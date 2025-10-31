本当なのか…？　絶滅種は96%、と”されている”ペルム紀末の「大量絶滅の真実」

1963年に創刊されて以来、「科学をあなたのポケットに」を合言葉に、これまで2000冊以上のラインナップを世に送り出してきたブルーバックス。本連載では、そんなブルーバックスをつくっている編集部メンバーによるコラムをお届けします。その名も「ブルーバックス通信」。どうぞお楽しみください！

今回は『史上最大の大量絶滅では何が起きたのか？』をとりあげます。

「史上最大の絶滅」…絶滅率の真偽

ペルム紀末の大量絶滅では、生物種の96％がいなくなったという研究があります。そんなことが本当にあったのでしょうか？

じつは、その答えはイエス&ノーなのです。大量絶滅の絶滅率は、おもに海棲生物の化石をもとに計算されています。アンモナイトなどの化石は世界中から幅広く、また数多く見つかるため、時代を測る示準化石となります。

化石の豊富さから、どうしても絶滅率などを測るのは海棲生物が対象になるのですが、陸上生物についてははっきりしたことはわかっていません。また、海棲生物の絶滅率についても、研究によって数値は異なります。

その事情は、ペルム紀末だけでなく、「ビッグ・ファイブ」といわれる、5回の大量絶滅いずれでも同様なのです。

逆にいえば、ペルム紀末の海洋では、大規模な絶滅があったことは間違いないということになります。とはいえ、海棲生物といっても、アンモナイト類や貝類のような示準化石になるような生物だけでなく、サカナなどもいます。

じつは、サカナの絶滅についてはそこまで大規模ではなかった可能性もありますが、証拠が少なく、議論ができないというのが実際のところなのです。

陸上では何が起きていた？

いっぽう、陸上はどうでしょうか？

ペルム紀の陸上世界は、単弓類という動物のグループが繁栄していました。単弓類は背中に帆をもったディメトロドンなどに代表される分類群です。

見た目から恐竜と間違えられることもありますが、ペルム紀には恐竜はまだ現れていませんし、爬虫類とも異なります。単弓類の一部は、その後、哺乳類へと進化していきました。つまり、われわれ哺乳類の遠い祖先の仲間といえます。他にも両生類、爬虫類、昆虫、植物なども繁栄していました。

詳しくは本書『史上最大の大量絶滅では何が起きたのか？』を読んでいただければわかりますが、陸上生物の絶滅については証拠が少なく、わからないことも多いのですが、すべての生物が同じように絶滅への道をたどったわけではないことははっきりしています。

植物などでは、大量絶滅の影響は大きくなかったという研究もありますし、そもそも大量絶滅の時期そのものが、生物のグループごとでズレている可能性もあるのです。

「大量絶滅」が起こる時間

「大量絶滅」というと、一度に絶滅が起きるイメージですが、実際には何万年、何十万年もかけて、そして生物のグループごとにその影響もまちまちだったようなのです。

『史上最大の大量絶滅では何が起きたのか？』では、単弓類、爬虫類、両生類、サカナ、軟体動物、植物、昆虫など、幅広い生物のグループで何が起きたかを解説しています。

また、ペルム紀末だけでなく、その後どのように生物の多様性が回復して三畳紀につながっていったか、という視点も提示しています。

このように、ペルム紀の大量絶滅を時期も分類群も幅広く包括的に取り扱った企画は、おそらく本書が初めての試みになります。

「史上最大の大量絶滅」「96％の生物種が絶滅」というキーワードだけでは決して見えてこない、実際に「何が起きたのか？」がわかるのはこの本だけかもしれません。ぜひご高覧ください！

史上最大の大量絶滅では何が起きたのか？

生物種の96％がいなくなった!? ペルム紀末の大量絶滅の謎

