「問題ない客」を敵視する常連客…ご新規さんへ怒りを向ける理由にあ然【ママリ】

常連客が激怒！その相手は「優良なご新規さん」

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。行きつけのお店があると、そのお店で出会った客同士で仲良くなる場合もありますよね。しかし一方で、常連客が新規のお客さんを「品定め」したり、「排他的」な態度を取ったりすることもあります。お店にとってはお客さん同士は仲良くならなかったとしても、お互いマナーを守って利用して欲しいと願っているはずですが…。

主人公のナエくまさんは飲食店で働いています。同僚には坂本さんという男性がおり、ある日、坂本さんから常連客についての相談を受けました。





坂本さんが言うには、常連客の問句さんが新しくお店に来るようになったある女性客に対して激怒しているとのこと。具体的には「新しくお店に来るようになった女性客は、お店で食事をした後、お店のトイレにこもって毎回吐いている」というのです。しかし、問句さんに連れられ坂本さんが一緒に確認に行ってもトイレは全く汚れておらず、ご新規の女性客が「本当に吐いているのか」すら分かりません。お店側はご新規の女性客から何らかの被害を受けたこともなく、なぜ問句さんがそこまで怒っているか分かりません。ただ、その場では問句さんがこれ以上怒らないよう、なだめておいたというのですが…。

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

問句さんのクレームを聞いたところで、実際には新規の女性客に非があるようには思えないナエくまさん。坂本さんも同様に、現時点で新規のお客さんに何かネガティブな対応をされたということはないようです。



これまでの流れを振り返ると、どうも新規のお客さんより常連の問句さんに「何か」がありそうと思う2人なのでした。



客商売では、常連さんがついてくれるのはうれしいことなので、常連客の話にはつい耳を傾けてしまうものですが、常連客の中には「お店を心理的に私物化」しようとする人もいます。客がお店を選ぶように、お店にもお客を選ぶ権利があります。



長く良い関係を続けたいのであれば、お店と客、どちらの立場でもお互いに「適度な距離感」を保つのが大切なのかもしれませんね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）