º¡£¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¥½¥à¥ê¥¨¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¡£
Instagram¡§katoreiko_official
¡ÖÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³¤Ë27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤È·è°Õ¤µ¤»¤¿¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤Î¸ÀÍÕ¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºë¶Ì,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
¾²ÃÈË¼,
¾åÅÄ,
Êè,
Áòµ·,
ÇÛÀþ